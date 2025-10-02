Language
    Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार बनी फिल्म Taarzan वाली गाड़ी, खुद ही चलना किया शुरू, देखें वायरल वीडियो

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:26 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कार गैराज से अपने आप स्टार्ट होकर बाहर निकल जाती है। मालिक का दावा है कि कार बिना किसी इनपुट के खुद ही चलने लगी जबकि Xiaomi का कहना है कि यह गलती से हुआ। इस घटना ने ऑटोनोमस ड्राइविंग तकनीक की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार अपने आप गैराज से निकली, वीडियो वायरल

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार खुद स्टार्ट होती है और फिर गैराज से बाहर निकल जाती है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बन गया है। आइए इस घटना के बारे में विस्तार से समझते हैं।

    Xiaomi EV का वायरल वीडियो

    • वायरल वीडियो में खा जा सकता है कि एक गेराज में दो व्यक्ति कार के पास काम कर रहे हैं। अचानक, कार खुद ही चलने लगती है और गेराज से बाहर निकल जाती है। इस घटना को सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि क्या Xiaomi कार खुद ही चली गई? मालिक: मुझे लगा कि यह 'स्मार्ट' कार है, लेकिन यह 'स्मार्ट' से भी आगे निकल गई।
    • कार का खुद स्टार्ट होकर चलने पर मालिक का दावा है कि कार ने बिना किसी इनपुट के खुद ही चलना शुरू कर दिया। Xiaomi के कस्टमर सपोर्ट ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मालिक ने "गलती से" अपने फोन को छुआ, जिससे कार चल गई, लेकिन मालिक ने इस दावे को खारिज कर दिया है।

    वायरल वीडियो में क्या दिखा?

    • वीडियो के शुरुआता में दो व्यक्ति कार के पास काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद, कार अचानक ही चलने लगती है और गेराज से बाहर निकल जाती है। वीडियो के आखिरी हिस्से में सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई है, जिसमें कार सड़क पर चलती हुई नजर आ रही है।
    • मालिक का दावा है कि कार ने बिना किसी इनपुट के खुद ही चलना शुरू कर दिया, जबकि Xiaomi का कहना है कि यह एक गलती थी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर ऑटोनोमस ड्राइविंग तकनीक की विश्वसनीयता को लेकर।

    घटना को लेकर बड़े सवाल

    इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या स्मार्ट वाहन बिना मालिक के इनपुट के खुद ही चल सकते हैं? यह घटना न केवल Xiaomi बल्कि अन्य ऑटोनोमस वाहन निर्माताओं के लिए भी एक चिंता का विषय है। यदि कारें बिना किसी इनपुट के चलने लगें, तो यह सुरक्षा के लिहाज से एक गंभीर समस्या हो सकती है।