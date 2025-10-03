Language
    नई Mahindra Thar facelift लॉन्च, नए फीचर्स और अपडेट्स के साथ हुई और भी स्टाइलिश

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:43 PM (IST)

    2025 Mahindra Thar facelift launched महिंद्रा ने ऑफ-रोड SUV Thar का 2025 फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है। इसमें नए फीचर्स इंटीरियर्स और एक्सटीरियर में कई अपडेट किए गए हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है। Thar में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नया स्टीयरिंग व्हील और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स हैं। इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर डीजल इंजन और 2.2-लीटर डीजल इंजन का विकल्प है।

    2025 Mahindra Thar Facelift लॉन्च की गई।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर ऑफ-रोड SUV Thar का 2025 फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। इस बार थार में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें नए फीचर्स, इंटीरियर्स के साथ-साथ एक्सटीरियर में कई अपडेट शामिल हैं। इसके साथ ही कंपनी ने थार के कुछ पुराने इरगोनॉमिक्स के पहले से बेहतर किया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि 2025 Mahindra Thar facelift को किन नए फीचर्स और अपडेट के साथ लॉन्च किया गया है?

    नई Mahindra Thar facelift की कीमत

    वेरिएंट

    एक्स-शोरूम कीमत

    1.5-litre Diesel RWD

    AXT

    		 ₹ 9.99 लाख

    LXT

    		 ₹ 12.19 लाख 

    2.2-litre Diesel 4WD

    LXT MT 

    		 ₹ 15.49 लाख

    LXT AT

    		 ₹ 16.99 लाख

    2-litre Turbo-petrol 

    LXT RWD AT

    		 ₹ 13.99 लाख

    LXT 4WD MT

    		 ₹ 14.69 लाख

    LXT 4WD AT 

    		 ₹ 16.25 लाख

    2025 थार फेसलिफ्ट की वेरिएंट लाइन-अप को कुछ बदलावों के साथ AXT और LXT बदला गया है। नई Thar facelift की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये और टॉप-एंड 4WD की एक्स-शोरूम कीमत 16.99 लाख रुपये है।

    नई Mahindra Thar facelift का एक्सटीरियर

    नई थार के एक्सटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें बॉडी-कलर्ड ग्रिल को अब सामने की ग्रिल को बॉडी कलर में रखा गया है, जिससे यह और भी प्रीमियम लगती है। इसमें अब ड्यूल-टोन बम्पर दिया गया है, जो फ्रंट और रियर बम्पर में सिल्वर इंसर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें नया रियर कैमरा दिया गया है, जो अब स्पेयर व्हील हब में माउंट किया गया है। बाकी डिजाइन पहले जैसा ही रखा गया है, जिसमें 18-इंच गन मेटल ग्रे अलॉय व्हील्स और एग्जिटेड साइड क्लैडिंग शामिल है।

    नई Mahindra Thar facelift का इंटीरियर

    नई थार के एक्सटीरियर की तरह के इंटीरियर में भी कई बदलाव किए गए हैं, जो ड्राइविंग अनुभव को और भी ज्यादा बेहतर करने का काम करेंगे। इसमें अब एक बड़ा 10.25 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट करता है। नया स्टीयरिंग व्हील दी गई है, अब अन्य महिंद्रा SUVs से ली गई है। पावर विंडो स्विचेस को अब सेंटर कंसोल से सीधे डोर पर शिफ्ट किया गया है। ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में अब डेड-पेडल दिया गया है, जो लंबी ड्राइव्स को और भी आरामदायक बनाने का काम करेगा।

    नई Mahindra Thar facelift के नए फीचर्स

    • नई थार फेसलिफ्ट में कुछ और बेहतरीन फीचर्स को शामिल किया गया है। इसमें रियर वाइपर और वॉशर, रियर एसी वेंट्स, टाइप-C यूएसबी पोर्ट्स फ्रंट और रियर, रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है।
    • इसके साथ ही कुछ नई ऐडिशंस हैं, जैसे रियर पार्किंग कैमरा और सभी पुराने सुरक्षा फीचर्स, जिनमें ड्यूल एयरबैग्स, ABS, EBD, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) शामिल को शामिल किया है।

    नई Mahindra Thar facelift का इंजन

    स्पेसिफिकेशन

    2-litre Turbo-petrol

    1.5-litre Diesel

    2.2-litre Diesel

    पावर

    150 PS 

    117 PS 

    132 PS

    टॉर्क

    300 Nm (MT) / 320 Nm (AT)

    300 Nm

    300 Nm

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड MT / 6-स्पीड AT

    6-स्पीड MT

    6-स्पीड MT / 6-स्पीड AT

    ड्राइवट्रेन 

    रियर-व्हील ड्राइव (केवल AT) / 4-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    4-व्हील ड्राइव

    इसके इंजन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। इसमें पहले की तरह ही 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर डीजल इंजन और 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलेगा। इंजन के साथ आपको 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। 4WD ऑप्शन केवल 2.2-लीटर डीजल और 2.0 टर्बो पेट्रोल में ही उपलब्ध है।

    नई Mahindra Thar facelift का मुकाबला

    नई थार फेसलिफ्ट का मुकाबला Force Gurkha और Maruti Jimny जैसी ऑफ-रोड SUV से है। इसके अलावा, यह  Hyundai Creta, Toyota Hyryder, Maruti Victoris, Grand Vitara, Volkswagen Taigun और Skoda Kushaq जैसी गाड़ियों से मुकाबला करते हुए दिखाई देगी।