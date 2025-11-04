New Hyundai Venue भारत में हुई लॉन्च, नए डिजाइन से लेकर ढेरों एडवांस फीचर्स से है लैस
New Hyundai Venue Launched: हुंडई ने भारतीय बाजार में नई वेन्यू लॉन्च की। इसमें कई बदलाव किए गए हैं, जो इसे सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में और भी आकर्षक बनाएंगे। नई वेन्यू में अपडेटेड डिजाइन, ड्यूल-टोन इंटीरियर और 12.3 इंच के स्क्रीन जैसे फीचर्स हैं। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल, 1-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन विकल्प हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में आज हुंडई ने अपनी नई Hyundai Venue को लॉन्च कर दिया है। पहले जनरेशन की Venue ने भारतीय बाजार में जबरदस्त सफलता हासिल की थी और अब इसका दूसरी जनरेशन भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी गई है। नई Venue में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो इसे भारतीय बाजार में पहले से ज्यादा सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में और भी ज्यादा आकर्षक बनाएंगे। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं कि 2025 Hyundai Venue को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है?
नई Hyundai Venue का डिजाइन
- नई Venue का डिजाइन पूरी तरह से अपडेट किया गया है। इसके सामने की तरफर रेक्टेंगूलर ग्रिल देखने को मिलेगा, जिसमें डार्क क्रोम इनसर्ट्स, वर्टिकल क्वाड-बीम एलईडी हेडलाइट्स, C-आकार के DRLs और एक कनेक्टेड लाइट बार दी गई है। इसके ऊपर की तरफ एक सीक्वेंशियल इंडिकेटर भी दिए गए हैं।
- इसके साइड प्रोफाइल में 16 इंच के अलॉय व्हील्स, क्रोम डोर हैंडल्स और C-पिलर पर एक यूनिक सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं, जिसपर Venue की बैजिंग की गई है। इसके पीछे की तरफ कनेक्टेड टेललाइट क्लस्टर और 3D Venue लोगो दिया गया है। इसके अलावा, इसे एक रग्ड लुक देने के लिए पीछे की ओर एक मोटा फॉक्स स्किड प्लेट भी दिया गया है।
|स्पेसिफिकेशन
|नई Hyundai Venue की डिटेल्स
|आयाम (Dimensions)
|लंबाई
|3995 mm
|चौड़ाई
|1800 mm
|ऊँचाई
|1665 mm
|व्हीलबेस
|2520 mm
|सस्पेंशन और ब्रेक्स
|फ्रंट सस्पेंशन
|टेलिस्कोपिक / मैकफर्सन स्ट्रट (इंजन/वेरिएंट पर निर्भर)
|रियर सस्पेंशन
|ट्विन शॉक / मल्टी लिंक (वेरिएंट पर निर्भर)
|फ्रंट ब्रेक
|डिस्क ब्रेक
|रियर ब्रेक
|डिस्क / ड्रम (वेरिएंट पर निर्भर)
|पहिये और टायर
|फ्रंट टायर
|R16 (405.6 mm) डायमंड-कट अलॉय
|ट्रांसमिशन विकल्प
|5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड iMT / ऑटोमैटिक, 7-स्पीड DCT
|बाहरी डिज़ाइन (Exterior)
|मसल्ड व्हील आर्च, स्कल्प्टेड कैरेक्टर लाइन, सिग्नेचर C-पिलर गार्निश
|लाइटिंग
|क्वाड बीम LED हेडलैम्प, टिन हॉर्न LED DRLs, होराइजन LED टेल लैंप्स
|डिस्प्ले और टेक्नोलॉजी
|डिस्प्ले
|डुअल 12.3-inch कर्व्ड पैनोरमिक स्क्रीन (इंफोटेनमेंट + क्लस्टर)
|आंतरिक और आराम (Interior & Comfort)
|सीटिंग
|डुअल-टोन लेदर^ सीट्स, 2-स्टेप रियर रीक्लाइनिंग, इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट
|एम्बियंट फीचर्स
|कॉफी-टेबल कंसोल, मून व्हाइट एम्बियंट लाइटिंग, टेराज़ो टेक्सचर्ड क्रैश पैड
|प्रवेश/सुविधा
|बड़े दरवाजे, बेहतर लेगरूम और हेडरूम, रियर AC वेंट, सनशेड
|सुरक्षा (Safety)
|सुरक्षा फीचर्स
|फ्रंट/रियर एयरबैग्स (वेरिएंट पर निर्भर), ABS, EBD, ESC
नई Hyundai Venue का इंटीरियर
नई Venue के डिजाइन की तरह ही इसके इंटीरियर को भी पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसमें नया डैशबोर्ड है जो ड्यूल-टोन डार्क नेवी और डव व्हाइट थीम दी गई है। इसके केबिन में ड्यूल कर्व्ड 12.3 इंच के स्क्रीन दिया गया है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसके अलावा, अब AC वेंट्स स्लिमर भी मिलते हैं और नई सेंटर कंसोल को और भी स्टाइलिश बनाया गया है।
नई Hyundai Venue के फीचर्स
- नई Venue को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्च किय गया है। इसमें आरामदायक सीटिंग के साथ ही रियर सनशेड्स, रियर AC वेंट्स, और 2-स्टेप रिक्लाइनिंग बैकरेस्ट भी मिलता है। इसके साथ ही इसमें 20 मिमी लंबा व्हीलबेस दिया गया है।
- इसमें Nvidia-powered 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वॉयस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, 4-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जर, और अम्बियंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं।
नई Hyundai Venue का इंजन
|इंजन ऑप्शन
|पावर
|ट्रांसमिशन
|माइलेज
|Kappa 1.2 L MPI पेट्रोल
|61 kW (83 PS)
|5MT (5-स्पीड मैनुअल)
|18.05 Kmpl
|Kappa 1.0 L Turbo GDi पेट्रोल
|88.3 kW (120 PS)
|6MT (6-स्पीड मैनुअल)
|18.74 Kmpl
|Kappa 1.0 L Turbo GDi पेट्रोल
|88.3 kW (120 PS)
|7DCT (7-स्पीड DCT)
|20 Kmpl
|U2 1.5 L CRDi डीजल
|85 kW (116 PS)
|6MT (6-स्पीड मैनुअल)
|20.99 Kmpl
|U2 1.5 L CRDi डीजल
|85 kW (116 PS)
|6AT (6-स्पीड ऑटोमैटिक)
|17.9 Kmpl
नई Venue में वही पुराने इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 1.2-लीटर नेचुरली एश्पीरेटेड पेट्रोल, 1-लीटर टर्बो पेट्रोल, और 1.5-लीटर डीजल इंजन है। इस बार इसके डीजल इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है, जो पहले केवल 6-स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन के साथ ही आता था।
नई Hyundai Venue की कीमत
|वैरिएंट (Variant)
|कीमत (Price) (₹)
|HX 2
|₹7,89,900
|HX 4
|₹8,79,900
|HX 5
|₹9,14,900
भारतीय बाजार में नई Hyundai Venue को 7,89,900 रुपये में लॉन्च की गई हैं। भारत में इसका मुकाबला Mahindra XUV300, Tata Nexon, Maruti Brezza, Skoda Kylaq और Kia Sonet जैसी कारों से देखने के लिए मिलेगा।
