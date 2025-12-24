नए रंगरूप में Kawasaki Ninja 650 भारत में लॉन्च, लुक के साथ बढ़ी इतनी कीमत

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। कावासाकी ने भारतीय बाजार में 2026 Kawasaki Ninja 650 को लॉन्च किया है। इस बार इसमें किसी तरह का मैकेनिकल और फीचर्स में बदलाव नहीं किया गया है। इस बार इसे नए कलर में लेकर आया गया है। यह कलर काफी बेहतरीन लग रहा है।

कितनी है कीमत?

नई Kawasaki Ninja 650 की एक्स-शोरूम कीमत 7.91 लाख रुपये रखी गई है, जबकि 2025 मॉडल की कीमत 7.77 लाख रुपये थी। नए मॉडल की कीमत पुरानी से 14,000 रुपये ज्यादा है।

2026 Ninja 650 में क्या है नया?

इसे नए लाइम ग्रीन कलर में लेकर आया गया है। यह इसे हल्का-सा फ्रेश लुक देने का काम करती है। दिलचस्प बात यह है कि Kawasaki ने 2026 मॉडल के लिए नई तस्वीरें तक जारी नहीं की हैं। कंपनी ने पुराने मॉडल की तस्वीरों पर ही नए रंग को डिजिटल तरीके से दिखाया है, जिससे साफ हो जाता है कि यह अपडेट कितना सीमित है।