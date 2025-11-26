Language
    बजाज ऑटो ने लॉन्च किया नया Riki ई-रिक्शा, सिंगल चार्ज में देगी 164 किमी की रेंज

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:46 PM (IST)

    बजाज ऑटो ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक रिक्शा RIKI लॉन्च की है। यह ई-रिक्शा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम के 100 से अधिक शहरों में उपलब्ध होगी। RIKI में 5.4 kWh की बैटरी है, जो 149 किमी की रेंज देती है। कंपनी इस पर तीन साल की वारंटी भी दे रही है। इसकी शुरुआती कीमत 1,90,890 रुपये है।

    Bajaj Auto ने इलेक्ट्रिक रिक्शा RIKI लॉन्च किया।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में लास्ट-माइल मोबिलिटी की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन ई-रिक्शा सेगमेंट अब भी काफी हद तक असंगठित है। कई वाहन अब भी कम रेंज, कमजोर टिकाऊपन, खराब ब्रेकिंग और अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे में दुनिया के सबसे मूल्यवान टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर निर्माता बजाज ऑटोने अपन ई-रिक्शा Bajaj Riki को लॉन्च किया है।

    Bajaj Riki P4005 (ई-रिक्शा)

    • बजाज ऑटोने कई शहरोंपटना, मुरादाबाद, गुवाहाटी और रायपुरमें Riki को टेस्ट किया है। अब कंपनी इसे पहले चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम के 100से ज्यादा शहरों में लॉन्च कर दिया है। Riki को भारतीय सड़कों की कठोर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यह उच्च अपटाइम, कम मेंटेनेंस, बेहतर सुरक्षा और स्मूद राइड का वादा करता है।

    • Riki कई ऐसे फीचर्स के साथ आता है, जो इसे ई-रिक्शा बाजार में एक अलग पहचान देते हैं। इसमें ज्यादा चार्जिंग, स्टेबिलिटी और लंबी उम्र के लिए मोनोकोक चेसिस गई है। इसके साथ ही बेहतर स्टेबिलिटी और कम टॉपलिंग के लिए इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, हाइड्रोलिक ब्रेक दिया गया है। इसकी बैटरी महज 4.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। इसमें 5.4 kWh बैटरी मिलती है, जो सिंगल चार्ज में 149 किमी की रेंज देगी। इसे 1,90,890 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है।
    फीचर Bajaj Riki P4005 (Passenger) Bajaj Riki C4005 (Cargo)
    मॉडल सीरीज P40 सीरीज़ C40 सीरीज़
    मॉडल नाम P4005 C4005
    वाहन प्रकार पैसेंजर ई-रिक्शा कार्गो ई-रिक्शा
    बैटरी क्षमता 5.4 kWh 5.4 kWh
    सर्टिफाइड रेंज 149 km 164 km
    चेसिस Monocoque Monocoque
    सस्पेंशन Independent Suspension Independent Suspension
    ब्रेक Hydraulic Brakes Hydraulic Brakes
    चार्जिंग समय 4.5 घंटे (Fast Charging) 4.5 घंटे (Fast Charging)
    वारंटी 3 साल बैटरी वारंटी 3 साल बैटरी वारंटी
    कीमत (एक्स-शोरूम) ₹1,90,890 ₹2,00,876

    Cargo Model: Riki C4005

    कंपनी ने इसे भी कई बेहतरीन फीचर्स के साश लेकर आई है। यह अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा ड्राइविंग रेंज 164 किमी देने वाली इलेक्ट्रिक कार्गो है। इसमें बड़ा ट्रे दिया गया है, जिससे कमाई की संभावनाएं बढ़ती हैं। चढ़ाई और फ्लाईओवर पर भी आरामदायक के लिए 28% ग्रेडेबिलिटी दी गई है। इसे 2,00,876 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है।

    कंपनी दे रही ये ऑफर?

    बजाज ऑटो ने Bajaj Riki के पैसेंजर और कार्गो मॉडल के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि इस खरीदने वाले ग्राहकों को तीन साल की वारंटी या 60,000 किमी तक की वाहन और बैटरी पर दिया जाएगा। 