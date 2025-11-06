Numeros ने लॉन्च किया N-First EV स्कूटर, 16-इंच के पहिये और 109 किमी की मिलेगी रेंज

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस सेगमेंट में बेंगलुरु स्थित Numeros Motors ने एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर N-First लॉन्च किया है। इस स्कूटर को कई बेहतरीन फीचर्स और लंबी ड्राइविंग रेंज के साथ लेकर आया गया है। आइए सके बारे में विस्तार में जानते हैं।

Numeros N-First EV की कीमत बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप Numeros Motors ने N-First को 64,999 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया है। यह कीमत पहले 1,000 खरीदारों के लिए है। N-First, Numeros Motors का भारत में लॉन्च किया गया दूसरा इलेक्ट्रिक वाहन है।

Numeros N-First EV के वेरिएंट और कलर इसे पांच वेरिएंट और दो कलर ऑप्शन ट्रैफिक रेड और प्योर व्हाइट में लेकर आया गया है। अभी फिलहाल इसके केवल तीन वेरिएंट को लेकर आया गया है, जो बेस Max, मिड-स्पेक iMax और टॉप-स्पेक i-Max+ है।