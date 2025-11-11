Tata Curvv को मिले कई बड़े अपडेट, पहले से ज्यादा शानदार इंटीरियर समेत मिले प्रीमियम फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर Curvv SUV का 2026 अपडेट वर्जन को लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट में रियर सीट कम्फर्ट, इंटीरियर्स और कैबिन की प्रैक्टिकैलिटी को पहले से ज्यादा बेहतर बनाया गया है। यह अब पहले से ज्यादा प्रीमियम और फीचर-रिच अनुभव देने का काम करेगी। आइए विस्तार में जानते हैं कि 2026 Tata Curvv को किन खास फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है?

Tata Curvv को मिले ये फीचर्स इसमें Executive कम्फर्ट फीचर्स को शामिल किया गया है, जिससे इसका केबिन पहले से काफी बेहतरीन हो गया है। इनमें भारत की पहली R-Comfort सीट्स (Passive Ventilation के साथ), Serenity Screen रियर सनशेड्स और रियर आर्मरेस्ट पर EasySip कप डॉक दिया गया है। इसके साथ ही नया व्हाइट कार्बन फाइबर डैशबोर्ड इन्सर्ट और Lalitpur Grey इंटीरियर का इस्तेमाल किया गया है, जो इस SUV को और अधिक हल्का, स्पेसियस और लग्जरी लुक देने का काम करते हैं। इसका Benecke-Kaliko लेदरएट अपहोल्स्ट्री भी इसे एक प्रीमियम अनुभव देने का काम करता है।

Curvv ev को भी मिले कई अपडेट टाटा कर्व के इलेक्ट्रिक वर्जन को भी अपडेट किया गया है। इसमें PureComfort रियर को-पैसेंजर फुटरेस्ट और ErgoWing हेडरेस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ये फीचर्स आमतौर पर लग्जरी सेडान्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन अब इनका फायदा मिड-साइज SUVs में भी मिलेगा।