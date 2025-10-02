Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार बनी फिल्म Taarzan वाली गाड़ी, खुद ही चलना किया शुरू, देखें वायरल वीडियो

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार खुद स्टार्ट होती है और फिर गैराज से बाहर निकल जाती है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बन गया है। आइए इस घटना के बारे में विस्तार से समझते हैं।

Xiaomi EV का वायरल वीडियो

Owner claims his Xiaomi EV drives itself away and the whole thing is caught on surveillance cameras. Xiaomi customer support rep says the owner “accidentally touched his phone”, which is refuted by the owner. Never heard a smart vehicle capable of driving itself away without… pic.twitter.com/209gVqTl0h — Ray (@ray4tesla) October 1, 2025

वायरल वीडियो में खा जा सकता है कि एक गेराज में दो व्यक्ति कार के पास काम कर रहे हैं। अचानक, कार खुद ही चलने लगती है और गेराज से बाहर निकल जाती है। इस घटना को सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि क्या Xiaomi कार खुद ही चली गई? मालिक: मुझे लगा कि यह 'स्मार्ट' कार है, लेकिन यह 'स्मार्ट' से भी आगे निकल गई।

कार का खुद स्टार्ट होकर चलने पर मालिक का दावा है कि कार ने बिना किसी इनपुट के खुद ही चलना शुरू कर दिया। Xiaomi के कस्टमर सपोर्ट ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मालिक ने "गलती से" अपने फोन को छुआ, जिससे कार चल गई, लेकिन मालिक ने इस दावे को खारिज कर दिया है।

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो के शुरुआता में दो व्यक्ति कार के पास काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद, कार अचानक ही चलने लगती है और गेराज से बाहर निकल जाती है। वीडियो के आखिरी हिस्से में सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई है, जिसमें कार सड़क पर चलती हुई नजर आ रही है।

मालिक का दावा है कि कार ने बिना किसी इनपुट के खुद ही चलना शुरू कर दिया, जबकि Xiaomi का कहना है कि यह एक गलती थी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर ऑटोनोमस ड्राइविंग तकनीक की विश्वसनीयता को लेकर।

घटना को लेकर बड़े सवाल

इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या स्मार्ट वाहन बिना मालिक के इनपुट के खुद ही चल सकते हैं? यह घटना न केवल Xiaomi बल्कि अन्य ऑटोनोमस वाहन निर्माताओं के लिए भी एक चिंता का विषय है। यदि कारें बिना किसी इनपुट के चलने लगें, तो यह सुरक्षा के लिहाज से एक गंभीर समस्या हो सकती है।