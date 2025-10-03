Yamaha R3 और MT-03 हुई ₹20,000 तक सस्ती, देखें इनकी नई कीमतें

यामाहा ने अपनी मोटरसाइकिल Yamaha R3 और MT-03 की कीमतों में कटौती की है। GST सुधारों के बाद इन दोनों मोटरसाइकिलों की कीमतों में 20 हजार रुपये तक की कमी आई है। Yamaha R3 की एक्स-शोरूम कीमत अब 3.39 लाख रुपये और MT-03 की 3.29 लाख रुपये हो गई है। इसके साथ ही यामाहा ने R15 MT15 FZ और FZ-X जैसे मॉडलों की कीमतों में भी कटौती की है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। यामाहा ने अपनी दो मिडिल-वेट मोटरसाइकिल Yamaha R3 और MT-03 की कीमतों में कटौती का एलान किया है। इनकी कीमतों में कटौती GST सुधारों के बाद की गई है। इन दोनों मोटरसाइकिल की कीमतों में 20 हजार रुपये तक की कमी की गई है। आइए विस्तार में इनकी नई कीमतों और इनपर मिलने वाले फायदे के बारे में जानते हैं।

Yamaha R3 और MT-03 की नई कीमत मॉडल पहले की कीमत नई कीमत Yamaha R3 ₹3.60 लाख ₹3.39 लाख MT-03 ₹3.50 लाख ₹3.29 लाख Yamaha R15 ₹2.12 लाख ₹1.94 लाख MT15 ₹1.80 लाख ₹1.65 लाख FZ-S Fi Hybrid ₹1.45 लाख ₹1.33 लाख FZ-X Hybrid ₹1.50 लाख ₹1.37 लाख Aerox 155 Version S ₹1.54 लाख ₹1.41 लाख 1. Yamaha R3 GST सुधारों के बाद अब Yamaha R3 की एक्स-शोरूम कीमत 3.39 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 3.60 लाख रुपये थी। इसकी कीमत में करीब 20,000 रुपये की कमी की गई है। इस बाइक ने हाल ही में बाजार में एक नई कीमत के साथ कदम रखा है, जो GST में किए गए बदलावों के कारण ग्राहकों के लिए फायदेमंद है।

2. Yamaha MT-03 GST सुधारों के बाद MT-03 की कीमत भी घटकर 3.29 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 3.50 लाख रुपये थी। इसके अलावा, बाइक यामाहा की मोटरसाइकिल जैसे R15, MT15, FZ और FZ-X की कीमतों में भी कटौती की गई है। उदाहरण के तौर पर, Yamaha R15 की कीमत 17,581 रुपये कम होकर 1,94,439 रुपये से 2,12,020 रुपये के बीच हो गई है।