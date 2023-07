TPMS किसे कहते हैं? संभावित दुर्घटना से कैसे बचाता है गाड़ी में लगा ये सेंसर

Tyre Monitoring Management System(TPMS) टायर प्रेशर मॉनीटरिंग सिस्टम सेंसर की मदद से काम करता है और इसका डिस्प्ले कार के केबिन में होता है। सेंसर हर टायर के लिए इंडीविजुअल होते हैं जिसका मतलब ये है कि कार के हर कार के टायर की रिपोर्ट इस सिस्टम के पास होती है जिससे हर टायर पर नजर बनी रहती है।

Tyre Monitering Management System(TPMS) किसे कहते हैं।

Your browser does not support the audio element.