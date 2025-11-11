Yamaha का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर Aerox E पेश, सिंगल चार्ज में देगा 106km की रेंज
यामाहा मोटर इंडिया ने भारत में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर Aerox E और EC-06 लॉन्च किया है। Aerox E, Aerox 155 का इलेक्ट्रिक वर्जन है, जिसमें 9.4kW का मोटर और 6 kWh की बैटरी है। यह 106 किमी की रेंज देता है और इसमें इको, स्टैंडर्ड और पावर मोड हैं। इसमें LED लाइट्स, TFT स्क्रीन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। यामाहा मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर Aerox E और EC-06 को पेश किया है। इसे पेश करने के साथ ही यामाहा ने भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एंट्री की है। इन दोनों ही स्कूटर में से Aerox E एक हाई-परफॉर्मेंस ई-मैक्सी स्कूटर के रूप में सामने आया है, जो Yamaha के Aerox 155 के इलेक्ट्रिक वर्जन में पेश किया गया है। आइए जानते हैं कि Yamaha Aerox E और EC-06 को किन खास फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा?
Yamaha Aerox E की बैटरी और रेंज
- यह भारत का पहला मैक्सी स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यह Yamaha की रेसिंग-प्रेरित डिज़ाइन के साथ अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक तकनीक का कॉम्बीनेशन है। इस स्कूटर में लगा इलेक्ट्रिक मोटर 9.4kW की पावर और 48 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। Aerox E में ड्यूल डिटैचेबल 3 kWh बैटरी पैक (कुल 6 kWh) का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें आप अपने घर पर चार्ज कर सकते हैं। इन्हें आसानी से हटाने और पोर्टेबल बनाने के लिए एर्गोनॉमिक ग्रिप्स भी दी गई है।
- यामाहा ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में तीन लाइडिंग मोड Eco, Standard, और Power दी है। इसमें एक एक Boost फंक्शन भी है, जो तेजी से एक्सीलिरेट देने का काम करता है। इसके अलावा, इसके रिवर्स मोड भी दिया गया है। यामाहा की तरफ से दावा किया गया है कि यह सिंगल चार्ज में 106 किमी तक की ड्राइविंग रेंज देगी।
Yamaha Aerox E का डिजाइन
Yamaha Aerox E में वही शानदार और एथलेटिक डिजाइन दिया गया है, जो Aerox 155 में पहले देखा जा चुका है। इसका डिजाइन न केवल स्पोर्टी है, बल्कि फ्यूचरिस्टिक भी है। इसमें ट्विन LED क्लास D हेडलाइट्स, LED फ्लैशर्स और 3D-इफेक्ट LED टेललाइट दी गई है। इसके साथ ही 5-इंच TFT कलर स्क्रीन दिया गया है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन मिलेगा। इसकी स्क्रीन को Yamaha Y-Connect ऐप इंटीग्रेशन से स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वाहन के आंकड़े, पार्किंग लोकेशन और मेंटेनेंस रिमाइंडर जैसी सुविधाएं दी गई है।
Yamaha Aerox E के फीचर्स
इसमें एडवांस्ड मोटर कंट्रोल और राइड-बाय-वायर प्रिसीजन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS), फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक्स के साथ सिंगल-चैनल ABS, डिटैचेबल ड्यूल बैटरी सेटअप, स्मार्ट की सिस्टम, बाहरी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह सभी फीचर्स मिलकर ICE स्कूटर्स के मुकाबले एक शानदार राइडिंग अनुभव प्रदान करती है।
