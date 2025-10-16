Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Nissan Magnite CNG का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च, मिले ये बेहतरीन फीचर्स

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:30 PM (IST)

    Nissan Magnite का CNT का AMT वेरिएंट लॉन्च हो गया है, जो मैनुअल और एएमटी विकल्पों में उपलब्ध है। सीएनजी किट अब डीलरशिप पर उपलब्ध है और इसकी कीमत जीएसटी संशोधन के बाद ₹71,999 है। सीएनजी फिलिंग वाल्व को फ्यूल फिलिंग लिड में शिफ्ट किया गया है। निसान मैग्नाइट सीएनजी 3 साल/1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ आती है, जिसकी कीमत 6.34 लाख रुपये से 9.70 लाख रुपये के बीच है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Nissan Magnite AMT CNG लॉन्च हुआ।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। निसान ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Nissan Magnite के CNG का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। निसान मैग्नाइट को अब मैनुअल और AMT (ऑटोमेटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन) ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाएगा। इसके सभी वेरिएंट में रेट्रो-फिट CNG किट को फिट करने की सुविधा दी है, और यह किट अब निसान के डीलरशिप पर उपलब्ध है। GST 2.0 के हालिया संशोधन के कारण CNG किट की कीमत में लगभग ₹3,000 की कमी आई है, और अब यह किट ₹71,999 में उपलब्ध है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nissan Magnite CNG के नए अपडेट और फीचर्स

    • Nissan Magnite में जहां पहले CNG फिलिंग इंजन कंपार्टमेंट में की जाती थी, अब CNG फिलिंग वाल्व को फ्यूल फिलिंग लिड में शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी वजह से इसका इस्तेमाल और भी आसान हो गया है।
    • निसान मैग्नाइट CNG को 3 साल/1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ पेश किया गया है, जिससे ग्राहकों को अतिरिक्त विश्वास मिलता है। CNG वेरिएंट के लिए यह वारंटी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक नया और अलग प्रकार का फ्यूल सिस्टम है।

    Nissan Magnite CNG की कीमत

    CNG वेरिएंट्स MT (मैनुअल ट्रांसमिशन) AMT (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन)
    Visia ₹ 6.34 लाख ₹ 6.89 लाख
    Visia+ ₹ 6.79 लाख -
    Acenta ₹ 7.39 लाख ₹ 7.89 लाख
    N-Connecta ₹ 8.01 लाख ₹ 8.51 लाख
    Tekna ₹ 8.88 लाख ₹ 9.38 लाख
    Tekna+ ₹ 9.20 लाख ₹ 9.70 लाख

    Magnite CNG को कुल 11 वेरिएंट में लेकर आया गया है, जिनमें मैनुअल और AMT दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन शामिल हैं। इसकी कीमत 6.34 लाख रुपये से लेकर 9.70 लाख रुपये के बीच रखी गई है। टॉप-स्पेक मैग्नाइट CNG मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 9.20 लाख में मिलेगी।

     