बजाज ऑटो ने लॉन्च किया नया Riki ई-रिक्शा, सिंगल चार्ज में देगी 164 किमी की रेंज

Riki

कई ऐसे फीचर्स के साथ आता है, जो इसे ई-रिक्शा बाजार में एक अलग पहचान देते हैं

। इसमें ज्यादा चार्जिंग, स्टेबिलिटी और लंबी उम्र के लिए मोनोकोक चेसिस गई है। इसके साथ ही बेहतर स्टेबिलिटी और कम टॉपलिंग के लिए इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, हाइड्रोलिक ब्रेक दिया गया है। इसकी बैटरी महज

4.5

घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। इसमें

5.4 kWh

बैटरी मिलती है, जो सिंगल चार्ज में

149

किमी की रेंज देगी। इसे

1,90,890

रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है।