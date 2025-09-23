Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एकदम नया Hero Destini 110 स्कूटर लॉन्च; 56.2 kmpl माइलेज, एडवांस फीचर्स और लंबी सीट से लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:29 PM (IST)

    Hero MotoCorp ने भारत में नया स्कूटर Destini 110 लॉन्च किया है जो परिवारों और पहली बार स्कूटर खरीदने वालों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Neo Retro डिजाइन LED हेडलैंप और टेल लैंप हैं। Destini 110 में 110cc का इंजन है जो 56.2 kmpl का माइलेज देता है। इसमें लंबी सीट 12 इंच के टायर और डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    नया Hero Destini 110 स्कूटर लॉन्च हुआ।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने अपना नया और स्टाइलिश स्कूटर Destini 110 लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे खासतौर पर परिवारों और पहले बार स्कूटर खरीदने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। इसके साथ ही इसे कई बेहतरीन फीचर्स से लैस किया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि Hero Destini 110 को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hero Destini 110 का डिजाइन

    Hero Destini 110

    Destini 110 को Neo Retro डिजाइन में पेश किया गया है, जो आधुनिक फीचर्स और क्लासिक लुक का बेहतरीन मेल है। इसमें प्रोजेक्टर LED हेडलैंप, H-शेप्ड LED टेल लैंप और प्रीमियम क्रोम एक्सेंट्स दिए गए हैं। इसको खासतौर पर तीन बड़े मेटल बॉडी पैनल्स के साथ तैयार किया गया है, जो इसे और मजबूत बनाते हैं। इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी लंबे समय तक मजबूती और भरोसे का एहसास कराती है।

    Hero Destini 110 का इंजन

    Hero Destini 110

    नए Destini 110 में रेफाइंड 110cc इंजन दिया गया है, जो स्मूद और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देता है। इसमें हीरो की i3s (Idle Stop-Start System) तकनीक और वन-वे क्लच लगाया गया है, जिससे यह अपने सेगमेंट में बेस्ट 56.2 kmpl का माइलेज देता है।

    Hero Destini 110 का अंडरपिनिंग

    Hero Destini 110

    Destini 110 अपने सेगमेंट में सबसे लंबी 785mm सीट के साथ आता है, जिसमें इंटीग्रेटेड बैकरेस्ट भी शामिल है। इसका स्पेशियस लेगरूम, 12 इंच के टायर्स, फ्रंट ग्लव बॉक्स, बूट लैम्प और एनालॉग-डिजिटल स्पीडोमीटर राइड को और भी सुविधाजनक बनाते हैं। वहीं, 190mm डिस्क ब्रेक बेहतर और सेफ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देता है।

    Hero Destini 110 की कीमत

    Hero Destini 110 को दो वेरिएंट में लेकर आया गया है, जो VX Cast Drum और ZX Cast Disc है। इसके VX Cast Drum को Eternal White, Matt Steel Grey और Nexus Blue कलर, जबकि ZX Cast Disc वेरिएंट को Aqua Grey, Nexus Blue और Groovy Red कलर ऑप्शन में लेकर आया गया है। Destini 110 के VX Cast Drum वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 72,000 रुपये और ZX Cast Disc वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 79,000 रुपये है।