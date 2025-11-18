Yamaha YZR-M1 को V4 इंजन से किया जाएगा लैस, पहले से ज्यादा पावर और फीचर्स से होगी लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Yamaha मोटरसाइकिल एक नए युग की शुरुआत करने जा रही है। कंपनी की रेसिंग टीम ने आधिकारिक तौर पर MotoGP स्पेसिफिक YZR-M1 में इनलाइन-फोर इंजन को रिटायर करने की घोषणा की है। इस बाइक में अब इस इंजन की जगह पर नया इंजन दिया जाएगा। यह नया इंजन V4 होने वाला है। यह सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि यामाहा और इसके वैश्विक प्रशंसकों के लिए रोमांचक भविष्य की शुरुआत है।

इनलाइन-फोर इंजन की विरासत यामाहा का इनलाइन-फोर इंजन MotoGP में लंबे समय तक सफलता की पहचान रहा है। इस इंजन ने वेलेंटिनो रोसी, जॉर्ज लोरेंजो और फेबियो क्वार्तारारो की उपलब्धियों में अहम योगदान दिया। इनलाइन-फोर इंजन ने 429 ग्रांड प्रिक्स में हिस्सा लिया था। इस इंजन से यामाहा ने 125 रेस जीतें और 350 से ज्यादा पोडियम हासिल किए। साथ ही इसके दम पर 8 राइडर्स चैंपियनशिप, 7 टीम टाइटल्स, 5 मैन्युफैक्चरर टाइटल्स और 5 MotoGP ट्रिपल क्राउन भी जीते हैं।