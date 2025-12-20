ठंड के मौसम में EV की बैटरी जल्दी क्यों होती है खत्म? 

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। इलेक्ट्रिक वाहन (EV) तेजी से लोगों की पसंद बन रहे हैं, लेकिन सर्दियों में इन्हें इस्तेमाल करते समय कई यूजर्स एक बात नोटिस करते हैं। बैटरी अपेक्षा से जल्दी खत्म होने लगती है। खासतौर पर नए EV यूजर्स के मन में यह सवाल आता है कि क्या उनकी गाड़ी में कोई दिक्कत है। असल में ऐसा नहीं है। इसके पीछे ठंड के मौसम का सीधा असर और बैटरी की काम करने की प्रक्रिया जिम्मेदार होती है।

ठंड में बैटरी के अंदर क्या होता है? EV में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरियां केमिकल रिएक्शन के जरिए ऊर्जा पैदा करती हैं। जब तापमान सामान्य होता है, तब ये रिएक्शन सही रफ्तार से चलते हैं। लेकिन ठंड बढ़ने पर यही रिएक्शन धीमे पड़ जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बैटरी उतनी तेजी से पावर नहीं दे पाती है। उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और गाड़ी की कुल रेंज घट जाती है। यानी बैटरी चार्ज तो रहता है, लेकिन वह उतनी प्रभावी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता।

रेंज में गिरावट क्यों दिखती है? ठंड के मौसम में ड्राइवरों को लगता है कि गाड़ी उतनी दूरी तय नहीं कर पा रही, जितनी सामान्य दिनों में करती थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैटरी की पावर डिलीवरी क्षमता कम हो जाती है। वही काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। कुछ मामलों में यह असर ज्यादा महसूस हो सकता है, जिससे यूजर्स को रेंज को लेकर चिंता होने लगती है।

EV कंपनियां इस समस्या से कैसे निपटती हैं? EV निर्माता इस चुनौती को अच्छी तरह समझते हैं। इसी वजह से आज के ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहनों में थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम दिया जाता है। यह सिस्टम बैटरी को बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म होने से बचाता है। उसे एक ऑप्टिमम तापमान पर बनाए रखता है, ताकि परफॉर्मेंस पर ज्यादा नकारात्मक असर न पड़े। यानी आपकी EV को हर मौसम में संतुलित तरीके से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

ड्राइवर की आदतों का कितना असर पड़ता है? ठंड में EV की बैटरी परफॉर्मेंस काफी हद तक ड्राइवर के इस्तेमाल के तरीके पर भी निर्भर करती है। आपकी अपनी इलेक्ट्रिक कार को गैरेज या किसी कवर वाली जगह पर पार्क करें, जिससे बैटरी बहुत ज्यादा ठंडी न हो। हीटेड सीट्स जैसे कंफर्ट फीचर्स का सीमित इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सीधे बैटरी से पावर लेते हैं। तेज एक्सेलेरेशन से बचें, स्मूद ड्राइविंग से बैटरी धीरे-धीरे और बेहतर तरीके से एनर्जी खर्च करती है। इन छोटी आदतों से सर्दियों में भी EV की रेंज को बेहतर बनाया जा सकता है।