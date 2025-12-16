Language
    नई Bajaj Pulsar 220F हुई लॉन्च, डुअल-चैनल ABS और नया डिजिटल कंसोल समेत मिले कई बेहतरीन फीचर्स

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    Bajaj ने अपनी लोकप्रिय बाइक Pulsar 220F को नए अपडेट के साथ भारत में लॉन्च किया है। इस मॉडल में डुअल-चैनल ABS और नए कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो इसे ...और पढ़ें

    नई Bajaj Pulsar 220F डुअल-चैनल ABS और नए फीचर्स के साथ लॉन्च

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। पल्सर लाइन-अप की सबसे लंबे समय से चल रही मोटरसाइकिलों में से एक Bajaj Pulsar 220F को नए अपडेट के साथ भारत में लॉन्च किया गया है। नई Pulsar 220F को डुअल-चैनल ABS समेत हल्के कॉस्मेटिक बदलाव के साथ लेकर आया गया है। इसमें और भी कई नए फीचर्स को शामिल किया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि नई पल्सर 220F में क्या कुछ नया दिया गया है?

    2026 Bajaj Pulsar 220F में क्या है नया?

    • साल 2007 से बिक्री पर मौजूद पल्सर 220F में अब तक समय-समय पर छोटे अपडेट और एमिशन से जुड़े बदलाव ही देखने को मिले थे। इस बार बाइक को ज्यादा अहम सेफ्टी अपडेट मिला है। अब यह डुअल-चैनल ABS के साथ आती है, जिससे ब्रेकिंग के दौरान ज्यादा कंट्रोल और भरोसा मिलता है। इसी के साथ यह डुअल-चैनल ABS देने वाली सबसे किफायती पल्सर मोटरसाइकिल में से एक बन गई है।
    • अपडेटेड पल्सर 220F में रिफ्रेश्ड ग्राफिक्स के साथ दो नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कलर ब्लैक बेस के साथ सॉफ्ट गोल्ड एक्सेंट में आता है, जबकि दूसरा ऑरेंज कलर ब्लैक बेस और ग्रीन शेड्स के साथ पेश किया गया है। ये नए रंग और ग्राफिक्स बाइक को पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा फ्रेश लुक देते हैं।
    कैटेगरी Bajaj Pulsar 220F के स्पेसिफिकेशन
    इंजन टाइप ट्विन स्पार्क FI DTS-i, ऑयल कूल्ड
    इंजन क्षमता 220 cc
    अधिकतम पावर 15.37 kW (20.9 PS) 
    अधिकतम टॉर्क 18.55 Nm
    गियरबॉक्स 5-स्पीड
    फ्यूल टैंक क्षमता 15 लीटर
    फ्रंट टायर 90/90 17 ट्यूबलेस
    रियर टायर 120/80 17 ट्यूबलेस
    फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक, एंटी-फ्रिक्शन बुश के साथ
    रियर सस्पेंशन 5-वे एडजस्टेबल Nitrox शॉक एब्जॉर्बर
    फ्रंट ब्रेक 280 mm डिस्क
    रियर ब्रेक 230 mm डिस्क
    इलेक्ट्रिकल सिस्टम 12V फुल DC
    हेडलैंप Low: प्रोजेक्टर 55W, High: Ellipsodial 55W, AHO के साथ
    डिजिटल कंसोल फुली डिजिटल रिवर्स मोनोक्रोम LCD, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
    कनेक्टेड फीचर्स टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल एक्सेप्ट/रिजेक्ट, मिस्ड कॉल व मैसेज अलर्ट, क्लॉक, DTE
    USB चार्जिंग पोर्ट स्टैंडर्ड
    लंबाई 2035 mm
    चौड़ाई 750 mm
    ऊंचाई 1165 mm
    व्हीलबेस 1350 mm
    ग्राउंड क्लीयरेंस 165 mm
    कर्ब वेट 160 किलोग्राम

    पहले जैसे ही फीचर्स

    फीचर्स की बात करें तो पल्सर 220F में वही ब्लूटूथ-इनेबल्ड LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो मौजूदा पल्सर मॉडल्स में दिया जा रहा है। इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल एक्सेप्ट/रिजेक्ट, मिस्ड कॉल और मैसेज अलर्ट, क्लॉक और DTE रीडआउट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि, इसमें अब भी गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं दिया गया है।

    नई Bajaj Pulsar 220F का इंजन

    मैकेनिकल तौर पर Bajaj Pulsar 220F में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही 220cc का ऑयल-कूल्ड, ट्विन स्पार्क FI DTS-i इंजन मिलता है, जो 20.4 hp की पावर और 18.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।