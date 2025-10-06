Language
    नई Mahindra Bolero लॉन्च, 9 नए फीचर्स और डिजाइन अपडेट्स के साथ हुई पहले से शानदार

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:57 PM (IST)

    महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय Mahindra Bolero का 2025 वर्जन लॉन्च किया है जिसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और नए फीचर्स शामिल हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये है। नई बोलेरो में 5-स्लैट क्रोम ग्रिल और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे अपडेट हैं। हालांकि इसके मेकैनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है।

    महिंद्रा ने लॉन्च की नई 2025 Mahindra Bolero

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर Mahindra Bolero का 2025 वर्जन को लॉन्च किया है। इसे नए अपडेट देने के साथ ही कुछ मामूली कॉस्मेटिक बदलाव और नए फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इसकी मेकैनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंपनी ने इसका नया वेरिएंट भी लेकर आई है। आइए 2025 Mahindra Bolero के बारे में विस्तार में जानते हैं।

    नई Mahindra Bolero की कीमत

    2025 Mahindra Bolero (एक्स-शोरूम)
    वेरिएंट कीमत
    Bolero B4 ₹ 7.99 लाख
    Bolero B6 ₹ 8.69 लाख
    Bolero B6(O) ₹ 9.09 लाख
    Bolero B8 ₹ 9.69 लाख

    2025 महिंद्रा बोलेरो को 7.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 9.69 लाख रुपये तक जाती है।

    2025 Mahindra Bolero

    नई Mahindra Bolero का एक्सटीरियर

    2025 महिंद्रा बोलेरो के एक्सटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें नया 5-स्लैट क्रोम ग्रिल दिया गया है। इब Bolero B6 ट्रिम से ही फॉग लैंप्स दिया गया है और इसके टॉप स्पेक B8 ट्रिम में नए 16-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा, इसे नया कलर Stealth Black भी दिया गया है।

    2025 Mahindra Bolero

    नई Mahindra Bolero का इंटीरियर और फीचर्स

    2025 महिंद्रा बोलेरो के इंटीरियर में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें पहली बार एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। हालांकि यह Android Auto या Apple CarPlay को सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा, स्टियरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट, लेदरटेट अपहोल्स्ट्री और डोर ट्रिम्स पर बॉटल होल्डर्स जैसे नए फीचर्स को शामिल किया गया है। इसके सभी वेरिएंट में ड्यूल एयरबैग्स ही दिए गए हैं।

    2025 Mahindra Bolero

    नई Mahindra Bolero का वेरिएंट वाइज फीचर्स

    B4 B6 B6 (O) B8 (नया वेरिएंट)
    • एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS)
    • ड्राइवर & को-ड्राइवर एयरबैग्स
    • रिवर्स पार्किंग सेंसर
    • सीट बेल्ट रिमाइंडर (Front facing Seats)
    • स्पेयर व्हील कवर
    • पावर स्टीयरिंग
    • इंजन स्टार्ट-स्टॉप (micro hybrid)
    • डिजिटल क्लस्टर
    • 7-सीट्स (Vinyl)
    • फोल्डेबल 3rd Row Seat
    नए फीचर्स:
    • बोल्ड नई ग्रिल
    • नया कलर (Stealth Black)
    • RideFlo Tech

    B4 के फीचर्स के अलावा:

    • पावर विंडोज
    • रिमोट के साथ चाबी
    • 7-सीट्स (Fabric)
    • 12 V चार्जिंग पॉइंट
    • सेंट्रल लॉकिंग
    नए फीचर्स:
    • डीप सिल्वर व्हील कैप्स
    • 17.8 cm टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
    • स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स
    • USB C-type चार्जिंग पोर्ट

    B6 के फीचर्स के अलावा:

    • Static Bending Headlamps
    • ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम
    • रियर वॉश & वाइपर
    नए फीचर्स:
    • फ्रंट फॉग लैंप्स

    B6(O) के फीचर्स के अलावा

    • डायमंड कट अलॉय व्हील्स
    • लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    नई Mahindra Bolero का इंजन

    2025 महिंद्रा बोलेरो में पहले की तरह ही 1.5-लीटर, 3-सिलिंडर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 6hp की पावर और 210Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह रियर-व्हील-ड्राइव, लैडर-फ्रेम SUV 5-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ आती है। महिंद्रा का दावा है कि इस अपडेट के साथ राइड और हैंडलिंग बैलेंस को बेहतर किया गया है।