    Yamaha YZR-M1 को V4 इंजन से किया जाएगा लैस, पहले से ज्यादा पावर और फीचर्स से होगी लैस

    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:21 PM (IST)

    यामाहा मोटरसाइकिल अपनी रेसिंग बाइक YZR-M1 में बड़ा बदलाव करने जा रही है। कंपनी इनलाइन-फोर इंजन को हटाकर V4 इंजन लगाने जा रही है। इनलाइन-फोर इंजन ने मोटोजीपी में यामाहा को कई सफलताएं दिलाईं, जिसमें 125 रेस जीतना शामिल है। अब कंपनी भविष्य की तकनीक को देखते हुए V4 इंजन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह बदलाव 2026 से लागू होगा।

    Yamaha YZR-M1 में V4 इंजन दिया जाएगा।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Yamaha मोटरसाइकिल एक नए युग की शुरुआत करने जा रही है। कंपनी की रेसिंग टीम ने आधिकारिक तौर पर MotoGP स्पेसिफिक YZR-M1 में इनलाइन-फोर इंजन को रिटायर करने की घोषणा की है। इस बाइक में अब इस इंजन की जगह पर नया इंजन दिया जाएगा। यह नया इंजन V4 होने वाला है। यह सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि यामाहा और इसके वैश्विक प्रशंसकों के लिए रोमांचक भविष्य की शुरुआत है।

    इनलाइन-फोर इंजन की विरासत

    यामाहा का इनलाइन-फोर इंजन MotoGP में लंबे समय तक सफलता की पहचान रहा है। इस इंजन ने वेलेंटिनो रोसी, जॉर्ज लोरेंजो और फेबियो क्वार्तारारो की उपलब्धियों में अहम योगदान दिया। इनलाइन-फोर इंजन ने 429 ग्रांड प्रिक्स में हिस्सा लिया था। इस इंजन से यामाहा ने 125 रेस जीतें और 350 से ज्यादा पोडियम हासिल किए। साथ ही इसके दम पर 8 राइडर्स चैंपियनशिप, 7 टीम टाइटल्स, 5 मैन्युफैक्चरर टाइटल्स और 5 MotoGP ट्रिपल क्राउन भी जीते हैं।

    V4 इंजन क्यो जरूरी है?

    यामाहा फैक्ट्री रेसिंग के तकनीकी निदेशक मास्सिमो बार्टोलिनी ने कहा कि इनलाइन-फोर से V4 में स्विच करना एक बड़ा कदम है। 2026 और पूरे सीजन में इस पैकेज को परफेक्ट करने पर टीम काम कर रही है। V4 इंजन का रणनीतिक महत्व भी है, क्योंकि यह 2027 तकनीकी नियमों के तहत मोटरसाइकिल के लेआउट और एयरोडायनेमिक विकास में मदद करेगा।