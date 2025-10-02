इलेक्ट्रिक स्कूटर River Indie Gen 3 लॉन्च; 161km रेंज, तीन राइडिंग मोड, 14-इंच के एलॉय व्हील्स से लैस
River Mobility ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर River Indie Gen 3 लॉन्च किया है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.46 लाख रुपये है। इस स्कूटर में कई नए फीचर्स और सुरक्षा अपडेट किए गए हैं। इसमें हिल-होल्ड असिस्ट और बेहतर ग्रिप वाले टायर्स दिए गए हैं। River Indie Gen 3 में 4 kWh की बैटरी है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और 161 km तक की रेंज देती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। River Mobility ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर River Indie का Gen 3 वर्जन लॉन्च कर दिया है। बेंगलुरु में इसका एक्स-शोरूम प्राइस 1.46 लाख रुपये रखा गया है। इसके साथ ही कंपनी ने राजधानी दिल्ली में अपना पहला स्टोर भी खोला है। Gen 3 वर्जन में कई नई सुविधाएं और सुरक्षा फीचर्स जोड़े गए हैं, जो इसे पहले से और ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बनाते हैं।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
River Indie Gen 3 की नई खूबियां
- सबसे बड़ा अपडेट River ऐप में हुआ है। अब यूजर्स रियल-टाइम चार्जिंग स्टेटस, राइड स्टैटिस्टिक्स और अन्य जानकारी ऐप के जरिए देख सकेंगे। इसके अलावा, कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिससे राइडर अपनी जरूरत और प्राथमिकताओं के अनुसार डेटा देख सकता है। 6-इंच की डिस्प्ले अब रेंज और चार्जिंग स्टेटस जैसी जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाती है।
- इसमें राइडर की सेफ्टी के लिए में हिल-होल्ड असिस्ट शामिल गया है। इसमें दिए ग्रिपी टायर्स अब पोकल्स और गड्ढों पर बेहतर पकड़ प्रदान करते हैं। 14-इंच के एलॉय व्हील्स राइड को और स्मूद बनाते हैं। टायर साइज फ्रंट में 110/70 और रियर में 120/70 है।
- स्कूटर की डिजाइन काफी बेहतरीन है। इसमें ट्विन बीम LED हेडलाइट्स, LED इंडिकेटर्स, फ्लैट फ्लोरबोर्ड, फोल्डेबल फुटपैग्स और स्टेप-अप सीट डिजाइन शामिल हैं। इसके अलावा, प्रोटेक्टिव बार्स और पैनियर माउंट्स भी रखे गए हैं, जो वाहन और राइडर दोनों की सुरक्षा करते हैं।
River Indie Gen 3 की बैटरी और रेंज
- इसमें 4 kWh की बैटरी है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें 750-वॉट चार्जर से 0-80% चार्जिंग करीब 5 घंटे में पूरी होती है। पावर आउटपुट पीक पर 6.7 kW (9.1 PS) और कंटिन्यूअस पर 4.5 kW (6.11 PS) की पावर जनरेट करता है और टॉर्क 26 Nm का टॉर्क देता है। यह 0-40 km/h की रफ्तार सिर्फ 3.7 सेकंड में पकड़ती है।
- इसमें तीन राइडिंग मोड्स Eco, Ride और Rush दिए गए हैं, जिनकी टॉप स्पीड क्रमशः 50, 80 और 90 km/h है। IDC रेंज 161 km है, जबकि वास्तविक रेंज Eco में 110 km, Ride में 90 km और Rush में 70 km है। ब्रेकिंग के लिए 240 mm फ्रंट और 200 mm रियर डिस्क ब्रेक्स हैं, जो CBS और एडाप्टिव रीजेन के साथ आते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।