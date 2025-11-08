Mini Countryman SE All4 इलेक्ट्रिक SUV भारत में लॉन्च, 440km की रेंज और लग्जरी फीचर्स से लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Mini ने भारत में अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक Countryman SE All4 लॉन्च कर दी है। यह कार JCW-थीम वाले स्पोर्टी ट्रिम में आती है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 66.90 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी ने बुकिंग्स शुरू कर दी हैं और डिलीवरी भी तुरंत शुरू होगी। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

दमदार पावर और परफॉर्मेंस नई Countryman SE All4 में 66.45kWh की बैटरी और डुअल मोटर सेटअप दिया गया है, जो मिलकर 313hp की पावर और 494Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इसे भारत में बिकने वाली सबसे पावरफुल Mini बना देता है। यह SUV सिर्फ 5.6 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 180 किमी प्रति घंटा है। इसकी WLTP रेंज 440 किमी तक बताई गई है। 130kW DC फास्ट चार्जिंग से बैटरी को 10% से 80% तक चार्ज करने में सिर्फ 29 मिनट लगते हैं। 22kW AC चार्जर से फुल चार्ज होने में 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं।

डिजाइन और फीचर्स Mini Countryman SE All4 को JCW (John Cooper Works) थीम में पेश किया गया है, जिसमें कई ब्लैक-आउट डिजाइन एलिमेंट्स मिलते हैं। एक्सटीरियर में नया ग्रिल, अपडेटेड हेडलैंप्स, कंटूर्ड बोनट, फ्लश डोर हैंडल्स और Jet Black रूफ दी गई है। इसमें 19-इंच अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और व्हील आर्च क्लैडिंग भी शामिल है। कलर ऑप्शन्स में Legend Grey और Midnight Black दो ऑप्शन मिलते हैं। दोनों ही Jet Black रूफ और मिरर कैप्स के साथ। इसमें LED DRLs, हेडलाइट्स और टेललाइट्स में कस्टमाइजेबल सिग्नेचर मोड्स भी दिए गए हैं।