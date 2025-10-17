Language
    नई Kawasaki Versys 1100 दमदार इंजन के साथ हुई लॉन्च, मिले कई गजब के फीचर्स

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:52 AM (IST)

    कावासाकी ने भारत में अपनी नई Versys 1100 का 2026 मॉडल लॉन्च किया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.79 लाख रुपये है। इसमें 1,099cc का इंजन है जो 135 PS की पावर देता है। बाइक में क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जैसे फीचर्स हैं। यह दो रंगों में उपलब्ध है और लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त है।

    Kawasaki Versys 1100 भारत में लॉन्च

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Kawasaki ने भारत में अपनी Versys 1100 का नया 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसे 13.79 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लेकर आया गया है। Versys 1100 को फरवरी 2025 में Versys 1000 के रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया था, और अब इसका अपडेटेड मॉडल पेश किया गया है। यह एडवेंचर-टूरर बाइक शहर की सड़कों से लेकर हाईवे तक हर जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में सक्षम है। आइए विस्तार में जानते हैं कि इसे किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है।

    Kawasaki Versys 1100 का इंजन

    2026 Kawasaki Versys 1100

    • कावासाकी की इस मोटरसाइकिल में 1,099cc का लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 135 PS की पावर और 112 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड रिटर्न-शिफ्ट गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। नई Versys 1000 में हाई RPM पर बेहतर पावर और स्मूद परफॉर्मेंस मिलती है।
    2026 Kawasaki Versys 1100 a
    • यह बाइक लो से हाई RPM तक बहुत स्मूद एक्सेलेरेशन देती है, जबकि पूरे रेव रेंज में टॉर्क की सप्लाई लगातार बनी रहती है। थ्रॉटल ओपन करते समय इसका डीप और आकर्षक इंजन साउंड राइडिंग एक्सपीरियंस को और रोमांचक बनाता है।
    2026 Kawasaki Versys 1100 b
    • फ्यूल एफिशिएंसी पर भी Kawasaki ने खास ध्यान दिया है। एडवांस ECU प्रोग्रामिंग की मदद से Versys 1100 अब ज्यादा माइलेज देगी। 21 लीटर के बड़े फ्यूल टैंक के साथ लंबी यात्राओं में बार-बार रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

    Kawasaki Versys 1100 का डिजाइन

    2026 Kawasaki Versys 1100 c

    नई Versys 1100 को ड्युअल-टोन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है, जो Metallic Matte Graphene Steel Gray / Metallic Diablo Black है। यह ग्रे और ब्लैक शेड बाइक के मस्कुलर डिजाइन को और उभारता है। इसके साथ साइड पर हरे रंग की ‘VERSYS’ लेटरिंग और हल्के ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं।

    Kawasaki Versys 1100 के फीचर्स

    2026 Kawasaki Versys 1100 d

    • नई Versys 1100 में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जिससे लंबी दूरी पर राइड करते समय थ्रॉटल को बार-बार पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल के तहत तीन मोड दिए गए हैं, जो फिसलन भरी सड़कों पर बेहतर ट्रैक्शन बनाए रखते हैं। इसमें IMU तकनीक दी गई है, जो ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग और राइड मोड्स को कंट्रोल करता है, जिससे बाइक की स्टेबिलिटी और कंट्रोल दोनों बढ़ते हैं।
    2026 Kawasaki Versys 1100 f
    • इसके अलावा, बाइक में Ergo-Fit सिस्टम दिया गया है, जिसमें हैंडलबार, फुटपेग और सीट को एडजस्ट किया जा सकता है। अन्य फीचर्स में असिस्ट और स्लिपर क्लच, कॉर्नरिंग मैनेजमेंट फंक्शन (KCMF) और इंटेलिजेंट ABS (KIBS) भी मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल सेमी-डिजिटल है, जिसमें स्पीड, RPM, फ्यूल लेवल, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजिशन और क्लॉक जैसी जानकारी दिखती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद है।
    2026 Kawasaki Versys 1100 e

    Kawasaki Versys 1100 के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन फीचर्स
    मॉडल MY26 Kawasaki Versys 1100
    इंजन टाइप 1,099 cc, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन फोर-सिलेंडर
    मैक्स पावर 135 PS
    मैक्स टॉर्क 112 Nm
    गियरबॉक्स 6-स्पीड, रिटर्न शिफ्ट ट्रांसमिशन
    फ्यूल सिस्टम एडवांस ECU प्रोग्रामिंग
    फ्यूल टैंक कैपेसिटी 21 लीटर
    कलर ऑप्शन Metallic Matte Graphene Steel Gray / Metallic Diablo Black
    टेक्नोलॉजी / इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आईएमयू-बेस्ड सिस्टम, कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल (केटीआरसी - 3 मॉड्स), क्रूज कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल, राइड मोड्स
    सेफ्टी फीचर्स केसीएमएफ (कावासाकी कॉर्नरिंग मैनेजमेंट फंक्शन), केआईबीएस (इंटेलिजेंट एबीएस), असिस्ट और स्लिपर क्लच
    एर्गोनॉमिक्स Ergo-Fit एडजस्टेबल हैंडलबार, फुटपेग और सीट
    इंस्ट्रूमेंट कंसोल सेमी-डिजिटल डिस्प्ले (स्पीड, RPM, फ्यूल लेवल, ट्रिप मीटर, गियर पोजिशन, क्लॉक)
    कनेक्टिविटी ब्लूटूथ सपोर्ट, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट
    मुख्य प्रतिद्वंदी Harley-Davidson Pan America 1250, Ducati Multistrada V4, BMW M1000 XR
    कीमत (भारत) ₹13.79 लाख (एक्स-शोरूम)

     