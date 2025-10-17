Triumph Speed Triple 1200 RX भारत में लॉन्च, कीमत इतनी की खरीद लेंगे दो Mahindra Thar, फिर भी बच जाएंगे पैसे
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने भारतीय बाजार में 2025 Triumph Speed Triple 1200 RX लॉन्च की है। इस बाइक में स्पोर्टियर डिजाइन और दमदार इंजन दिया गया है। वैश्विक स्तर पर इसकी केवल 1,200 यूनिट्स ही उपलब्ध हैं। इसमें कई राइडिंग मोड्स और आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। भारत में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 23.07 लाख रुपये है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Triumph मोटरसाइल्स ने भारतीय बाजार में अपनी नई यह litre-class नेकेड बाइक स्पोर्टियर डिजाइन, एग्रेसिव एर्गोनॉमिक्स और अपग्रेडेड हार्डवेयर के साथ आती है, जबकि इसके इनलाइन-ट्रिपल इंजन में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। ग्लोबल लेवल पर इसकी केवल 1,200 यूनिट्स को ही लॉन्च किया गया है।
Triumph Speed Triple 1200 RX का डिजाइन
Speed Triple 1200 RX में RX-विशेष कॉस्मेटिक और हार्डवेयर अपग्रेड दिए गए हैं। यह ड्युअल-टोन Triumph Performance Yellow और Granite रंग में आता है, जिसमें RX ग्राफिक्स भी हैं। एग्रेसिव राइडिंग पोसिशन के लिए लो-सेट क्लिप-ऑन हैंडलबार्स और रियर-सेट फुटपैग्स दिए गए हैं। बाइक में अल्ट्रा-लाइटवेट Akrapovic टाइटेनियम साइलेंसर है जो वजन घटाता है और इंजन साउंड को और प्रीमियम बनाता है। इसके अलावा कार्बन फाइबर फ्रंट मडगार्ड, और अपग्रेडेड परफॉर्मेंस सीट RX लोगो के साथ स्पोर्टी लुक बढ़ाते हैं।
|स्पेसिफिकेशन
|डिटेल्स
|कीमत
|₹23.07 लाख (एक्स-शोरूम)
|वेरिएंट
|सिंगल RX वेरिएंट; ग्लोबली लिमिटेड 1,200 यूनिट्स
|डिज़ाइन और स्टाइलिंग
|ड्युअल-टोन Triumph Performance Yellow/Granite, कार्बन-फाइबर फ्रंट मडगार्ड, हल्का Akrapovic टाइटेनियम साइलेंसर, RX लोगो के साथ परफॉर्मेंस सीट, लो-सेट क्लिप-ऑन हैंडलबार, रियर-सेट फुटपैग्स
|इंजन
|1,160 cc लिक्विड-कूल्ड इनलाइन-ट्रिपल, 6-स्पीड गियरबॉक्स
|पावर और टॉर्क
|180 bhp @ 10,750 rpm; 128 Nm @ 8,750 rpm
|चेसिस और फ्रेम
|अल्यूमिनियम ट्विन-स्पार फ्रेम, बोल्ट-ऑन रियर सबफ्रेम; सिंगल-साइडेड कास्ट अल्यूमिनियम सबफ्रेम
|सस्पेंशन
|Öhlins SmartEC3 सेमी-एक्टिव; फुली एडजस्टेबल 43 mm USD फ्रंट फोर्क्स; लिंक-टाइप रियर मोनोशॉक; Öhlins SD EC स्टीयरिंग डैम्पर
|ब्रेक्स
|ट्विन 320 mm फ्रंट डिस्क्स, Brembo Stylema मोनोब्लॉक कैलिपर्स; 220 mm रियर डिस्क, 2-पॉट Brembo कैलिपर; अनुकूलित कॉर्नरिंग ABS
|टायर्स और व्हील्स
|17-इंच अलॉय व्हील्स; Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 टायर्स
|इलेक्ट्रॉनिक्स और राइडर एड्स
|5 राइडिंग मोड्स: Rain, Road, Sport, Track, Rider; स्विचेबल ऑप्टिमाइज्ड कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल (स्विच एनाल), इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल, ब्रेक स्लाइड असिस्ट, ट्राइंफ शिफ्ट असिस्ट बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर
|इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
|5-इंच TFT डिस्प्ले, मीडिया और नेविगेशन कंट्रोल के साथ, 5-वे बैकलिट स्विचगियर द्वारा ऑपरेट
|एर्गोनॉमिक्स
|एग्रेसिव राइडिंग पोजिशन, स्पोर्ट-फोकस्ड हैंडलबार और फुटपैग्स कॉर्नरिंग और कंट्रोल के लिए
|मार्केट नोट्स
|ऑर्डर्स खुले; भारत के लिए यूनिट्स की संख्या घोषित नहीं
Triumph Speed Triple 1200 RX का इंजन
इसमें 1,160 cc लिक्विड-कूल्ड इनलाइन-ट्रिपल इंजन है। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इंजन को हल्का और मजबूत बनाया गया है, जिससे यह पिछले जनरेशन के Speed Triple से लगभग 3 bhp अधिक पावर देता है।
चेसिस और सस्पेंशन
इंजन को अल्यूमिनियम ट्विन-स्पार फ्रेम में रखा गया है, जिसमें बोल्ट-ऑन रियर सबफ्रेम और सिंगल-साइडेड कास्ट अल्यूमिनियम सबफ्रेम शामिल हैं। इसमें Öhlins SmartEC3 सेमी-एक्टिव, Öhlins SD EC स्टीयरिंग डैम्पर, 43 mm USD फ्रंट फोर्क्स (फुली एडजस्टेबल), लिंक-टाइप रियर मोनोशॉक, Öhlins SD EC स्टीयरिंग डैम्पर दी गई है। इसमें पिरेली डियाब्लो सुपरकोर्सा SP V3, ट्विन 320 mm फ्रंट डिस्क्स, ब्रेम्बो स्टाइमा मोनोब्लॉक कैलिपर्स, 220 mm रियर डिस्क, 2-पॉट Brembo कैलिपर मिलते हैं।
Triumph Speed Triple 1200 RX के फीचर्स
इसमें 5-इंच TFT डिस्प्ले दी गई है, जिसमें मीडिया और नेविगेशन कंट्रोल शामिल है। इसमें 5 राइडिंग मोड (Rain, Road, Sport, Track, Rider), ऑप्टिमाइज्ड कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल (स्विच एनाल), इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल, ब्रेक स्लाइड असिस्ट, ट्राइंफ शिफ्ट असिस्ट बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, 5-वे बैकलिट स्विचगियर दी गई है। इसके साथ यह फीचर्स राइडिंग को आसान, सुरक्षित और एग्रेसिव कॉर्नरिंग के लिए कंट्रोल में रखते हैं।
Triumph Speed Triple 1200 RX की कीमत
2025 Triumph Speed Triple 1200 RX की एक्स-शोरूम कीमत 23.07 लाख रुपये है। ग्लोबली यह मॉडल सिर्फ 1,200 यूनिट्स में लिमिटेड है, जबकि भारत में कितनी यूनिट्स आएंगी, यह अभी घोषित नहीं किया गया है।
