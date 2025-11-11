Tata Curvv को मिले कई बड़े अपडेट, पहले से ज्यादा शानदार इंटीरियर समेत मिले प्रीमियम फीचर्स
टाटा मोटर्स ने 2026 Curvv SUV का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें रियर सीट कम्फर्ट और इंटीरियर को बेहतर बनाया गया है। इसमें R-Comfort सीट्स, Serenity Screen रियर सनशेड्स और नया डैशबोर्ड शामिल हैं। Curvv EV में भी PureComfort फुटरेस्ट जैसे अपडेट हैं। ICE वेरिएंट की कीमत 14.55 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि Curvv EV की कीमत 18.49 लाख रुपये से शुरू होती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर Curvv SUV का 2026 अपडेट वर्जन को लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट में रियर सीट कम्फर्ट, इंटीरियर्स और कैबिन की प्रैक्टिकैलिटी को पहले से ज्यादा बेहतर बनाया गया है। यह अब पहले से ज्यादा प्रीमियम और फीचर-रिच अनुभव देने का काम करेगी। आइए विस्तार में जानते हैं कि 2026 Tata Curvv को किन खास फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है?
Tata Curvv को मिले ये फीचर्स
इसमें Executive कम्फर्ट फीचर्स को शामिल किया गया है, जिससे इसका केबिन पहले से काफी बेहतरीन हो गया है। इनमें भारत की पहली R-Comfort सीट्स (Passive Ventilation के साथ), Serenity Screen रियर सनशेड्स और रियर आर्मरेस्ट पर EasySip कप डॉक दिया गया है। इसके साथ ही नया व्हाइट कार्बन फाइबर डैशबोर्ड इन्सर्ट और Lalitpur Grey इंटीरियर का इस्तेमाल किया गया है, जो इस SUV को और अधिक हल्का, स्पेसियस और लग्जरी लुक देने का काम करते हैं। इसका Benecke-Kaliko लेदरएट अपहोल्स्ट्री भी इसे एक प्रीमियम अनुभव देने का काम करता है।
Curvv ev को भी मिले कई अपडेट
टाटा कर्व के इलेक्ट्रिक वर्जन को भी अपडेट किया गया है। इसमें PureComfort रियर को-पैसेंजर फुटरेस्ट और ErgoWing हेडरेस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ये फीचर्स आमतौर पर लग्जरी सेडान्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन अब इनका फायदा मिड-साइज SUVs में भी मिलेगा।
ये भी मिले फीचर्स
- 2026 Curvv में अब ट्विनज़ोन क्लाइमेट कंसीयज एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे फ्रंट पैसेंजर्स को पर्सनल टेंप्रेचर सेटिंग मिलती है। इसके अलावा, 12.3-इंच हरमन सिनेमैटिक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 9-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और Arcade.ev एंटरटेनमेंट सूट जैसी प्रीमियम जैसी सुविधाएं दी गई है।
- इसमें जेस्चर-एक्टिवेटेड पावर्ड टेलगेट, वॉयस-एक्टेड पैनोरमिक सनरूफ और 500-लीटर बूट स्पेस जैसी सुविधाएं भी हैं, जो इस SUV को एक स्टाइलिश और प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल वाहन बनाती हैं।
कितनी है कीमत?
नई Tata Curvv ICE वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत 14.55 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि Curvv.ev की एक्स-शोरूम कीमत 18.49 लाख रुपये से शुरू होती है। ये दोनों वेरिएंट्स "Accomplished" और "Empowered" पर्सनास में उपलब्ध होंगे। Tata Motors ने इस SUV को एक एग्जीक्यूटिव-ग्रेड विकल्प बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
