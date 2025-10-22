ये है दुनिया की सबसे लंबी कार, लंबाई 100 फीट, हेलिपैड और स्वीमिंग पूल से लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दुनिया की सबसे लंबी कार, The American Dream, ने हाल ही में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। यह लिमोजिन 1986 में कैलिफेर्निया के बर्बैंक में मशहूर कार डिजाइनर जे ओहरबर्ग ने बनाई थी। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो कार नहीं बल्कि चलती हुई महल है। इस विशाल लिमोजिन में स्वीमिंग पूल, जकुजी, बाथटब, मिनी गोल्फ क्षेत्र और यहां तक कि हेलिपैड भी है। यह एक साथ 75 से अधिक लोगों को आराम से बिठा सकती है।