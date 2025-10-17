नई Kawasaki Versys 1100 दमदार इंजन के साथ हुई लॉन्च, मिले कई गजब के फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Kawasaki ने भारत में अपनी Versys 1100 का नया 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसे 13.79 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लेकर आया गया है। Versys 1100 को फरवरी 2025 में Versys 1000 के रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया था, और अब इसका अपडेटेड मॉडल पेश किया गया है। यह एडवेंचर-टूरर बाइक शहर की सड़कों से लेकर हाईवे तक हर जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में सक्षम है। आइए विस्तार में जानते हैं कि इसे किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है।