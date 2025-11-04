New Hyundai Venue और Venue N Line भारत में लॉन्च, नए लुक के साथ मिले कई एडवांस और हाईटेक फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में Hyundai ने आज अपनी नई जनरेशन की Venue और Venue N Line को लॉन्च कर दिया है। पहले जनरेशन की Venue ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी, और अब कंपनी ने इसे एक नए लुक, मॉडर्न फीचर्स और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ फिर से पेश किया है। आइए जानते हैं नई Hyundai Venue और Venue N Line में क्या कुछ नया है?

New Hyundai Venue भारत में हुंडई ने अपनी नई Hyundai Venue को लॉन्च कर दिया है। नई जनरेशन Venue को नए लुक, डिजाइन, इंटीरियर और कई बेहतरीन फीचर्स से लैस किया गया है। नई Hyundai Venue का डिजाइन नई Hyundai Venue का डिजाइन पहले से काफी बदल गया है। इसके फ्रंट में रेक्टेंगूलर ग्रिल दी गई है, जिसमें डार्क क्रोम इनसर्ट्स और वर्टिकल क्वाड-बीम LED हेडलाइट्स हैं। इसके साथ ही C-आकार के DRLs और कनेक्टेड लाइट बार इसे और आकर्षक बनाते हैं। ऊपर की ओर सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल में 16-इंच के नए अलॉय व्हील्स, क्रोम डोर हैंडल्स और C-पिलर पर सिल्वर इंसर्ट के साथ Venue की बैजिंग मिलती है। पीछे की तरफ कनेक्टेड टेललाइट क्लस्टर, 3D Venue लोगो और फॉक्स स्किड प्लेट दी गई है, जो इसे एक रग्ड लुक देती है। नई Hyundai Venue का इंटीरियर इंटीरियर को भी पूरी तरह अपडेट किया गया है। अब इसमें ड्यूल-टोन डार्क नेवी और डव व्हाइट थीम के साथ नया डैशबोर्ड मिलता है। ड्यूल कर्व्ड 12.3-इंच की स्क्रीन में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। नई सेंटर कंसोल, स्लिम AC वेंट्स और प्रीमियम क्वालिटी मटीरियल्स इसे और मॉडर्न फील देते हैं।

नई Hyundai Venue के फीचर्स Venue अब पहले से ज्यादा फीचर-लोडेड है। इसमें रियर सनशेड्स, रियर AC वेंट्स और 2-स्टेप रीक्लाइनिंग बैकरेस्ट दिए गए हैं। व्हीलबेस को 20 मिमी बढ़ाया गया है जिससे अंदर ज्यादा स्पेस मिलता है।

फीचर्स की बात करें तो इसमें Nvidia-पावर्ड 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वॉयस-असिस्टेड सनरूफ, 4-वे पावर ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जिंग और एम्बियंट लाइटिंग जैसे कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। नई Hyundai Venue का इंजन इंजन ऑप्शन पावर ट्रांसमिशन माइलेज Kappa 1.2 L MPI पेट्रोल 61 kW (83 PS) 5MT (5-स्पीड मैनुअल) 18.05 Kmpl Kappa 1.0 L Turbo GDi पेट्रोल 88.3 kW (120 PS) 6MT (6-स्पीड मैनुअल) 18.74 Kmpl Kappa 1.0 L Turbo GDi पेट्रोल 88.3 kW (120 PS) 7DCT (7-स्पीड DCT) 20 Kmpl U2 1.5 L CRDi डीज़ल 85 kW (116 PS) 6MT (6-स्पीड मैनुअल) 20.99 Kmpl U2 1.5 L CRDi डीज़ल 85 kW (116 PS) 6AT (6-स्पीड ऑटोमैटिक) 17.9 Kmpl



नई Venue में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जो 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन है। इस बार डीजल इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया है, जो पहले केवल 6-स्पीड मैन्युअल में लाई गई है। New Hyundai Venue N Line Hyundai ने Venue के साथ Venue N Line को भी लॉन्च किया है, जो स्पोर्टी डिजाइन और एडवांस फीचर्स के कॉम्बिनेशन के साथ आती है।

नई Hyundai Venue N Line का डिजाइन Venue N Line का लुक रेगुलर मॉडल से ज्यादा आक्रामक है। इसमें नया बॉडी किट, डार्क क्रोम ग्रिल, रेड हाइलाइट्स वाला बंपर और 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। रेड ब्रेक कैलिपर्स और N Line बैज इसे स्पोर्टी पहचान देते हैं। पीछे की तरफ डुअल क्रोम एग्जॉस्ट, कनेक्टेड LED टेललाइट और 3D लोगो मौजूद है।

नई Hyundai Venue N Line का इंटीरियर केबिन को ऑल-ब्लैक थीम और रेड स्टिचिंग से सजाया गया है। इसमें N Line बैज वाला नया स्टीयरिंग व्हील, स्पोर्टी एल्युमिनियम पैडल और लेदर सीट्स पर N Line एम्बॉसिंग मिलती है। ट्विन 12.3-इंच कर्व्ड स्क्रीन और 20mm ज्यादा व्हीलबेस के साथ रियर सीट स्पेस भी बेहतर हुआ है।

नई Hyundai Venue N Line के फीचर्स Venue N Line में 12.3-इंच टचस्क्रीन (Nvidia सिस्टम के साथ), वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay, वॉइस-एक्टिवेटेड सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, BOSE के 8 स्पीकर्स, 4-वे पावर ड्राइवर सीट और एम्बियंट लाइटिंग शामिल है।

सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 ADAS, 6 एयरबैग्स, ESC, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड दिए गए हैं।