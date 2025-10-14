Land Rover Discovery के दो खास एडिशन भारत में लॉन्च, स्टाइलिश लुक और पावरफुल इंजन से लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Land Rover Defender 110 के साथ ही कंपनी ने नई Land Rover Discovery Tempest Gemini Editions को भारत में लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.26 करोड़ रुपये है, जो 1.39 करोड़ रुपये तक जाती है। कंपनी ने इसके Gemini और Tempest एडिशन को भारत में लॉन्च किया है, जो इसके टॉप वेरिएंट के रूप में ऑफर की जाएंगी। इन दोनों खास एडिशन को कई बेहतरीन फीचर्स और डिजाइन के साथ लेकर आया गया है। आइए इनके बारे में विस्तार में जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Land Rover Discovery Tempest और Gemini Edition का स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन Gemini Edition Tempest Edition कीमत ₹1.26 करोड़ - ₹1.39 करोड़ (Ex-showroom) ₹1.26 करोड़ - ₹1.39 करोड़ (Ex-showroom) इंजन 3.0-लीटर छह-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड माइल्ड-हाइब्रिड डीजल 3.0-लीटर छह-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड माइल्ड-हाइब्रिड डीजल पावर 350 हॉर्सपावर (hp) 350 हॉर्सपावर (hp) टॉर्क 700 न्यूटन मीटर (Nm) 700 न्यूटन मीटर (Nm) ट्रांसमिशन 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ड्राइवट्रेन चार-पहिया ड्राइव (4WD) चार-पहिया ड्राइव (4WD) व्हील्स 21-इंच अलॉय व्हील्स 22-इंच कॉपर-टोन्ड अलॉय व्हील्स बाहरी रंग विकल्प Sedona Red, विभिन्न रंग विकल्प कॉपर-कलर्ड रूफ, विभिन्न रंग विकल्प इंटीरियर्स ब्लैक/आइवरी अपहोल्स्ट्री Windsor लेदर अपहोल्स्ट्री (ब्लैक, ब्लैक-ब्राउन, ब्लैक-आइवरी) फीचर्स पैनोरमिक ग्लास रूफ, 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 11.4-इंच टचस्क्रीन, Meridian साउंड सिस्टम, 3D सराउंड व्यू कैमरा Matrix LED हेडलाइट्स, हेड-अप डिस्प्ले, पावर-फोल्डिंग थर्ड-रो सीट्स, 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स, Meridian Surround Sound System क्लाइमेट कंट्रोल 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम 3D सराउंड व्यू कैमरा, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल पावर-फोल्डिंग थर्ड-रो सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले Discovery Gemini Edition का डिजाइन Gemini Edition में Sedona Red पेंट फिनिश दिया गया है। इसके साथ ही इसमें ग्लॉस ब्लैक रूफ और सिल्वर-फिनिश एक्सटीरियर्स जैसे बदलाव भी दिए गए हैं। इस एडिशन में 21-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार बाहरी रंग और व्हील साइज का चुनाव कर सकते हैं, जो 20-इंच, 21-इंच, और 22-इंच साइज ऑफर किए जा रहे हैं। Discovery Gemini Edition के फीचर्स इंटीरियर की बात करें तो इसमें ब्लैक या आइवरी अपहोल्स्ट्री का ऑप्शन दिया गया है। इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ, पावर्ड टेलगेट, 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 11.4-इंच टचस्क्रीन, Meridian ऑडियो सिस्टम, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 3D सराउंड व्यू कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Discovery Tempest Edition का डिजाइन इस खास एडिशन में कॉपर एक्सेंट्स, कॉपर-टोन्ड 22-इंच व्हील्स और कॉपर-कलर रूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके इंटीरियर में Windsor Leather अपहोल्स्ट्री भी दी गई है, जो ब्लैक, ब्लैक और ब्राउन का ड्यूल-टोन और ब्लैक और आइवरी कॉम्बिनेशन में ऑफर की जा रही है। इसके अलावा, इसे और भी प्रीमियम और टेक्नोलॉजिकल सुविधाओं से लैस किया गया है।

Discovery Tempest Edition के फीचर्स इसमें कई बेहतरीन और प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें Matrix LED हेडलाइट्स, हेड-अप डिस्प्ले, पावर-फोल्डिंग थर्ड-रो सीट्स, 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स (फ्रंट और मिडिल रो के लिए) और मैरिडिअल सराउंड साउंड सिस्टम शामिल है।