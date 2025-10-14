Yamaha की Bikes और Scooters पर शानदार दिवाली ऑफर्स, ₹18,559 तक की मिल रही छूट

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। इस दिवाली पर्व पर यामाहा अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटरों पर शानदार ऑफर्स दे रही है। यह ऑफर्स 31 अक्टूबर 2025 तक पूरे भारत में लागू हैं। इसके साथ ही मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदने पर ग्राहकों को आकर्षक छूट, कैशबैक, और बीमा लाभ जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है। अगर आप इस दिवाली पर Yamaha की Bikes और Scooters को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। आइए विस्तार में जानते हैं कि यामाहा की गाड़ियों पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है?

Yamaha की Bikes और Scooters पर दिवाली ऑफर्स

मॉडल/रेंज GST लाभ बीमा लाभ कैशबैक कुल बचत Yamaha FZ रेंज ₹12,058 ₹6,501 ₹5,000 (चुनिंदा डीलरशिप) ₹18,559 तक Yamaha R15 रेंज (R15 V4, R15S) - ₹3,999 - ₹3,999 तक Yamaha MT-15 Version 2.0 - ₹3,999 - ₹3,999 तक Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid ₹7,325 ₹3,799 ₹2,000 ₹13,124 तक Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid ₹8,536 ₹1,999 - ₹10,535 तक

इस दिवाली पर यामाहा की तकरीबन सभी मॉडल पर बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। Yamaha FZ रेंज पर 12,058 रुपये तक का GST बेनेफिट, 6,501 रुपये तक का पॉलिसी बेनिफिट्स दिया जा रहा है। इस तरह से Yamaha FZ रेंज पर कुल 18,559 रुपये तक की छूट मिल रही है।

इसी तरह से Yamaha R15 रेंज की R15 V4 और R15S पर भी बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। इन दोनों पर 3,999 रुपये तक का पॉलिसी बेनेफिट दिया जा रहा है। इसी तरह से Yamaha MT-15 Version 2.0 पर 3,999 रुपये तक का बीमा लाभ मिल रहा है।

Yamaha के स्कूटर्स पर डिस्काउंट ऑफर

यामाहा की RayZR 125 Fi Hybrid स्कूटर पर 7,325 रुपये तक का GST लाभ, 3,799 रुपये तक का बीमा लाभ और 2,000 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। इसी तरह से Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid स्कूटर पर 8,536 रुपये तक का GST लाभ और 1,999 रुपये तक का बीमा लाभ दिया जा रहा है।

स्पेशल ऑफर्स और एक्स्ट्रा बेनेफिट्स

Yamaha के FZ रेंज की मोटरसाइकिल खरीदने पर 5,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक कुछ चुनिंदा यामाहा डीलरशिप पर मिल रहा है। कुछ डीलरशिप 10 साल की फ्री वारंटी भी दे रहे हैं, जो आपके Yamaha टू-व्हीलर पर आपको लंबे समय तक शांति और सुरक्षा का एहसास दिलाएगा। इन ऑफर्स के तहत, ग्राहकों को GST 2.0 के नए नियमों के तहत कीमत में कमी का फायदा भी मिल रहा है। हालांकि, Yamaha R3 और MT-03 पर विशेष दिवाली ऑफर्स नहीं हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दोनों मोटरसाइकिल अब 20,000 रुपये सस्ती हो गई हैं, क्योंकि ये अब 350cc के तहत आती हैं।