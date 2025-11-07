Hero Xtreme 125R का नया वेरिएंट लॉन्च, पहले ज्यादा हाईटेक फीचर्स और ड्यूल-चैनल ABS मिला

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हीरो मोटोकॉर्प ने Hero Xtreme 125R को नया अपडेट दिया है। इसे बिना किसी हाइप के लॉन्च कर दिया गया है। इस नए वेरिएंट को पूरी तरह से फीचर्स से लोड किया गया है। इसमें कई नए फीचर्स को शामिल किया गया है, जो इसे पहले से ज्यादा बेहतरीन बनाने का काम करते हैं। इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

नई Hero Xtreme 125R की कीमत वैरिएंट एक्स-शोरूम कीमत XTREME 125R डुअल चैनल ABS ₹1,04,500 XTREME 125R ABS सिंगल सीट ₹92,500 XTREME 125R ABS OBD2B ₹92,500 XTREME 125R IBS OBD2B ₹89,000 Xtreme 125R के इस नए वेरिएंट को 1,04,500 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। अब यह कुल चार वेरिएंट में उपलब्ध हो गई है। नई Hero Xtreme 125R में क्या है नया? 2025 Hero Xtreme 125R में अब कई नए फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे पहले से कहीं बेहतर बनाती हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, तीन राइड मोड्स, कलर्ड LCD कंसोल और सबसे महत्वपूर्ण ड्यूल-चैनल ABS जैसे फीचर्स शामिल हैं। इन नई सुविधाओं के साथ यह अब भारत की सबसे सुरक्षित 125cc बाइक बन गई है।

इसके अलावा, Xtreme 125R को तीन नए कलर ऑप्शन में लाई गई है, जो ब्लैक पर्ल रेड, ब्लैक मेट शैडो ग्रे और ब्लैक लीफ ग्रीन है। सभी कलर में ब्लैक को आधिकारिक नामों में शामिल किया गया है, जो बाइक को और भी आकर्षक बनाता है। इंजन और परफॉर्मेंस Hero Xtreme 125R में वही पुराना 124.7cc इंजन दिया गया है, जो 11.4 PS की पावर और 10.5Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। राइड-बाय-वायर सेटअप सिर्फ क्रूज कंट्रोल और राइड मोड्स को सक्षम नहीं करता, बल्कि यह स्मूद थ्रॉटल रिस्पांस और बेहतर फ्यूल एफिशियंसी का भी वादा करता है। ड्यूल-चैनल ABS के साथ यह बाइक अब और भी सुरक्षित हो गई है।