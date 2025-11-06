Volkswagen की कार खरीदने पर मिल रही ₹3 लाख तक की छूट, नहीं मिलेगा फिर ऐसा ऑफर

Language
    Volkswagen इंडिया ने नवंबर 2025 में Tiguan, Virtus और Taigun पर आकर्षक डिस्काउंट की घोषणा की है। टिगुआन पर 3 लाख तक की छूट मिल रही है, जिसमें कैश डिस्काउंट और बोनस शामिल हैं। टाइगुन के 1.0 TSI वेरिएंट्स पर 1.5 लाख तक और वर्टस के Topline वेरिएंट पर 1.50 लाख तक का डिस्काउंट है। यह ऑफर शहर और डीलरशिप के अनुसार बदल सकता है।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Volkswagen India ने नवंबर 2025 के लिए अपनी पूरी लाइनअप पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर की घोषणा की है। इस महीने ग्राहक Tiguan, Taigun और Virtus पर भारी छूट का लाभ उठा सकते हैं। कंपनी की ओर से दिए जा रहे इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट शामिल हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि किस कार पर कितनी छूट मिल रही है।

    1. Volkswagen Tiguan

    Volkswagen की फ्लैगशिप SUV Tiguan पर इस महीने तकरीबन 3 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसमें 2 लाख रुयते तक का कैश डिस्काउंट, 50,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस और ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार 50,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस या 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस चुन सकते हैं। Tiguan भारत में R Line वर्जन में उपलब्ध है जिसकी कीमत करीब ₹49 लाख (एक्स-शोरूम) है।

    2. Volkswagen Taigun

    • Taigun SUV इस महीने भी आकर्षक छूट के साथ मिल रही है। इसके 1.0 TSI वेरिएंट्स पर ग्राहकों को 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है, जबकि 1.5 TSI वेरिएंट्स पर 50,000 रुपये तक का लाभ दिया जा रहा है।
    • Volkswagen Taigun Comfortline 1.0 मैनुअल को अब 10.58 लाख रुपये में और Highline (MY2024) को 11.93 लाख रुपये (MT) और 12.95 लाख रुपये (AT) में पेश कर रही है। MY2024 के अन्य वेरिएंट्स पर 2 लाख रुपये तक का ऑफर मिल सकता है। इनमें कैश डिस्काउंट, लॉयल्टी बोनस और एक्सचेंज या स्क्रैपेज ऑफर शामिल हैं।
    • वहीं, MY2025 Taigun Highline Plus और Topline पर एक लाख रुपये तक का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके 1.5 TSI GT Plus वेरिएंट्स पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, लेकिन कंपनी 20,000 रुपये तक का लॉयल्टी बोनस और 30,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर दे रही है।
    3. Volkswagen Virtus

    Volkswagen Virtus के Topline 1.0 TSI वेरिएंट पर 1.50 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं MY2025 Highline वेरिएंट्स पर 80,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। Virtus 1.5 TSI GT Plus (Chrome और Sport DSG) वेरिएंट्स पर 50,000 रुपये तक के ऑफर उपलब्ध हैं। ग्राहकों को इसके अलावा 20,000 रुपये तक का लॉयल्टी बोनस और 30,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस या 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस भी मिल सकता है।

    डिस्क्लेमर: डिस्काउंट शहर और डीलरशिप के हिसाब से बदल सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी Volkswagen डीलर से संपर्क करें।