Yamaha XSR155 vs FZ-X: यामाहा की दोनों रेट्रो बाइक में क्या हैं 5 बड़े अंतर?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। यामाहा मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी नई Yamaha XSR155 को लॉन्च कर दी है। यह एक नियो रेट्रो रोडस्टर मोटरसाइकिल है। इसकी शुरुआती कीमत 1,49,990 रुपये रखी गई है। वहीं कंपनी की एक और रेट्रो स्टाइल बाइक Yamaha FZ-X पहले से ही भारतीय बाजार में मौजूद है, जिसे खासतौर पर भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हम यहां पर आपको इन दोनों मोटरसाइकिल के बीच क्या अंतर है इसके बारे में बता रहे हैं?