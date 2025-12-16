नई Bajaj Pulsar 220F हुई लॉन्च, डुअल-चैनल ABS और नया डिजिटल कंसोल समेत मिले कई बेहतरीन फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। पल्सर लाइन-अप की सबसे लंबे समय से चल रही मोटरसाइकिलों में से एक Bajaj Pulsar 220F को नए अपडेट के साथ भारत में लॉन्च किया गया है। नई Pulsar 220F को डुअल-चैनल ABS समेत हल्के कॉस्मेटिक बदलाव के साथ लेकर आया गया है। इसमें और भी कई नए फीचर्स को शामिल किया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि नई पल्सर 220F में क्या कुछ नया दिया गया है?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2026 Bajaj Pulsar 220F में क्या है नया? साल 2007 से बिक्री पर मौजूद पल्सर 220F में अब तक समय-समय पर छोटे अपडेट और एमिशन से जुड़े बदलाव ही देखने को मिले थे। इस बार बाइक को ज्यादा अहम सेफ्टी अपडेट मिला है। अब यह डुअल-चैनल ABS के साथ आती है, जिससे ब्रेकिंग के दौरान ज्यादा कंट्रोल और भरोसा मिलता है। इसी के साथ यह डुअल-चैनल ABS देने वाली सबसे किफायती पल्सर मोटरसाइकिल में से एक बन गई है।

अपडेटेड पल्सर 220F में रिफ्रेश्ड ग्राफिक्स के साथ दो नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कलर ब्लैक बेस के साथ सॉफ्ट गोल्ड एक्सेंट में आता है, जबकि दूसरा ऑरेंज कलर ब्लैक बेस और ग्रीन शेड्स के साथ पेश किया गया है। ये नए रंग और ग्राफिक्स बाइक को पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा फ्रेश लुक देते हैं। कैटेगरी Bajaj Pulsar 220F के स्पेसिफिकेशन इंजन टाइप ट्विन स्पार्क FI DTS-i, ऑयल कूल्ड इंजन क्षमता 220 cc अधिकतम पावर 15.37 kW (20.9 PS) अधिकतम टॉर्क 18.55 Nm गियरबॉक्स 5-स्पीड फ्यूल टैंक क्षमता 15 लीटर फ्रंट टायर 90/90 17 ट्यूबलेस रियर टायर 120/80 17 ट्यूबलेस फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक, एंटी-फ्रिक्शन बुश के साथ रियर सस्पेंशन 5-वे एडजस्टेबल Nitrox शॉक एब्जॉर्बर फ्रंट ब्रेक 280 mm डिस्क रियर ब्रेक 230 mm डिस्क इलेक्ट्रिकल सिस्टम 12V फुल DC हेडलैंप Low: प्रोजेक्टर 55W, High: Ellipsodial 55W, AHO के साथ डिजिटल कंसोल फुली डिजिटल रिवर्स मोनोक्रोम LCD, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कनेक्टेड फीचर्स टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल एक्सेप्ट/रिजेक्ट, मिस्ड कॉल व मैसेज अलर्ट, क्लॉक, DTE USB चार्जिंग पोर्ट स्टैंडर्ड लंबाई 2035 mm चौड़ाई 750 mm ऊंचाई 1165 mm व्हीलबेस 1350 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 165 mm कर्ब वेट 160 किलोग्राम पहले जैसे ही फीचर्स फीचर्स की बात करें तो पल्सर 220F में वही ब्लूटूथ-इनेबल्ड LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो मौजूदा पल्सर मॉडल्स में दिया जा रहा है। इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल एक्सेप्ट/रिजेक्ट, मिस्ड कॉल और मैसेज अलर्ट, क्लॉक और DTE रीडआउट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि, इसमें अब भी गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं दिया गया है।