नई Mahindra Bolero Neo लॉन्च, पहले से ज्यादा स्टाइलिश लुक और एडवांस फीचर्स से हुई लैस
महिंद्रा ने भारतीय बाजार में 2025 Mahindra Bolero Neo लॉन्च की है जिसमें कई बेहतरीन बदलाव किए गए हैं। नए फीचर्स इंटीरियर्स और N11 टॉप-स्पेक वेरिएंट शामिल हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.49 लाख रुपये है। 2025 Mahindra Bolero Neo के फ्रंट में नई हॉरिजेंटल स्लैट ग्रिल और 16-इंच अलॉय व्हील्स हैं। इंटीरियर में 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और USB C-टाइप चार्जिंग पोर्ट है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। महिंद्रा ने भारतीय बाजार में 2025 2025 Mahindra Bolero Neo को लॉन्च कर दिया है। इसे कई बेहतरीन बदलावों के साथ लेकर आया है। इसमें कई नए फीचर्स और इंटीरियर्स को शामिल किया गया है। इसमें किसी तरह का मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। महिंद्रा ने इसके साथ नए N11 टॉप-स्पेक वेरिएंट को भी लेकर आया गया है। आइए 2025 Mahindra Bolero Neo के बारे में विस्तार में जानते है।
नई Mahindra Bolero Neo की कीमत
|2025 Mahindra Bolero Neo (एक्स-शोरूम)
|वेरिएंट
|कीमत
|Bolero Neo N4
|₹ 8.49 लाख
|Bolero Neo N8
|₹ 9.29 लाख
|Bolero Neo N10
|₹ 9.79 लाख
|Bolero Neo N11
|₹ 9.99 लाख
नई महिंद्रा बोलेरो नियो को 8.49 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 9.99 लाख रुपये तक जाती है।
नई Mahindra Bolero Neo का एक्सटीरियर
2025 Mahindra Bolero Neo का फ्रंट फेसिया अब पहले से ज्यादा स्टाइलिश है, जिसमें नई नई हॉरिजेंटल स्लैट ग्रिल और सिल्वर एक्सेंट्स के साथ नया डिजाइन दिया गया है। इसके साथ ही नए नए 16-इंच अलॉय व्हील्स भी दिए घए हैं। इसके पुराने बॉक्सी लुक और टेलगेट-माउंटेड स्पेयर व्हील को पहले की तरह रखा गया है। इसे दो नए कलर ऑप्शन Jeans Blue और Concrete Gray को शामिल किया है।
नई Mahindra Bolero Neo का इंटीरियर और फीचर्स
नई महिंद्रा बोलेरो नियो के इंटीरियर को पहले से ज्यादा प्रीमियम दिया गया है। इसमें नया ड्यूल-टोन थीम दिया गया है। इसका इसका डैशबोर्ड अब ऊपर की तरफ ब्लैक और नीचे की तरफ बेज कलर में है।
इसके अलावा, 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है,जो अब एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, इसमें रियर व्यू कैमरा भी जोड़ा गया है। इसके साथ ही एक नया USB C-टाइप चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है।
नई Mahindra Bolero Neo का वेरिएंट वाइज फीचर
|N4
|N8
|N10
|N11 (नया वेरिएंट)
|
|
N4 के फीचर्स के अतिरिक्त:
|
N8 के फीचर्स के अतिरिक्त:
• स्टैटिक बेंडिंग हेडलैंप
• हेडलैंप में DRL
• फॉग लैंप
• फ्रंट आर्मरेस्ट
• दूसरी पंक्ति में आर्मरेस्ट
• ऊंचाई समायोज्य ड्राइवर सीट
• 22.8 सेमी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
• क्रूज़ कंट्रोल
• विद्युत रूप से समायोज्य
ORVMs
• फॉलो मी होम हेडलैंप
• रियर ग्लास वाइपर और डिफॉगर
• बच्चों की सीटों के लिए ISOFIX माउंटनई सुविधाएं:
N 10 (O) - मल्टी-टेरेन तकनीक के साथ (MITT)
|
N10 के फीचर्स के अतिरिक्त:
• R16 डार्क मेटैलिक ग्रे अलॉय व्हील
• नया इंटीरियर थीम
(लूनर ग्रे)
• लेदरेट अपहोल्स्ट्री (Lunar Grey)
नई Mahindra Bolero Neo का इंजन
2025 महिंद्रा बोलेरो नियो में वही 1.5-लीटर मHawk डीजल इंजन दिया गया है, जो 100hp की पावर और 260Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 5-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा, इस SUV की सवारी गुणवत्ता और हैंडलिंग स्थिरता को नया MTVCL FDD डैम्पर सस्पेंशन और बेहतर ब्रेक डाइनामिक्स के साथ सुधारा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।