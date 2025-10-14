Language
    Mini Countryman John Cooper Works भारत में लॉन्च, अब तक के सबसे पावरफुल इंजन से हुई लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:51 PM (IST)

    नई Mini Countryman John Cooper Works भारत में लॉन्च हो गई है। यह पेट्रोल इंजन के साथ आती है और तेज रफ्तार के शौकीनों के लिए डिजाइन की गई है। इसमें कई डिजाइन और मैकेनिकल बदलाव किए गए हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। इसमें 2-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन है।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में नई Mini Countryman John Cooper Works (JCW) को लॉन्च कर दिया गया है। जहां स्टैंडर्ड Countryman पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, वहीं यह JCW वेरिएंट पेट्रोल इंजन के साथ लेकर आया गया है। इस कार को खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो तेज रफ्तार और स्पोर्टी ड्राइविंग को पसंद करते हैं। Mini के JCW डिपार्टमेंट ने इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए इसमें कुछ बड़े डिजाइन और मैकेनिकल बदलाव किए हैं। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

    Mini Countryman John Cooper Works का डिजाइन

    स्पेसिफिकेशन Mini Countryman John Cooper Works डिटेल्स
    कीमत ₹64.90 लाख (एक्स-शोरूम)
    इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन
    पावर 306 हॉर्सपावर (HP)
    टॉर्क 450 न्यूटन मीटर (Nm)
    ट्रांसमिशन 8-स्पीड ऑटोमेटिक
    ड्राइवट्रेन ऑल-व्हील ड्राइव (AWD)
    सस्पेंशन JCW ट्यून किया गया सस्पेंशन सेटअप
    ब्रेक्स JCW अपग्रेडेड ब्रेक्स
    फ्रंट कैमबर एंगल्स बढ़े हुए फ्रंट-व्हील कैमबर एंगल्स
    फीचर्स वायरलेस Android Auto, Apple CarPlay, ड्यूल-ज़ोन एसी, Harman Kardon साउंड सिस्टम, मल्टी-कलर एम्बियंट लाइटिंग, पार्क असिस्ट, ADAS
    सुरक्षा मल्टीपल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्क असिस्ट, लेवल-2 ADAS
    लंबाई 4299 मिमी
    चौड़ाई 1822 मिमी
    ऊचाई 1561 मिमी
    व्हीलबेस 2670 मिमी
    टायर आकार 225/50 R18
    • John Cooper Works वेरिएंट का डिजाइन स्टैंडर्ड Countryman से ज्यादा आकर्षक और स्पोर्टी है। इसके फ्रंट ग्रिल को ब्लैक-आउट किया गया है, जिसमें ग्लॉस ब्लैक चेकर्ड फ्लैग लोगो को लगाया गया है। इसके बंपर में बड़े एयर इंटेक्स  लाल एक्सेंट्स दिए गए हैं, जो इसकी स्पोर्टी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं।
    • इसके साइड प्रोफाइल में ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स और रेड पेंडेड ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही ORVMs को रेड कलर की फिनिश दी गई है। इसके पीछे की तरफ एक्सटेंडेड रियर स्पॉइलर और क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप मिलता है। इसके साथ ही बंपर में ब्लैक-आउट फिनिश और रेड वर्टिकल इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक देने का काम करते हैं। इसके अलावा, ड्यूल-टोन पेंट स्कीम में चिली रेड कलर की रूफ और कार के बाकी हिस्सों में स्मूथ ट्रांजिशन दिखाई देती है।

    Mini Countryman John Cooper Works का इंजन

    इसमें एक 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 306 हॉर्स पावर और 450 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को तेज रफ्तार और शानदार परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसके इंजन को 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है।

    Mini Countryman John Cooper Works में मैकेनिकल बदलाव

    इसके डिजाइन और इंजन में ही केवल बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि इसमें स्पेशली ट्यून की गई सस्पेंशन सेटअप भी दिया गया है, जो कार के फ्रंट-व्हील एंगल्स को बढ़ाने का काम करता है। इससे गाड़ी की डायरेक्शनल कंट्रोल बेहतर हो जाती है, और कॉर्नरिंग में अधिक कॉन्फिडेंस मिलता है।

    Mini Countryman John Cooper Works कीमत

    Mini Countryman JCW को भारत में 64.90 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। का मुकाबला Mercedes-Benz GLA और BMW X1 जैसे SUVs से देखने के लिए मिलेगा।

     