इलेक्ट्रिक स्कूटर River Indie Gen 3 लॉन्च; 161km रेंज, तीन राइडिंग मोड, 14-इंच के एलॉय व्हील्स से लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। River Mobility ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर River Indie का Gen 3 वर्जन लॉन्च कर दिया है। बेंगलुरु में इसका एक्स-शोरूम प्राइस 1.46 लाख रुपये रखा गया है। इसके साथ ही कंपनी ने राजधानी दिल्ली में अपना पहला स्टोर भी खोला है। Gen 3 वर्जन में कई नई सुविधाएं और सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं, जो इसे पहले से और ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बनाते हैं।