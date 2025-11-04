Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Steelbird ने लॉन्च किए दुनिया के सबसे हल्के हेलमेट Airlite, ECE और DOT सर्टिफिकेशन से लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:51 PM (IST)

    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Steelbird की प्रीमियम ब्रांड IGNYTE ने Airlite सीरीज लॉन्च की है। AI-10 और AI-14 मॉडल को ECE 22.06 और DOT जैसे सेफ्टी मानकों पर सर्टिफिकेशन मिला है। 900 ग्राम वजनी ये हेलमेट राइडर्स को बेहतर सुरक्षा और आराम प्रदान करते हैं। इनमें मल्टी-इम्पैक्ट EPP लाइनर और एंटी-एलर्जिक फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। इनकी कीमत ₹6,659 से शुरू होती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Steelbird ने दुनिया के सबसे हल्के मोटरसाइकिल हेलमेट IGNYTE Airlite Series लॉन्च किए।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दुनिया के सबसे बड़े हेलमेट कंपनी में से एक Steelbird की प्रीमियम ब्रांड IGNYTE ने Airlite सीरीज को लॉन्च किया है। इस सीरीज के फ्लैगशिप मॉडल AI-10 और AI-14, यूरोप के ECE 22.06 और अमेरिका के DOT (FMVSS 218) जैसे सेफ्टी मानकों से दुनिया के सबसे हल्के होमोलोगेटेड मोटरसाइकिल हेलमेट सर्टिफिकेशन मिला है। आइए जानते हैं कि यह हेलमेट किन खास फीचर्स के साथ आते हैं?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिले कई सेफ्टी सर्टिफिकेशन

    IGNYTE Airlite Series 1

    • Airlite हेलमेट अल्ट्रा-लाइट हेलमेट सेगमेंट में एक नया वैश्विक बेंचमार्क स्थापित करते हैं। ये हेलमेट ECE सर्टिफिकेशन के साथ सिर्फ 900 ग्राम और DOT सर्टिफिकेशन के साथ सिर्फ 800 ग्राम वजनी हैं। यह हल्कापन राइडर्स को शून्य-थकान (zero-fatigue) राइडिंग अनुभव प्रदान करता है, साथ ही बेहतर इम्पैक्ट प्रोटेक्शन सुनिश्चित करता है।
    • हर Airlite हेलमेट को IGNYTE की मालिकाना बैलून मोल्डिंग टेक्नोलॉजी (proprietary balloon moulding technology) से तैयार किया गया है।

    IGNYTE Airlite Series 3

    • इसमें मल्टी-इम्पैक्ट एक्सपेंडेड पॉलीप्रोपाइलीन (EPP) लाइनर शामिल है। यह EPP लाइनर ऊर्जा को कुशलता से अवशोषित और फैलाता है, इम्पैक्ट के बाद वापस उछलता है, और पारंपरिक EPS लाइनर्स की तुलना में लंबे समय तक चलने वाली मल्टी-इम्पैक्ट सुरक्षा देता है।
    • अल्ट्रा-लाइट फाइबरग्लास कंपोजिट शेल उन्नत बैलून मोल्डिंग प्रक्रिया से विकसित किया गया है, जो न्यूनतम वजन पर असाधारण मजबूती सुनिश्चित करता है।
    IGNYTE Airlite Series 2

    डिजाइन और फीचर्स

    • Airlite सीरीज को राइडर-केंद्रित डिजाइन के साथ और बेहतर बनाया गया है। इसमें डबल डी-रिंग (Double D-Ring) और माइक्रोमेट्रिक बकल (Micrometric Buckle) दोनों तरह के रिटेंशन सिस्टम दिए गए हैं, ताकि राइडर्स अपनी आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा या दैनिक सुविधा चुन सकें।
    • इसे एंटी-एलर्जिक फैब्रिक से बना है, जो बदलने योग्य (replaceable) और धोने योग्य (washable) दोनों है, जिससे स्वच्छता और लंबे समय तक आराम सुनिश्चित होता है।

    IGNYTE Airlite Series 4

    • हेलमेट का ऑप्टिकल-ग्रेड पॉलीकार्बोनेट वाइज़र डिस्स्टॉर्शन-मुक्त दृश्यता, स्क्रैच प्रतिरोध और यूवी सुरक्षा प्रदान करता है। डुअल-शेल साइज़िंग के साथ यह हर सिर के आकार के लिए परफेक्ट फिट और संतुलित लुक देता है।

    Airlite सीरीज हेलमेट की कीमत

    मॉडल सर्टिफिकेशन कीमत
    AI-10E ISI + ECE 22.06 ₹6,659
    AI-14E ISI + ECE 22.06 ₹6,999
    AI-10 ISI + DOT ₹6,649
    AI-14 ISI + DOT ₹6,859

    IGNYTE Airlite Series 5

    IGNYTE Airlite AI-10 और AI-14 कई वेरिएंट और फिनिश में उपलब्ध होंगे। ये मॉडल भारत भर में सभी अधिकृत Steelbird और IGNYTE डीलरशिप के साथ-साथ प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे।

     