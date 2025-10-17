Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    धू-धू कर जली यह चाइनीज इलेक्ट्रिक कार Xiaomi SU7, ड्राइवर की मौत, देखें वायरल वीडियो

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 05:57 PM (IST)

    चीन की टेक कंपनी Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार SU7 चेंगदू में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पावर फेल होने के बाद कार डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। दरवाजे नहीं खुलने के कारण ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने Xiaomi की सुरक्षा तकनीक पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों ने पावर फेल होने पर दरवाजों के लॉक होने को लेकर चिंता जताई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Xiaomi SU7 हादसा: दरवाजा न खुलने से ड्राइवर की मौत

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। चीन की टेक कंपनी Xiaomi एक बड़े विवाद में घिर गई है, जब उसकी इलेक्ट्रिक कार Xiaomi SU7 एक भीषण हादसे में शामिल हुई। ये हादसा चेंगदू शहर में हुआ, जहां कार रोड डिवाइडर से टकराकर आग की लपटों में घिर गई। हादसे के बाद कार के दरवाज़े नहीं खुले, जिससे ड्राइवर अंदर ही फंस गया और उसकी मौके पर मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे की पूरी कहानी

    मिली जानकारी के मुताबिक, Xiaomi SU7 कार में अचानक पावर फेल्योर हुआ, जिसके बाद वाहन ने कंट्रोल खो दिया और रोड डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर के तुरंत बाद कार में आग लग गई। वीडियो फुटेज में देखा गया कि मौके पर मौजूद लोग दरवाजे तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे खुल नहीं रहे थे। आखिरकार किसी ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

    लोगों की प्रतिक्रिया

    घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने Xiaomi की सुरक्षा तकनीक पर गंभीर सवाल उठाए। एक यूज़र ने लिखा कि ये सभी कारें मैनुअल डोर रिलीज हैंडल के साथ आती हैं। अगर ड्राइवर बेहोश था, तो शायद इसलिए दरवाजा नहीं खोल पाया। दूसरे ने लिखा कि टक्कर के कारण दरवाजे जाम हो गए होंगे। एक और व्यक्ति ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अगर पावर फेल से दरवाजे लॉक हो जाएं, तो ये कार नहीं, जाल है।

    Xiaomi SU7 के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन फीचर्स
    इंफोटेनमेंट & डिस्प्ले 16.1-इंच 3K टचस्क्रीन, 56-इंच हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD), 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रोटेटिंग डिस्प्ले
    साउंड सिस्टम 25-स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम
    केबिन & सुविधाएँ वायरलेस फोन चार्जिंग, पैनोरमिक ग्लास रूफ, पावर फ्रंट सीटें
    स्मार्ट कनेक्टिविटी 1,000+ Xiaomi स्मार्ट होम डिवाइस को कंट्रोल करने की क्षमता
    सुरक्षा संरचना स्टील-एल्यूमीनियम अलॉय आर्मर्ड केज
    एयरबैग & ब्रेकिंग 7 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल
    ड्राइवर असिस्टेंस (ADAS) LiDAR तकनीक के साथ ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव हाई बीम
    बैटरी सुरक्षा बैटरी पैक के नीचे बुलेटप्रूफ कोटिंग, खरोंच और पंचर से सुरक्षा