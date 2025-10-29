Language
    नई Kawasaki Versys X 300 हुई लॉन्च, मिले पहले से ज्यादा शानदार कलर और कॉस्मेटिक अपडेट

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:00 PM (IST)

    कावासाकी ने 2026 वर्सेस एक्स 300 को नए कॉस्मेटिक बदलावों के साथ लॉन्च किया है। इसमें 296cc का इंजन है, जो 40 PS की पावर देता है। बाइक में सेमी-डिजिटल कंसोल और हैलोजन लाइट्स हैं। कीमत 3.49 लाख रुपये है और यह येज्दी एडवेंचर और टीवीएस अपाचे आरटीएक्स300 को टक्कर देगी। नए मॉडल में कैंडी लाइम ग्रीन और मेटैलिक फ्लैट स्पार्क ब्लैक रंग विकल्प हैं।

    2026 Kawasaki Versys X 300 को नए कलर में लॉन्च किया गया।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। कावासाकी ने अपनी पॉपुलर 300cc वाली एडवें मोटरसाइकिल 2026 Kawasaki Versys X 300 को लॉन्च किया है। इस नए वर्जन में कुछ छोटे कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इसके इंजन, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि इस बाइक में क्या नया है और किन चीजों में बदलाव नहीं किया गया है?

    2026 Kawasaki Versys-X 300 में क्या बदला?

    कावासाकी ने अपनी पॉपुलर एडवेंचर बाइक Versys-X 300 के 2026 वर्जन को लॉन्च किया गया है। इसमें कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है। इस नए वर्जन में कुछ छोटे कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं। अब इसे दो कलर ऑप्शन में ऑफर किया जाएगा, जो Candy Lime Green और Metallic Flat Spark Black है। इस नए वर्शन में एक हल्का सा ग्राफिक बदलाव किया गया है, जिसमें नए ‘Versys-X’ स्टिकर को फ्यूल टैंक पर लगाया गया है। हालांकि, बाइक का बेस रंग वही है जो पहले था। बाइक का आकार और डिजाइन भी पहले जैसा ही है, जो बड़ा आकार, लंबा विंडस्क्रीन, और पीछे की ओर लगे हुए लुगैज रैक के साथ। इंजन का काला फिनिश और एग्जॉस्ट का सिल्वर फिनिश पहले जैसा ही रखा गया है।

    स्पेसिफिकेशन 2026 Kawasaki Versys-X 300 की डिटेल्स
    इंजन 296cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन
    पावर 40PS
    टॉर्क 26Nm 
    गियरबॉक्स 6-स्पीड, असिस्ट और स्लिपर क्लच
    चेसिस बैकबोन फ्रेम
    सस्पेंशन (फ्रंट) 41mm टेलीस्कोपिक फोर्क, 130mm व्हील ट्रैवल
    सस्पेंशन (रियर) गैस-चार्ज्ड लिंक-टाइप मोनोशॉक, 148mm व्हील ट्रैवल
    व्हील्स 19-इंच फ्रंट, 17-इंच रियर, स्पोक्ड व्हील्स
    टायर्स ड्यूल-पर्पस ट्यूब्ड टायर्स (100-सेक्शन फ्रंट, 130-सेक्शन रियर)
    सीट हाइट 815mm
    ग्राउंड क्लीयरेंस 180mm
    केर्ब वेट 175kg
    फ्यूल टैंक क्षमता 17 लीटर
    लाइट्स सभी हैलोजन
    डिजिटल कंसोल सेमी-डिजिटल (एनालॉग टैकामीटर, LCD स्पीडोमीटर और अन्य जानकारियाँ)
    कलर ऑप्शन Candy Lime Green, Metallic Flat Spark Black
    कीमत (एक्स-शोरूम) 3.49 लाख रुपये

    2026 Kawasaki Versys-X 300 का इंजन

    2026 Versys-X 300 में वही 296 cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 40 PS की पावर और 26 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जिसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच भी है। इंजन की परफॉर्मेंस बिल्कुल वही है जो पिछले वर्शन में थी, जिससे बाइक को एडवेंचर राइडिंग और लंबी दूरी की सवारी के लिए आदर्श माना जाता है।

    चेसिस और सस्पेंशन

    नई Kawasaki Versys-X 300 का चेसिस बैकबोन फ्रेम पर आधारित है। इसमें 41mm टेलीस्कोपिक फोर्क और 130mm व्हील ट्रैवल वाला सस्पेंशन सिस्टम है। इसके साथ ही, इसमें गैस-चार्ज्ड लिंक-टाइप मोनोशॉक है, जिसमें 148mm का व्हील ट्रैवल मिलता है। यह बाइक 19-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर स्पोक्ड व्हील्स के साथ आती है और ड्यूल-पर्पस ट्यूब्ड टायर्स का इस्तेमाल करती है। बाइक का सीट हाइट 815mm है, जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 180mm है।

    2026 Kawasaki Versys-X 300 के फीचर्स

    2026 Versys-X 300 में एक सेमी-डिजिटल कंसोल दिया गया है, जिसमें टैकामीटर एनालॉग है और बाकी की जानकारी जैसे स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल लेवल, और टेल-टे के लाइट्स LCD में दी जाती हैं। लाइट्स सभी हैलेजन हैं। इसके अलावा, कावासाकी की ओर से कुछ ऑप्शनल एक्सेसरीज भी मिलती हैं, जैसे कि पैनीयर्स, फॉग लैंप्स, हैंड गार्ड्स, और सेंटर स्टैंड।

    2026 Kawasaki Versys-X 300 की कीमत

    2026 Versys-X 300 की एक्स-शोरूम कीमत 3.49 लाख रुपये है, जो कि पिछले मॉडल की कीमत के समान है। हालांकि, इस नए वर्शन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। केवल ब्लू कलर विकल्प को हटा दिया गया है, और बाइक के ग्राफिक्स में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। भारत में इसका मुकाबला Yezdi Adventure और हाल ही में लॉन्च हुई TVS Apache RTX300 से देखने के लिए मिलेगी।

