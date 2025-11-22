Royal Enfield Meteor 350 का स्पेशल एडिशन लॉन्च, नया कलर समेत मिले कई बेहतरीन फीचर्स
Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange Special Edition: रॉयल एनफील्ड ने मेटेओर 350 का Sundowner Orange स्पेशल एडिशन लॉन्च किया, जिसकी कीमत 2.18 लाख रुपये है। इसमें नया ऑरेंज कलर और कई प्रीमियम फीचर्स हैं। इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यह 349cc के इंजन के साथ आता है। बुकिंग 22 नवंबर 2025 से शुरू होगी।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। रॉयल एनफील्ड ने अपनी पॉपुलर Royal Enfield Meteor 350 का एक स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। इस नए मॉडल का नाम Meteor 350 Sundowner Orange Special Edition है। कंपनी ने इसे Motoverse 2025 इवेंट में 2.18 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च की गई है। यह स्टैंडर्ड मॉडल से 27,649 रुपये ज्यादा मंहगी है। इसकी बुकिंग 22 नवंबर 2025 से शुरू होगी।
Meteor 350 के स्पेशल एडिशन का डिजाइन
इसके डिजाइन की बात करें, तो इस स्पेशल एडिशन का सबसे बड़ा अट्रैक्टिव इसका नया सनडाउनर ऑरेंज कलर है। यह इसे अलग पहचान देने का काम करता है। इसका स्टैंडर्ड मॉडल में पहले से ही फायरबॉल ऑरेंज, फायरबॉल ग्रे, स्टेलर मैट ग्रे, स्टेलर मरीन ब्लू, ऑरोरा रेट्रो ग्रीन, ऑरोरा रेड और सुपरनोवा ब्लैक जैसे कई कलर के ऑप्शन मौजूद है। यह नया मॉडल और ज्यादा एक्सक्लूसिव फील देने का काम करता है।
|फीचर
|डिटेल्स
|मॉडल
|Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange Special Edition
|कीमत
|2.18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)
|लॉन्च स्थान
|Motoverse 2025, गोवा
|बुकिंग शुरू
|22 नवंबर 2025
|कलर
|Sundowner Orange (स्पेशल एडिशन)
|इंजन
|349 cc, सिंगल-सिलेंडर
|पावर
|20.2 hp
|टॉर्क
|27 Nm
|गियरबॉक्स
|5-स्पीड
|व्हील्स
|एल्युमिनियम ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स
|क्लच
|स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच
|सीट
|फैक्ट्री-फिटेड टूरिंग सीट
|बैकरेस्ट
|हां, पैसेंजर बैकरेस्ट दिया गया है
|नेविगेशन
|ट्रिपर नेविगेशन पॉड
|हेडलैम्प
|LED हेडलैम्प
|चार्जिंग पोर्ट
|USB Type-C फास्ट चार्जिंग
|लेवर्स
|एडजस्टेबल लीवर्स
|चेसिस और सस्पेंशन
|बिना बदलाव, स्टैंडर्ड जैसा ही
|ब्रेकिंग सेटअप
|स्टैंडर्ड वर्जन जैसा ही
Meteor 350 स्पेशल एडिशन के फीचर्स
Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange Special Edition में बेस मॉडल के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। इसमें कंपनी की तरफ से फैक्ट्री-फिटेड टूरिंग सीट, फ्लाईस्क्रीन, पैसेंजर बैकरेस्ट और ट्रिपर नेविगेशन पॉड मिलता है। इसमें एल्युमिनियम ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच, एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर, LED हेडलैंप और USB Type-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी दिया जाता है।
Meteor 350 स्पेशल एडिशन का इंजन
इसके इंजन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही 349 cc सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 20.2 hp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इसके चेसिस, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप को भी पहले की तरह ही रखा गया है।
