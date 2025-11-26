Hero Xtreme 160R 4V क्रूज कंट्रोल के साथ लॉन्च, नई LED लाइटिंग और डिजिटल कलर डिस्प्ले समेत मिले 4 नए फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में Hero Xtreme 160R 4V के कॉम्बैट एडिशन को लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे क्रूज कंट्रोल समेत कई बेहतरीन फीचर्स से लैस किया है। नए अपडेट मिलने के बाद यह अब देश की सबसे फीचर-लोडेड 160cc मोटरसाइकिलों में शामिल हो गई है। आइए विस्तार में जानते है कि इसे किन नए फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है?

कितनी है कीमत? 2026 Hero Xtreme 160R 4V को 1,34,100 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। इसे चार नए कलर ऑप्शन में लेकर आया गया है, जो नियॉन शूटिंग स्टार, मैट स्लेट ब्लैक, केवलर ब्राउन और कॉम्बैट एडिशन (मैट शैडो ग्रे) है। नई 2026 Hero Xtreme 160R 4V पूरी तरह फीचर-लोडेड पावर-पैक्ड 160cc बाइक बन गई है। नए राइड मोड्स, क्रूज़ कंट्रोल, नई LED लाइटिंग और डिजिटल कलर डिस्प्ले इसे अपने कम्पटीटर्स के मुकाबले काफी आगे रखता है।