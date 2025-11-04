Steelbird ने लॉन्च किए दुनिया के सबसे हल्के हेलमेट Airlite, ECE और DOT सर्टिफिकेशन से लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दुनिया के सबसे बड़े हेलमेट कंपनी में से एक Steelbird की प्रीमियम ब्रांड IGNYTE ने Airlite सीरीज को लॉन्च किया है। इस सीरीज के फ्लैगशिप मॉडल AI-10 और AI-14, यूरोप के ECE 22.06 और अमेरिका के DOT (FMVSS 218) जैसे सेफ्टी मानकों से दुनिया के सबसे हल्के होमोलोगेटेड मोटरसाइकिल हेलमेट सर्टिफिकेशन मिला है। आइए जानते हैं कि यह हेलमेट किन खास फीचर्स के साथ आते हैं?