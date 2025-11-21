Yamaha लेकर आई नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Jog E, ड्राइविंग रेंज जानकर उड़ जाएगा होश
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। जापान में यामाहा मोटरसाइकिल ने नई Yamaha Jog E इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश किया है। यह एक कॉम्पैक्ट, प्रैक्टिकल और किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे शहर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ICE-पावर्ड Jog स्कूटर की जगह पर लेकर आया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि यह किन खास सुविधाओं के साथ आई है।
Yamaha Jog E का बैटरी पैक और रेंज
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खास बात इसमें मिलने वाला स्वैपेबल बैटरी सिस्टम है। कंपनी ने इसे Honda, Suzuki, Yamaha और Kawasaki के साथ मिलकर तैयार किया है। इसमें 1.5 kWh की बैटरी दी गई है। Jog E में एक सिंगल स्वैपेबल बैटरी पैक लगाया गया है। यह स्वैपेबल बैटरी फुल चार्ज होने पर महज 53 किमी की रेंज देता है। इसमें AC synchronous motor लगा हुआ है, जो 2.3 PS की पावर और 90 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
|पैरामीटर
|विवरण
|कुल लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई
|1795 मिमी, 680, मिमी, 1140 मिमी
|व्हीलबेस
|1300 मिमी
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|135 मिमी
|सीट की ऊँचाई
|740 मिमी
|वाहन का वज़न
|93 किग्रा (बैटरी सहित)
|प्राइम मूवर्स के प्रकार
|AC सिंक्रोनस मोटर
|रेटेड पावर
|0.58 kW
|अधिकतम पावर
|1.7 kW (2.3 PS) / 540 rpm
|अधिकतम टॉर्क
|90 Nm (9.2 kg-m) / 25 rpm
|1 चार्जिंग माइलेज
|53 किमी (30 किमी/घंटा स्थिर ड्राइविंग टेस्ट वैल्यू)
|कास्टर एंगल
|$27^{\circ} 0'$
|ट्रेल
|77 मिमी
|ब्रेक का प्रकार (आगे और पीछे)
|सिंगल डिस्क ड्रम
|टायर साइज (आगे और पीछे)
|90/90-12 44J । 100/90-10 56J
|यात्री क्षमता
|1 व्यक्ति
|निर्माता का सुझाई गई खुदरा कीमत
|159,500 येन (10% उपभोग कर सहित)
व्हील, ब्रेक और सस्पेंशन
Yamaha Jog E में आगे 12-इंच और पीछे 10-इंच के व्हील दिए गे हैं। इसके आगे की तरफ डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक दिया गया है। साथ ही कॉम्बी ब्रेक सिस्टम भी मिलता है। यामाहा के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे डुअल शॉक एब्जॉर्बर और आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे डुअल शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है।
Yamaha Jog E का डिजाइन
इसका डिजाइन काफी सिंपल, क्लीन और मॉडर्न है। इसे दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जो डार्क ग्रे मैटेलिक और लाइट ग्रे है। इसमें ऑल-LED लाइटिंग, पॉलीगोनल हेडलैंप, सर्कुलर मिरर्स, फ्लैट बॉडी पैनल, हॉरिजॉन्टल टेल-लैंप विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स दिए गए हैं। साथ ही 500 ml फ्रंट यूटिलिटी पॉकेट, USB Type-A चार्जिंग स्लॉट, बड़ा हुक, सीट के नीटे स्टोरेज, इनवर्टेड LCD इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन दी गई है। इसमें तीन राइडिंग मोड भी मिलते हैं।
कितनी है कीमत?
Yamaha Jog E इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 159,500 JPY (करीब 90,000 रुपये) रखी गई है। यह कीमत केवल स्कूटर की है। इसकी बैटरी और स्वैपिंग सर्विस के लिए अलग से भुगतना करना होगा।
