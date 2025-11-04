नई Hyundai Venue N Line भारत में लॉन्च, पहले से भी ज्यादा स्पोर्टी लुक और प्रीमियम फीचर्स मिले
2025 Hyundai Venue N Line Launched: हुंडई ने भारत में नई वेन्यू एन लाइन लॉन्च की है, जिसमें स्पोर्टी डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स हैं। इसमें नया बॉडी किट, 17-इंच के अलॉय व्हील और लाल हाइलाइट्स हैं। इंटीरियर में ऑल-ब्लैक थीम, 12.3-इंच की कर्व्ड स्क्रीन और एन लाइन बैजिंग है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में हुंडई ने नई वेन्यू के साथ ही नई Hyundai Venue N Line को भी लॉन्च कर दिया है। इसे स्टाइल, फीचर्स और परफॉर्मेंस के नए कॉम्बिनेशन में लेकर आई है, जिसमें स्पोर्टी डिजाइन के साथ प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि इस नई Venue N Line को किन खास फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है?
नई Hyundai Venue N Line का डिजाइन
नई Venue N Line का लुक रेगुलर मॉडल से काफी अलग और ज्यादा आक्रामक रखा गया है। इसमें नया स्पोर्टी बॉडी किट, डार्क क्रोम ग्रिल, और रेड हाइलाइट्स वाला नया बंपर दिया गया है, जो इसे एक परफॉर्मेंस SUV की झलक देता है। इसके साइड प्रोफाइल में नई 17-इंच अलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कैलिपर्स, बॉडी कलर्ड व्हील आर्च क्लैडिंग और N Line बैज दी गई है। इसके पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललैंप, 3D Venue लोगो और डुअल क्रोम एग्जॉस्ट दिए गए हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक देने का काम करते हैं।
|स्पेसिफिकेशन
|नई Hyundai Venue N Line की डिटेल्स
|मॉडल
|Hyundai Venue N Line 2025
|व्हील साइज
|17-इंच अलॉय व्हील्स
|ब्रेक्स
|डिस्क ब्रेक्स (फ्रंट और रियर)
|सस्पेंशन ट्यूनिंग
|N Line-स्पेसिफिक स्पोर्टी ट्यूनिंग
|इंटीरियर थीम
|ऑल-ब्लैक विद रेड स्टिचिंग
|स्क्रीन साइज
|ट्विन 12.3-इंच कर्व्ड डिस्प्ले (इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर + इंफोटेनमेंट)
|ऑडियो सिस्टम
|8-स्पीकर BOSE प्रीमियम साउंड सिस्टम
|सेफ्टी फीचर्स
|6 एयरबैग, लेवल 2 ADAS, ESC, 360° कैमरा, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
|सीट फीचर्स
|वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 4-वे पावर ड्राइवर सीट, 2-स्टेप रीक्लाइनिंग रियर सीट्स
|लॉन्च डेट
|4 नवंबर 2025
|उपलब्ध वेरिएंट्स
|N6 (MT/DCT), N8 (DCT)
|रंग विकल्प
|Atlas White, Titan Grey, Dragon Red, Hazel Blue, Abyss Black (+ डुअल टोन ऑप्शन)
नई Hyundai Venue N Line का इंटीरियर
- नई Venue N Line के केबिन को ऑल-ब्लैक थीम और रेड स्टिचिंग दी घई है। इसमें N Line बैज वाला नया स्टीयरिंग व्हील, स्पोर्टी एल्युमिनियम पैडल, और लेदर सीट्स पर N Line एम्बॉसिंग भी मिलती है।
- इसमें ट्विन 12.3-इंच कर्व्ड स्क्रीन दी गई है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम है। साथ ही रेगुलर मॉडल की तरह ही 20mm ज्यादा व्हीलबेस है, जिससे रियर सीट स्पेस भी अच्छा मिलता है।
नई Hyundai Venue N Line के फीचर्स
- नई Venue N Line में भर-भर के फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन (Nvidia सिस्टम के साथ), वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay, वॉइस-एक्टिवेटेड सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, BOSE के 8 स्पीकर्स, 4-वे पावर ड्राइवर सीट, 2-स्टेप रीक्लाइनिंग रियर सीट्स, स्मार्ट अरोमा डिफ्यूजर और एम्बियंट लाइटिंग शामिल है।
- इसमें पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए लेवल-2 ADAS, 6 एयरबैग्स, ESC, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
नई Hyundai Venue N Line का इंजन
|पैरामीटर
|विवरण
|इंजन
|Kappa 1.0 L Turbo GDi पेट्रोल
|पावर
|120 PS (88.3 kW)
|ट्रांसमिशन
|6MT (6-स्पीड मैनुअल) और 7DCT (7-स्पीड DCT)
|माइलेज
|6MT: 18.74 Kmpl
|माइलेज
|7DCT: 20 Kmpl
नई Venue N Line में वही 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 120 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ ही दो ट्रांसमिशन ऑप्शन भी मिलता है, जो 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक है।
नई Hyundai Venue N Line की कीमत
|वैरिएंट (Variant)
|कीमत (Price) (₹)
|HX 2
|₹7,89,900
|HX 4
|₹8,79,900
|HX 5
|₹9,14,900
भारत में नई Hyundai Venue N Line को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जो N6 और N8 है। नई Venue N Line की एक्स-शोरूम कीमत लाख रुपये है। भारत में इसका मुकाबला Tata Nexon, Kia Sonet, Skoda Kylaq, Mahindra XUV 3XO, Maruti Brezza और Kia Syros से देखने के लिए मिलेगा।
