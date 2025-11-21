Language
    Piaggio ने 7 फीट डेक के दो कार्गो थ्री व्हीलर किए लॉन्च, 750kg पेलोड कैपेसिटी समेत मिलेगा ज्यादा माइलेज

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    पियाजियो ने भारतीय बाजार में दो नए डीजल कार्गो थ्री-व्हीलर, Ape Xtra Bada 700 और Ape Xtra 600 लॉन्च किए हैं। Ape Xtra Bada 700 में नया डिजाइन, 700 DI इंजन और 750 किलो की पेलोड क्षमता है। Ape Xtra 600 में 600 DI डीजल इंजन है, जो बेहतर माइलेज के लिए डिजाइन किया गया है। इनकी शुरुआती कीमत क्रमशः 3.45 लाख और 2.88 लाख रुपये है।

    Hero Image

    Piaggio Ape Xtra Bada 700 और Ape Xtra 600।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में Piaggio ने अपने दो नए डीजल कार्गो थ्री-व्हीलर लॉन्च किए है। यह Ape Xtra Bada 700 और Ape Xtra 600 है। इनकी मदद से कंपनी लास्ट-माइल कार्गो मोबिलिटी सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगी। आइए Piaggio के इन दोनों लास्ट-माइल कार्गो के बारे में विस्तार में जानते हैं।

    Piaggio Ape Xtra Bada 700

    • इसे कंपनी ने एकदम नए डिजाइन, नए इंजन, नए चेसिस और नए केबिन के साथ लेकर आई है। इसमें 700 DI डीजल इंजन, इंडस्ट्री-फर्स्ट 7 फीट का कार्गो डेक, 750 किलो का सेगमेंट-बेस्ट पेलोड कैपेसिटी, 3.5-इंच डिजिटल स्पीडो के साथ डिजिटल क्लस्टर दिया गया है।
    • इसके साथ ही नया, ज्यादा स्पेशियस और आरामदायक ड्राइवर केबिन भी मिलता है। हर तरह के रास्तों पर आरामदायक सफर के लिए बड़े 12-इंच रैडियल टायर दिए गए हैं।
    • इसमें नया फ्रंट-फेशिया और मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स के साथ ही आसान रिवर्सिंग के लिए वैकल्पिक रियर सेंसर है। इसी खरीदने पर कंपनी 5 साल की इंडस्ट्री वॉरंटी भी दे रही है।

    Piaggio Ape Xtra 600

    कंपनी ने इसमें अपना नया 600 DI डीजल इंजन दिया है। इस इंजन को ज्यादा माइलेज और ज्यादा सामान को लेकर जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे बेहतर कम्फर्ट और टिकाऊपन के साथ रोजाना कमर्शियल कामों के लिए तैयार किया गया है। साथ ही साथ इसे शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

    कितनी है कीमत?

    Piaggio Ape Xtra Bada 700 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.45 लाख रुपये है और Ape Xtra 600 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.88 लाख रुपये है।