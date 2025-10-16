Nissan Magnite CNG का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च, मिले ये बेहतरीन फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। निसान ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Nissan Magnite के CNG का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। निसान मैग्नाइट को अब मैनुअल और AMT (ऑटोमेटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन) ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाएगा। इसके सभी वेरिएंट में रेट्रो-फिट CNG किट को फिट करने की सुविधा दी है, और यह किट अब निसान के डीलरशिप पर उपलब्ध है। GST 2.0 के हालिया संशोधन के कारण CNG किट की कीमत में लगभग ₹3,000 की कमी आई है, और अब यह किट ₹71,999 में उपलब्ध है।