Yamaha XSR155 vs FZ-X: यामाहा की दोनों रेट्रो बाइक में क्या हैं 5 बड़े अंतर?
Yamaha XSR155 vs FZ-X: यामाहा मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में नई Yamaha XSR155 लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,49,990 रुपये है। यह नियो-रेट्रो डिजाइन वाली मोटरसाइकिल है। Yamaha XSR155 में दमदार इंजन, बेहतर सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम है। वहीं, Yamaha FZ-X ज्यादा माइलेज फ्रेंडली है और इसमें कई आधुनिक फीचर्स भी हैं। दोनों मोटरसाइकिलें अलग-अलग खूबियों के साथ आती हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। यामाहा मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी नई Yamaha XSR155 को लॉन्च कर दी है। यह एक नियो रेट्रो रोडस्टर मोटरसाइकिल है। इसकी शुरुआती कीमत 1,49,990 रुपये रखी गई है। वहीं कंपनी की एक और रेट्रो स्टाइल बाइक Yamaha FZ-X पहले से ही भारतीय बाजार में मौजूद है, जिसे खासतौर पर भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हम यहां पर आपको इन दोनों मोटरसाइकिल के बीच क्या अंतर है इसके बारे में बता रहे हैं?
Yamaha XSR155 vs FZ-X: डिजाइन
- Yamaha XSR155 में रेट्रो डिजाइन का शानदार मेल देखने को मिलता है। इसमें टीयरड्रॉप शेप वाला फ्यूल टैंक, राउंड LED हेडलैंप, फ्लैट सिंगल-पीस सीट और थोड़ा रियर-सेट फुटपेग दिया गया है, जिससे राइडिंग पोजिशन स्पोर्टी रहती है। XSR155 चार कलर ऑप्शन में आती है, जो Metallic Blue, Greyish Green Metallic, Vivid Red और Metallic Grey में आती है।
- FZ-X Hybrid का डिजाइन भी रेट्रो लुक है, लेकिन यह ज्यादा commuter-friendly है। इसमें प्रोजेक्टर LED हेडलाइट, फ्यूल टैंक के नीचे स्टाइलिश एक्सटेंशन और बॉक्सी साइड पैनल मिलते हैं। FZ-X Hybrid को केवल Matte Titan कलर में ऑफर किया जाता है।
|स्पेसिफिकेशन
|Yamaha XSR155
|Yamaha FZ-X Hybrid
|इंजन टाइप
|155cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलिंडर
|149cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलिंडर
|पावर
|18.4 PS
|12.4 PS
|टॉर्क
|14.2 Nm
|13.3 Nm
|ट्रांसमिशन
|6-स्पीड, स्लिपर क्लच के साथ
|5-स्पीड गियरबॉक्स
|फ्रेम
|DeltaBox Frame
|डायमंड फ्रेम
|सस्पेंशन (फ्रंट)
|Upside-Down Fork
|Telescopic Fork
|सस्पेंशन (रियर)
|Monoshock
|7-स्टेप एडजस्टेबल Monoshock
|ब्रेक (फ्रंट/रियर)
|282mm / 220mm डिस्क
|282mm / 220mm डिस्क
|ABS सिस्टम
|Dual-Channel ABS
|Single-Channel ABS
|टायर साइज (फ्रंट/रियर)
|100/80 - 17 / 140/70 - 17 (Radial)
|100/80 - 17 / 140/70 - 17
|इंस्ट्रूमेंट कंसोल
|Circular LCD Display
|4.2-inch TFT Display
|कनेक्टिविटी फीचर्स
|Bluetooth, Call & SMS Alerts
|Bluetooth, Navigation, Call & SMS Alerts
|हेडलाइट
|LED
|Projector LED
|ट्रैक्शन कंट्रोल
|हाँ
|हाँ
|कलर ऑप्शंस
|Metallic Blue, Greyish Green Metallic, Vivid Red, Metallic Grey
|Matte Titan
|कीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली)
|₹1,49,990
|₹1,37,533
Yamaha XSR155 vs FZ-X: इंजन
- XSR155 में वही 155cc, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो Yamaha R15 और MT-15 में इस्तेमाल होता है। यह 18.4PS की पावर और 14.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें slipper clutch और Variable Valve Actuation (VVA) जैसी टेक्नोलॉजी भी मिलती हैं, जो पावर डिलीवरी को स्मूद और बैलेंस रखती हैं।
- FZ-X Hybrid में 149cc एयर-कूल्ड इंजन है, जो 12.4PS पावर और 13.3Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें Smart Motor Generator (SMG) सिस्टम दिया गया है, जो इंजन को एक्स्ट्रा बूस्ट देता है, खासतौर पर सिटी ट्रैफिक में। परफॉर्मेंस के मामले में XSR155 ज्यादा पावरफुल है, जबकि FZ-X ज्यादा माइलेज फ्रेंडली है।
Yamaha XSR155 vs FZ-X: फ्रेम और सस्पेंशन
- Yamaha XSR155 को कंपनी के डेल्टाबॉक्स फ्रेम पर बनाया गया है, जिसमें अप-साइड फॉर्क और मोनोशॉक दिया गया है। वहीं FZ-X में पारंपरिक टेलिस्कोपिक फोर्क और 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है।
- दोनों में फ्रंट 282mm और रियर 220mm डिस्क ब्रेक हैं, लेकिन XSR155 में डुअल ABS दिया गया है, जबकि FZ-X में सिर्फ सिंगल चैलन ABS मिलता है। दोनों के टायर साइज भी समान हैं, जो 100-सेक्शन फ्रंट और 140-सेक्शन रियर (रियर टायर रेडियल है)। XSR के प्रीमियम सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम इसे परफॉर्मेंस के लिहाज से बेहतर बनाते हैं।
Yamaha XSR155 vs FZ-X: फीचर्स
- XSR155 में सर्कुलर LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जबकि FZ-X Hybrid में 4.2-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है। दोनों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल और SMS अलर्ट की सुविधा है, लेकिन FZ-X में turn-by-turn navigation का एक्स्ट्रा फीचर मिलता है।
- दोनों में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, जो फिसलन भरी सड़कों पर बेहतर ग्रिप बनाए रखता है। दोनों बाइक ऑल-LED लाइटिंग सेटअप के साथ आती हैं, लेकिन FZ-X में प्रोजेक्टर हेडलाइट का फायदा है।
Yamaha XSR155 vs FZ-X: कीमत
कीमत की बात करें तो Yamaha XSR155 की कीमत 1,49,990 रुपये है, जबकि Yamaha FZ-X Hybrid की कीमत 1,37,533 रुपये है। दोनों के बीच लगभग 12,000 रुपये का अंतर है।
