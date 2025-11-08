Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mini Countryman SE All4 इलेक्ट्रिक SUV भारत में लॉन्च, 440km की रेंज और लग्जरी फीचर्स से लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:02 PM (IST)

    मिनी ने भारत में नई ऑल-इलेक्ट्रिक Mini Countryman SE All4 लॉन्च की, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 66.90 लाख रुपये है। यह जेसीडब्ल्यू-थीम वाले स्पोर्टी ट्रिम में आती है, जिसमें 313hp की पावर और 494Nm का टॉर्क मिलता है। यह एसयूवी 5.6 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी WLTP रेंज 440 किमी तक है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Mini Countryman SE All4 को भारत में लॉन्च किया गया है।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Mini ने भारत में अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक Countryman SE All4 लॉन्च कर दी है। यह कार JCW-थीम वाले स्पोर्टी ट्रिम में आती है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 66.90 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी ने बुकिंग्स शुरू कर दी हैं और डिलीवरी भी तुरंत शुरू होगी। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दमदार पावर और परफॉर्मेंस

    नई Countryman SE All4 में 66.45kWh की बैटरी और डुअल मोटर सेटअप दिया गया है, जो मिलकर 313hp की पावर और 494Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इसे भारत में बिकने वाली सबसे पावरफुल Mini बना देता है। यह SUV सिर्फ 5.6 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 180 किमी प्रति घंटा है। इसकी WLTP रेंज 440 किमी तक बताई गई है। 130kW DC फास्ट चार्जिंग से बैटरी को 10% से 80% तक चार्ज करने में सिर्फ 29 मिनट लगते हैं। 22kW AC चार्जर से फुल चार्ज होने में 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं।

    Mini Countryman SE All4 (2)

    डिजाइन और फीचर्स

    Mini Countryman SE All4 को JCW (John Cooper Works) थीम में पेश किया गया है, जिसमें कई ब्लैक-आउट डिजाइन एलिमेंट्स मिलते हैं। एक्सटीरियर में नया ग्रिल, अपडेटेड हेडलैंप्स, कंटूर्ड बोनट, फ्लश डोर हैंडल्स और Jet Black रूफ दी गई है। इसमें 19-इंच अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और व्हील आर्च क्लैडिंग भी शामिल है। कलर ऑप्शन्स में Legend Grey और Midnight Black दो ऑप्शन मिलते हैं। दोनों ही Jet Black रूफ और मिरर कैप्स के साथ। इसमें LED DRLs, हेडलाइट्स और टेललाइट्स में कस्टमाइजेबल सिग्नेचर मोड्स भी दिए गए हैं।

    Mini Countryman SE All4 (3)

    Mini Countryman SE All4 का इंटीरियर

    इंटीरियर में JCW-स्पेसिफिक टच के साथ प्रीमियम फिनिश दी गई है। इसमें स्पोर्टी JCW स्टीयरिंग और सीट्स, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 2D निटेड फैब्रिक लाइनिंग (रीसायकल्ड मटेरियल), एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक ग्लास रूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके सेंटर कंसोल में Mini का नया राउंड OLED डिस्प्ले है, जिसमें वायरलेस फोन मिररिंग, हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें सुरक्षा के लिए मल्टीपल एयरबैग्स, TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) और Harman Kardon ऑडियो सिस्टम दिया गया है।

    Mini Countryman SE All4 (4)