    नई Bajaj Pulsar N160 सिंगल-सीट वेरिएंट हुआ लॉन्च, अब गोल्ड USD फोर्क के साथ और भी प्रीमियम हुई

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:41 PM (IST)

    बजाज ऑटो ने अपनी लोकप्रिय बाइक Pulsar N160 का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। इस मॉडल में सिंगल-सीट और गोल्ड USD फोर्क जैसे प्रीमियम फीचर्स हैं।

    Hero Image

    Bajaj Pulsar N160 का नया वेरिएंट लॉन्च।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर 160cc स्पोर्ट-नेकेड बाइक Bajaj Pulsar N160 का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। इस नए वेरिएंट को सिंगल-सीट दिया गया है। इसके साथ ही प्रीमियम गोल्ड USD फोर्क भी दिए गए हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,23,983 रुपये रखी गई है। आइए विस्तार में जानते हैं कि इसे और किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है?

    अब चार वेरिएंट में Bajaj Pulsar N160

    नए अपडेट के साथ Pulsar N160 का लाइनअप अब चार वेरिएंट में हो गई है। कंपनी का उद्देश्य है कि अलग-अलग बजट और जरूरत वाले राइडर्स को बेहतर विकल्प मिलें।

    1. सिंगल-सीट, ट्विन-डिस्क: 1,13,133 रुपये
    2. डुअल-चैनल ABS: 1,16,773 रुपये
    3. नया सिंगल-सीट USD फोर्क वेरिएंट: 1,23,983 रुपये
    4. टॉप-स्पेक USD फोर्क + डुअल ABS: 1,26,920 रुपये
    स्पेसिफिकेशन Bajaj Pulsar N160 की डिटेल्स
    इंजन क्षमता 164.82cc, सिंगल-सिलेंडर
    अधिकतम पावर 16 PS @ 8,750 rpm
    अधिकतम टॉर्क 14.65 Nm @ 6,750 rpm
    गियरबॉक्स 5-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश
    फ्रंट सस्पेंशन टेलिस्कोपिक / गोल्ड USD फोर्क (वेरिएंट पर निर्भर)
    रियर सस्पेंशन मोनोशॉक
    फ्रंट ब्रेक 300 mm डिस्क
    रियर ब्रेक 230 mm डिस्क
    ABS सिंगल-चैनल / डुअल-चैनल (वेरिएंट पर निर्भर)
    फ्रंट टायर 100/80 - R17
    रियर टायर 130/70 - R17
    व्हीलबेस 1,348 mm
    सीट हाइट 795 mm
    ग्राउंड क्लीयरेंस 165 mm
    कर्ब वेट 152 kg
    फ्यूल टैंक क्षमता 14 लीटर
    लाइटिंग बाई-फंक्शनल LED प्रोजेक्टर, LED DRLs, LED टेललैंप
    कंसोल फीचर्स USB चार्जिंग, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन (डुअल ABS वेरिएंट में)
    नए अपडेट गोल्ड USD फोर्क, सिंगल-सीट वेरिएंट

    फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स

    नई Pulsar N160 अपने सेगमेंट में मिलने वाले कई प्रीमियम फीचर्स को बरकरार रखा गया है।

    1. बाई-फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प
    2. LED DRLs
    3. ग्लिटर पैटर्न वाले LED टेललैम्प
    4. USB मोबाइल चार्जिंग

    डुअल ABS वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स

    1. टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन
    2. ABS राइड मोड डिस्प्ले

    इसके USD फोर्क वेरिएंट में गोल्ड सस्पेंशन फिनिश दिया गया है। यह मोटरसाइकिल को और भी स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देने का काम कर रहा है।

    नई Pulsar N160 का डायमेंशंस

    नए वेरिएंट के डाइमेंशन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसमें रोजमर्रा की राइडिंग के लिए बेहतरीन बैलेंस दी गई है।

    1. व्हीलबेस: 1,348 mm
    2. सीट हाइट: 795 mm
    3. ग्राउंड क्लीयरेंस: 165 mm
    4. कर्ब वेट: 152 kg
    5. फ्यूल टैंक: 14 लीटर
    6. फ्रंट टायर: 100/80-R17
    7. रियर टायर: 130/70-R17

    इसमें ब्रेकिंग के लिए 300 mm फ्रंट डिस्क और 230 mm रियर डिस्क दिया गया है।

    इंजन और परफॉर्मेंस

    नई बाइक में वही भरोसेमंद 164.82cc सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 16 PS की पावर और 14.65 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन खासकर मिड-रेंज परफॉर्मेंस और स्मूद सिटी राइडिंग के लिए जाना जाता है, जिसने N160 को अपने सेगमेंट में मजबूत जगह बनाने में मदद की है।