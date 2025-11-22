Royal Enfield Meteor 350 का स्पेशल एडिशन लॉन्च, नया कलर समेत मिले कई बेहतरीन फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। रॉयल एनफील्ड ने अपनी पॉपुलर Royal Enfield Meteor 350 का एक स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। इस नए मॉडल का नाम Meteor 350 Sundowner Orange Special Edition है। कंपनी ने इसे Motoverse 2025 इवेंट में 2.18 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च की गई है। यह स्टैंडर्ड मॉडल से 27,649 रुपये ज्यादा मंहगी है। इसकी बुकिंग 22 नवंबर 2025 से शुरू होगी।

Meteor 350 के स्पेशल एडिशन का डिजाइन इसके डिजाइन की बात करें, तो इस स्पेशल एडिशन का सबसे बड़ा अट्रैक्टिव इसका नया सनडाउनर ऑरेंज कलर है। यह इसे अलग पहचान देने का काम करता है। इसका स्टैंडर्ड मॉडल में पहले से ही फायरबॉल ऑरेंज, फायरबॉल ग्रे, स्टेलर मैट ग्रे, स्टेलर मरीन ब्लू, ऑरोरा रेट्रो ग्रीन, ऑरोरा रेड और सुपरनोवा ब्लैक जैसे कई कलर के ऑप्शन मौजूद है। यह नया मॉडल और ज्यादा एक्सक्लूसिव फील देने का काम करता है।