भारत में लॉन्च हुई नई Ducati Streetfighter V4, पहले से हल्की और पावरफुल इंजन से है लैस
डुकाटी ने नई Streetfighter V4 लॉन्च की है, जिसमें 1,103cc का इंजन है जो 214hp की पावर देता है। डिजाइन में बदलाव के साथ, इसमें नया चेसिस और बेहतर सस्पेंशन भी है। 6.9-इंच TFT डैश और कई इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स इसे खास बनाते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 32.38 लाख रुपये है, जो पुराने मॉडल से ज्यादा है। यह मोटरसाइकिल पहले से ज्यादा पावरफुल और आरामदायक है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। डुकाटी ने अपनी दमदार मोटरसाइकिल Multistrada V2 और Panigale V2 लॉन्च करने के बाद नई Ducati Streetfighter V4 मॉडल को लॉन्च किया है। इसे नया लुक देने के साथ ही और भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अपडेट मिलने के बाद यह पहले से ज्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल हो गई है। आइए विस्तार में जानते हैं कि डुकाटी की इस मोटरसाइकिल को किन खास फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है?
Ducati Streetfighter V4 का इंजन
इसमें वही 1,103cc Desmosedici Stradale V4 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो अब Euro 5+ कम्प्लायंट है। यह इंजन 214hp की पावर और 120Nm का टॉर्क जनरेट करता है। Ducati एक फुल-सिस्टम Akrapovič एग्जॉस्ट भी ऑफर करती है, जो आउटपुट को 226hp तक बढ़ा देता है। इसके पावर को कंट्रोल करने के लिए Brembo के टॉप-स्पेक Hypure कैलिपर्स को Brembo मास्टर सिलेंडर के साथ जोड़ा गया है।
|विवरण
|Streetfighter V4
|Streetfighter V4 S
|इंजन
|Desmosedici Stradale, 1,103 cc V4
|Desmosedici Stradale, 1,103 cc V4
|अधिकतम पावर
|214 hp
|214 hp
|अधिकतम टॉर्क
|120.0 Nm
|120.0 Nm
|कर्ब वेट
|191 किग्रा (फ्यूल के बिना)
|189 किग्रा (फ्यूल के बिना)
|टंकी की क्षमता
|16-लीटर ऐल्यूमिनियम टंकी
|16-लीटर ऐल्यूमिनियम टंकी
|सस्पेंशन
|शोवा बिग पिस्टन फोर्क (43 मिमी), Sachs मोनोशॉक
|Öhlins NIX-30 फॉर्क, Öhlins TTX 36 शॉक
|ब्रेकिंग सिस्टम
|ब्रेम्बो स्टाइलमा, सामान्य ब्रेक
|ब्रेम्बो हाइप्योर मोनोब्लॉक कैलीपर्स
|फ्रंट रिम
|हल्के पांच-स्पोक ऐल्यूमिनियम व्हील
|Forged ऐल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स (5 स्पोक)
|टायर
|200/60 पिरेली डियाब्लो रोसो IV कोर्सा
|200/60 पिरेली डियाब्लो रोसो IV कोर्सा
|बाईप्लेन विंग्स
|हाँ, अनुकूलित डिजाइन
|हाँ, अधिक प्रभावी (+17 किलोग्राम डाउनफोर्स)
|इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज
|डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल (डीटीसी), डीक्यूएस 2.0, ईबीसी
|डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल (डीटीसी), डीक्यूएस 2.0, ईबीसी, रेस ईसीबीएस, डीवीओ
|स्टीयरिंग डेम्पर
|Sachs स्टीयरिंग डेम्पर
|Öhlins Smart EC 3.0 स्टीयरिंग डेम्पर
|मूल्य (Ex-Showroom India)
|₹28,68,600
|₹32,38,400
|राइडिंग मोड्स
|Race, Sport, Road, Wet
|Race, Sport, Road, Wet
|हेडलाइट्स
|Full-LED
|Full-LED
|बैटरी
|Lead-acid बैटरी
|Lithium बैटरी
|ट्रैक उपयोग
|लिमिटेड सस्पेंशन एडजस्टमेंट
|ज्यादा आरामदायक सस्पेंशन रेंज
|टैंक डिज़ाइन
|पतला और सटीक, बाईप्लेन विंग्स के साथ
|पतला और सटीक, बाईप्लेन विंग्स के साथ
Ducati Streetfighter V4 का डिजाइन
- इसके डिजाइन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यह Panigale V4 का एक स्ट्रिप्ड-डाउन वर्जन है, लेकिन इसमें क्लिप-ऑन की जगह एक चौड़ा हैंडलबार दिया गया है, जिससे राइडर का ट्राइएंगल थोड़ा आरामदायक हो जाता है।
- इसमें सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म को हटा दिया गया है। इसकी जगह Ducati के नए डबल-साइडेड स्विंगआर्म का इस्तेमाल किया गया है, जो साइड की कठोरता को 40 फीसद तक कम करता है। इसकी वजह से यह पिछली मॉडल से हल्की भी है।
- इसमें एक नया चेसिस दिया गया है, जिसमें केवल फ्रंट फ्रेम का वजन लगभग 1kg कम हुआ है। स्टैंडर्ड V4 में Showa का फुली एडजस्टेबल 43mm BPF फोर्क और Sachs मोनोशॉक मिलता है, जबकि V4 S वेरिएंट में Öhlins का इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल Smart EC 3.0 सस्पेंशन मिलता है।
- टॉलर राइडर्स के लिए वाहन कंट्रोल और आराम को बेहतर बनाने के लिए एर्गोनॉमिक्स को संशोधित किया गया है। हैंडलबार 10mm राइडर के करीब लाया गया है, और फुटपेग्स अब नीचे, आगे और 10mm अंदर की ओर स्थित हैं।
Ducati Streetfighter V4 के फीचर्स
Streetfighter V4 में एक नया 6.9-इंच TFT डैश दिया गया है, जिसकी मदद से सिस्टम को व्यापक रूप से एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें Race eCBS भी दिया गया है, जिसमें राइडर को ब्रेक लीवर का इस्तेमाल किए बिना बाइक को स्थिर करने में मदद मिलती है। इसमें Ducati इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सूट दिया गया है, जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, एक द्वि-दिशात्मक क्विकशिफ्टर और कॉर्नरिंग एड्स को सक्षम करने वाली छह-एक्सिस IMU शामिल है।
Ducati Streetfighter V4 की कीमत
नई Ducati Streetfighter V4 को 32.38 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है, जो पुराने मॉडल से 2.67 लाख रुपये महंगी है। उच्च-स्पेसिफिकेशन वाला V4 S वेरिएंट हल्के फोर्ज्ड एल्युमीनियम व्हील्स, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन और एक लिथियम-आयन बैटरी के साथ स्टैंडर्ड वेरिएंट से अलग है। इन बदलावों से वजन में 2kg की कमी आती है।
