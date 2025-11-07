Language
    Hero Xtreme 125R का नया वेरिएंट लॉन्च, पहले ज्यादा हाईटेक फीचर्स और ड्यूल-चैनल ABS मिला

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    हीरो मोटोकॉर्प ने Hero Xtreme 125R का नया वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,04,500 रुपये है। इसमें क्रूज कंट्रोल, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, तीन राइड मोड्स और ड्यूल-चैनल ABS जैसे फीचर्स हैं, जो इसे भारत की सबसे सुरक्षित 125cc बाइक बनाते हैं। यह तीन नए रंगों में उपलब्ध है और इसमें 124.7cc का इंजन है।

    Hero Xtreme 125R का नया डुअल चैनल ABS वेरिएंट लॉन्च हुआ।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हीरो मोटोकॉर्प ने Hero Xtreme 125R को नया अपडेट दिया है। इसे बिना किसी हाइप के लॉन्च कर दिया गया है। इस नए वेरिएंट को पूरी तरह से फीचर्स से लोड किया गया है। इसमें कई नए फीचर्स को शामिल किया गया है, जो इसे पहले से ज्यादा बेहतरीन बनाने का काम करते हैं। इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

    नई Hero Xtreme 125R की कीमत

    वैरिएंट एक्स-शोरूम कीमत
    XTREME 125R डुअल चैनल ABS ₹1,04,500
    XTREME 125R ABS सिंगल सीट ₹92,500
    XTREME 125R ABS OBD2B ₹92,500
    XTREME 125R IBS OBD2B ₹89,000

    Xtreme 125R के इस नए वेरिएंट को 1,04,500 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। अब यह कुल चार वेरिएंट में उपलब्ध हो गई है।

    नई Hero Xtreme 125R में क्या है नया?

    • 2025 Hero Xtreme 125R में अब कई नए फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे पहले से कहीं बेहतर बनाती हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, तीन राइड मोड्स, कलर्ड LCD कंसोल और सबसे महत्वपूर्ण ड्यूल-चैनल ABS जैसे फीचर्स शामिल हैं। इन नई सुविधाओं के साथ यह अब भारत की सबसे सुरक्षित 125cc बाइक बन गई है।
    • इसके अलावा, Xtreme 125R को तीन नए कलर ऑप्शन में लाई गई है, जो ब्लैक पर्ल रेड, ब्लैक मेट शैडो ग्रे और ब्लैक लीफ ग्रीन है। सभी कलर में ब्लैक को आधिकारिक नामों में शामिल किया गया है, जो बाइक को और भी आकर्षक बनाता है।

    इंजन और परफॉर्मेंस

    Hero Xtreme 125R में वही पुराना 124.7cc इंजन दिया गया है, जो 11.4 PS की पावर और 10.5Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। राइड-बाय-वायर सेटअप सिर्फ क्रूज कंट्रोल और राइड मोड्स को सक्षम नहीं करता, बल्कि यह स्मूद थ्रॉटल रिस्पांस और बेहतर फ्यूल एफिशियंसी का भी वादा करता है। ड्यूल-चैनल ABS के साथ यह बाइक अब और भी सुरक्षित हो गई है।

    Xtreme 125R का उद्देश्य

    Hero Xtreme 125R एक ऐसी बाइक है जो आपका वीकडे कम्यूटर और संडे थ्रिल मशीन दोनों हो सकती है। यह बाइक 125cc सेगमेंट में उन लोगों के लिए है जो एक सस्ती और सुरक्षित बाइक चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें राइडिंग के दौरान रोमांच भी चाहिए। हीरो ने इसे चुपचाप लॉन्च किया, लेकिन आने वाले दिनों में यह बाइक 125cc की दुनिया में बहुत धमाल मचाने वाली है।