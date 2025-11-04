नई Hyundai Venue N Line भारत में लॉन्च, पहले से भी ज्यादा स्पोर्टी लुक और प्रीमियम फीचर्स मिले

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में हुंडई ने नई वेन्यू के साथ ही नई Hyundai Venue N Line को भी लॉन्च कर दिया है। इसे स्टाइल, फीचर्स और परफॉर्मेंस के नए कॉम्बिनेशन में लेकर आई है, जिसमें स्पोर्टी डिजाइन के साथ प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि इस नई Venue N Line को किन खास फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है?

नई Hyundai Venue N Line का डिजाइन नई Venue N Line का लुक रेगुलर मॉडल से काफी अलग और ज्यादा आक्रामक रखा गया है। इसमें नया स्पोर्टी बॉडी किट, डार्क क्रोम ग्रिल, और रेड हाइलाइट्स वाला नया बंपर दिया गया है, जो इसे एक परफॉर्मेंस SUV की झलक देता है। इसके साइड प्रोफाइल में नई 17-इंच अलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कैलिपर्स, बॉडी कलर्ड व्हील आर्च क्लैडिंग और N Line बैज दी गई है। इसके पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललैंप, 3D Venue लोगो और डुअल क्रोम एग्जॉस्ट दिए गए हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक देने का काम करते हैं।