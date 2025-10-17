धू-धू कर जली यह चाइनीज इलेक्ट्रिक कार Xiaomi SU7, ड्राइवर की मौत, देखें वायरल वीडियो

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। चीन की टेक कंपनी Xiaomi एक बड़े विवाद में घिर गई है, जब उसकी इलेक्ट्रिक कार Xiaomi SU7 एक भीषण हादसे में शामिल हुई। ये हादसा चेंगदू शहर में हुआ, जहां कार रोड डिवाइडर से टकराकर आग की लपटों में घिर गई। हादसे के बाद कार के दरवाज़े नहीं खुले, जिससे ड्राइवर अंदर ही फंस गया और उसकी मौके पर मौत हो गई।

हादसे की पूरी कहानी मिली जानकारी के मुताबिक, Xiaomi SU7 कार में अचानक पावर फेल्योर हुआ, जिसके बाद वाहन ने कंट्रोल खो दिया और रोड डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर के तुरंत बाद कार में आग लग गई। वीडियो फुटेज में देखा गया कि मौके पर मौजूद लोग दरवाजे तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे खुल नहीं रहे थे। आखिरकार किसी ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।