नए रंगरूप में Kawasaki Ninja 650 भारत में लॉन्च, लुक के साथ बढ़ी इतनी कीमत

    By Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:30 PM (IST)

    कावासाकी ने लॉन्च की नई निंजा 650, जानिए क्या है खास

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। कावासाकी ने भारतीय बाजार में 2026 Kawasaki Ninja 650 को लॉन्च किया है। इस बार इसमें किसी तरह का मैकेनिकल और फीचर्स में बदलाव नहीं किया गया है। इस बार इसे नए कलर में लेकर आया गया है। यह कलर काफी बेहतरीन लग रहा है।

    कितनी है कीमत?

    नई Kawasaki Ninja 650 की एक्स-शोरूम कीमत 7.91 लाख रुपये रखी गई है, जबकि 2025 मॉडल की कीमत 7.77 लाख रुपये थी। नए मॉडल की कीमत पुरानी से 14,000 रुपये ज्यादा है।

    2026 Ninja 650 में क्या है नया?

    इसे नए लाइम ग्रीन कलर में लेकर आया गया है। यह इसे हल्का-सा फ्रेश लुक देने का काम करती है। दिलचस्प बात यह है कि Kawasaki ने 2026 मॉडल के लिए नई तस्वीरें तक जारी नहीं की हैं। कंपनी ने पुराने मॉडल की तस्वीरों पर ही नए रंग को डिजिटल तरीके से दिखाया है, जिससे साफ हो जाता है कि यह अपडेट कितना सीमित है।

    कैटेगरी स्पेसिफिकेशन Kawasaki Ninja 650 के फीचर्स
    इंजन इंजन टाइप लिक्विड-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, पैरेलल-ट्विन
      डिस्प्लेसमेंट 649 cc
      कंप्रेशन रेशियो 10.8:1
      वाल्व सिस्टम DOHC, 8 वाल्व
      बोर x स्ट्रोक 83.0 x 60.0 mm
      फ्यूल सिस्टम फ्यूल इंजेक्शन (36 mm x 2 ड्यूल थ्रॉटल)
      लुब्रिकेशन
    • फोर्स्ड लुब्रिकेशन
    • सेमी-ड्राई सम्प
      स्टार्टिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक
      इग्निशन सिस्टम डिजिटल
    परफॉर्मेंस अधिकतम पावर 68 PS @ 8,000 rpm
      अधिकतम टॉर्क 64 Nm @ 6,700 rpm
      फ्यूल कंजम्पशन 4.4 लीटर/100 किमी
      CO₂ उत्सर्जन 107 g/km
    ट्रांसमिशन गियरबॉक्स 6-स्पीड, रिटर्न शिफ्ट
      क्लच वेट, मल्टी-डिस्क
      फाइनल ड्राइव सील्ड चेन
    फ्रेम व डायमेंशन्स फ्रेम टाइप ट्रेलिस, हाई-टेंसाइल स्टील
      व्हीलबेस 1,410 mm
      ग्राउंड क्लीयरेंस 130 mm
      सीट हाइट 790 mm
      फ्यूल टैंक क्षमता 15 लीटर
      कर्ब वज़न 193 किग्रा
     
    1. लंबाई
    2. चौड़ाई
    3. ऊंचाई
    1. 2,055 mm
    2. 740 mm
    3. 1,145 mm
    टायर फ्रंट टायर 120/70 ZR17
      रियर टायर 160/60 ZR17
    ब्रेक फ्रंट ब्रेक ड्यूल 300 mm सेमी-फ्लोटिंग पेटल डिस्क
      रियर ब्रेक सिंगल 220 mm पेटल डिस्क
    सस्पेंशन फ्रंट सस्पेंशन टेलिस्कोपिक फोर्क (41 mm)
      रियर सस्पेंशन
    • हॉरिज़ॉन्टल बैक-लिंक
    • स्प्रिंग प्रीलोड एडजस्टेबल

    क्या है पहले जैसा?

    • 2026 Ninja 650 में वही 649cc का पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। यह इंजन 68 PS की पावर और 64 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट और स्लिपर क्लच दिया गया है। बाइक का चेसिस, सस्पेंशन सेटअप, ब्रेकिंग हार्डवेयर और 17-इंच के व्हील्स सब कुछ पहले जैसा ही रखा गया है।
    • फीचर्स की बात करें तो इसमें वही स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन, ट्विन LED हेडलाइट्स और 4.3-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मौजूद है। राइडिंग एक्सपीरियंस, कम्फर्ट और परफॉर्मेंस के मामले में 2026 मॉडल, 2025 Ninja 650 से किसी भी तरह अलग महसूस नहीं होगा।