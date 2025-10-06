नई Mahindra Bolero Neo लॉन्च, पहले से ज्यादा स्टाइलिश लुक और एडवांस फीचर्स से हुई लैस

बॉडी कलर्ड बंपर

X-शेप स्पेयर व्हील कवर

8.9 cm LCD क्लस्टर डिस्प्ले

7-सीट्स (Vinyl)

फोल्डेबल तीसरी रो की सीट

ईको मोड

पावर स्टीयरिंग

फ्रंट और रियर पावर विंडोव

इंजन स्टार्ट-स्टॉप (माइक्रो हाइब्रिड)

12 V चार्जिंग पॉइंट

ड्राइवर & को-ड्राइवर एयरबैग्स

ABS + EBD

कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल

फोल्डेबल 3rd Row Seat नई सुविधाएं: स्लीक नई ग्रिल

नई कलर (Concrete Grey)

नई इंटीरियर थीम (Mocha Brown)

राइडफिओ तकनीक

N4 के फीचर्स के अतिरिक्त: व्हील आर्च क्लैडिंग

डुअल टोन ORVMs

7-सीटें (फैब्रिक)

फोल्डेबल दूसरी पंक्ति की सीट

म्यूजिक प्लेयर (ब्लूटूथ, USB, AUX)

स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो कंट्रोल

रिमोट की एंट्री

वर्सा व्हील नई सुविधाएं: नई कलर (Jeans Blue)

N8 के फीचर्स के अतिरिक्त: • स्टैटिक बेंडिंग हेडलैंप • हेडलैंप में DRL • फॉग लैंप • फ्रंट आर्मरेस्ट • दूसरी पंक्ति में आर्मरेस्ट • ऊंचाई समायोज्य ड्राइवर सीट • 22.8 सेमी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम • क्रूज़ कंट्रोल • विद्युत रूप से समायोज्य ORVMs • फॉलो मी होम हेडलैंप • रियर ग्लास वाइपर और डिफॉगर • बच्चों की सीटों के लिए ISOFIX माउंट नई सुविधाएं: R15 सिल्वर अलॉय व्हील्स

रियर व्यू कैमरा

USB C-type चार्जिंग पोर्ट N 10 (O) - मल्टी-टेरेन तकनीक के साथ (MITT)