    Numeros ने लॉन्च किया N-First EV स्कूटर, 16-इंच के पहिये और 109 किमी की मिलेगी रेंज

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:27 PM (IST)

    बेंगलुरु की Numeros Motors ने भारतीय बाजार में N-First इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। यह स्कूटर 64,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है और यह दो बैटरी विकल्पों के साथ आता है, जो 91 किमी से 109 किमी तक की रेंज प्रदान करते हैं। इसमें कई आधुनिक फीचर्स जैसे चोरी डिटेक्शन, जियो-फेंसिंग और रिवर्स मोड भी शामिल हैं।

    Numeros N-First EV नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस सेगमेंट में बेंगलुरु स्थित Numeros Motors ने एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर N-First लॉन्च किया है। इस स्कूटर को कई बेहतरीन फीचर्स और लंबी ड्राइविंग रेंज के साथ लेकर आया गया है। आइए सके बारे में विस्तार में जानते हैं।

    Numeros N-First EV की कीमत

    बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप Numeros Motors ने N-First को 64,999 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया है। यह कीमत पहले 1,000 खरीदारों के लिए है। N-First, Numeros Motors का भारत में लॉन्च किया गया दूसरा इलेक्ट्रिक वाहन है।

    Numeros N-First EV के वेरिएंट और कलर

    इसे पांच वेरिएंट और दो कलर ऑप्शन ट्रैफिक रेड और प्योर व्हाइट में लेकर आया गया है। अभी फिलहाल इसके केवल तीन वेरिएंट को लेकर आया गया है, जो बेस Max, मिड-स्पेक iMax और टॉप-स्पेक i-Max+ है।

    Numeros N-First EV की बैटरी और रेंज

    पैरामीटर n - First max n - First i-max n - First i-max +
    राइडिंग मोड्स Eco, Normal Eco, Normal Eco, Normal, Sport
    असिस्ट मोड रिवर्स रिवर्स रिवर्स
    बैटरी टाइप Li-ion लिक्विड इमर्शन कूल्ड Li-ion लिक्विड इमर्शन कूल्ड Li-ion
    बैटरी क्षमता 2.5 kWh 2.5 kWh 3.0 kWh
    वोल्टेज सिस्टम 48 V 48 V 48 V
    मोटर टाइप PMSM – मिड ड्राइव PMSM – मिड ड्राइव PMSM – मिड ड्राइव
    ट्रांसमिशन टाइप चेन ड्राइव चेन ड्राइव चेन ड्राइव
    मोटर पीक पावर 1.8 kW 1.8 kW 2.5 kW
    मोटर पीक टॉर्क 34 Nm 34 Nm 34 Nm
    अधिकतम गति (Max Speed) 55 kmph 55 kmph 70 kmph
    IDC रेंज 91 km 91 km 109 km
    ग्रेडिबिलिटी (सिंगल राइडर)* 12 deg 12 deg 14 deg
    ग्रेडिबिलिटी (GVW) 10 deg 10 deg 10 deg
    रीजेन उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध
    चार्जर स्पेसिफिकेशन्स 480 Watt 480 Watt 480 Watt
    चार्जिंग समय (0-100% SoC) 5 – 6 घंटे 5 – 6 घंटे 7 – 8 घंटे
    ब्रेकिंग सिस्टम ड्रम-ड्रम ड्रम-ड्रम ड्रम-ड्रम

    इसे दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है, जो अलग-अलग रेंज देते हैं। ये ली-आयन बैटरी पैक एक PMSM मिड-ड्राइव मोटर को पावर देते हैं, जो चेन ड्राइव के साथ पिछले पहिये को चलाता है। इसका 2.5 kWh बैटरी पैक 91 किमी और 3.0 kWh बैटरी पैक 109 किमी तक की रेंज देता है।

    Numeros N-First EV के फीचर्स

    पैरामीटर n - First max n - First i-max n - First i-max +
    आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई) 1979 x 686 x 1125 mm 1979 x 686 x 1125 mm 1970 x 686 x 1113 mm
    व्हीलबेस 1341 mm 1341 mm 1339 mm
    ग्राउंड क्लीयरेंस 159 mm 159 mm 159 mm
    कर्ब वेट 112 kg 112 kg 117 kg
    बैटरी IP रेटिंग IP67 IP67 IP67
    मोटर IP रेटिंग IP67 IP67 IP67
    MCU IP रेटिंग IP67 IP67 IP67
    ब्रेक्स CBS CBS CBS

    इसमें 16-इंच के पहियों के साथ 159 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है। इसके साथ ही इसमें चोरी और टो डिटेक्शन, रिमोट लॉकिंग, जियो-फेंसिंग, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग, राइड इनसाइट्स, एक बिल्ट-इन मोबाइल फोन होल्डर और रिवर्स मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    पैरामीटर डिटेल्स (सभी वेरिएंट के लिए समान)
    फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक
    रियर सस्पेंशन हाइड्रोलिक डैम्पर्स के साथ एडजस्टेबल डुअल शॉक
    फ्रंट टायर 80/80 – 16” ट्यूबलेस
    रियर टायर 90/80 – 16” ट्यूबलेस
    प्रोसेसर (VCU) 32 bit ARM Cortex Dual Core M7
    ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम (RTOS)
    कनेक्टिविटी Qualcomm 4G LTE with eSIM, Bluetooth® Low Energy v5.1, GPS, GLONASS लोकेशन ट्रैकिंग
    टेलीमैटिक्स सब्सक्रिप्शन Max: लागू नहीं
    रंग विकल्प Traffic Red (ट्रैफिक रेड), Pure White (प्योर व्हाइट)