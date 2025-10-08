Language
    Toyota Fortuner का Leader Edition लॉन्च, पहले से ज्यादा लग्जरी फीचर्स से हुई लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:51 PM (IST)

    टोयोटा ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय एसयूवी फॉर्च्यूनर का नया एडिशन 2025 Toyota Fortuner Leader Edition लॉन्च किया है। कंपनी ने 2024 मॉडल को मिली अच्छी प्रतिक्रिया के बाद यह फैसला लिया। इस एडिशन में स्पोर्टी डिजाइन और प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है। इसमें 2.8-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन है। कंपनी फाइनेंस विकल्प और वारंटी भी दे रही है। कीमतों की घोषणा जल्द होगी।

    Toyota Fortuner का नया Leader Edition 2025 भारत में लॉन्च

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टोयोटा ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर SUV फॉर्चुनर का नया एडिशन 2025 Fortuner Leader Edition को लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे 2024 मॉडल को मिली जबरदस्त मिली प्रतिक्रिया के बाद कंपनी ने इस नए एडिशन को लॉन्च करने का फैसला लिया है। कंपनी ने फॉर्चुनर लीडर एडिशन की बुकिंग को अक्टूबर 2025 के दूसरे हफ्ते से शुरू करेगी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

    Toyota Fortuner का नया डिजाइन

    2025 Fortuner Leader Edition को एक स्पोर्टी और प्रीमियम अपग्रेड डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें या फ्रंट ग्रिल, फ्रंट और रियर बंपर स्पॉइलर, और क्रोम गार्निश दिए गए हैं, जो इसे पहले से ज्यादा बोल्ड लुक देने का काम करते हैं। इसमें डुअल-टोन रूफ और ग्लॉसी ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसके स्टाइल को और बेहतरीन करने का काम करते हैं। इसके हु़ड पर नया लीडर एडिशन बैज दिया गया है, जो इसे खास पहचान देने का काम करता है। इसे चार कलर ऑप्शन एटीट्यूड ब्लैक, सुपर व्हाइट, पर्ल व्हाइट और सिल्वर दिए गए हैं।

    इंटीरियर में लग्जरी और स्पोर्टी टच

    2025 Fortuner Leader Edition का इंटीरियर ब्लैक और मैरून डुअल-टोन थीम दी गई है, जो केबिन को लग्जरी और स्पोर्टी फील देने का काम करते हैं। इसके सीट और डोर ट्रिप्स में डुअल कलर फिनिश, फोल्डिंग ORVMs, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

    Toyota Fortuner का इंजन

    नई Fortuner Leader Edition में वही पावरफुल 2.8-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 201 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाता है। हालांकि, Leader Edition केवल 4x2 वर्जन में ही पेश किया गया है।

    मिल रहे ये ऑफर

    2025 Toyota Fortuner Leader Edition के साथ कंपनी कई फाइनेंस ऑप्शन भी दे रही है। इसे खरीदने वाले ग्राहकों को 8 साल तक की फंडिंग प्लान, लो EMI, और टोयोटा स्मार्ट बैलून फाइनेंस दिया जा रहा है। इसके साथ ही कंपनी 5 साल की फ्री रोडसाइड असिस्टेंस, 3 साल/1 लाख किमी की स्टैंडर्ड वारंटी जिसे 5 साल/2.2 लाख किमी तक बढ़ाया जा सकता है और टोयोटा स्माइल्स प्लस सर्विस पैकेज भी ऑफर कर रही है। कीमतों की घोषणा आने वाले हफ्तों में की जाएगी।