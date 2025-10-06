नई Mahindra Bolero लॉन्च, 9 नए फीचर्स और डिजाइन अपडेट्स के साथ हुई पहले से शानदार

महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय Mahindra Bolero का 2025 वर्जन लॉन्च किया है जिसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और नए फीचर्स शामिल हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये है। नई बोलेरो में 5-स्लैट क्रोम ग्रिल और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे अपडेट हैं। हालांकि इसके मेकैनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर Mahindra Bolero का 2025 वर्जन को लॉन्च किया है। इसे नए अपडेट देने के साथ ही कुछ मामूली कॉस्मेटिक बदलाव और नए फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इसकी मेकैनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंपनी ने इसका नया वेरिएंट भी लेकर आई है। आइए 2025 Mahindra Bolero के बारे में विस्तार में जानते हैं।

नई Mahindra Bolero की कीमत 2025 Mahindra Bolero (एक्स-शोरूम) वेरिएंट कीमत Bolero B4 ₹ 7.99 लाख Bolero B6 ₹ 8.69 लाख Bolero B6(O) ₹ 9.09 लाख Bolero B8 ₹ 9.69 लाख 2025 महिंद्रा बोलेरो को 7.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 9.69 लाख रुपये तक जाती है।

नई Mahindra Bolero का एक्सटीरियर 2025 महिंद्रा बोलेरो के एक्सटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें नया 5-स्लैट क्रोम ग्रिल दिया गया है। इब Bolero B6 ट्रिम से ही फॉग लैंप्स दिया गया है और इसके टॉप स्पेक B8 ट्रिम में नए 16-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा, इसे नया कलर Stealth Black भी दिया गया है।

नई Mahindra Bolero का इंटीरियर और फीचर्स 2025 महिंद्रा बोलेरो के इंटीरियर में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें पहली बार एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। हालांकि यह Android Auto या Apple CarPlay को सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा, स्टियरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट, लेदरटेट अपहोल्स्ट्री और डोर ट्रिम्स पर बॉटल होल्डर्स जैसे नए फीचर्स को शामिल किया गया है। इसके सभी वेरिएंट में ड्यूल एयरबैग्स ही दिए गए हैं।