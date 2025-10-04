फेस्टिव सीजन में Volkswagen Cars पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर, Tiguan, Taigun और Virtus पर लाखों की छूट

फेस्टिव सीजन में Volkswagen इंडिया ने अपनी गाड़ियों पर 3 लाख रुपये तक का डिस्काउंट देने की घोषणा की है। यह छूट Tiguan के R Line वेरिएंट पर सबसे अधिक है जो 3 लाख रुपये तक है। Taigun पर 2 लाख रुपये तक और Virtus पर 1.56 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। यह ऑफर कैश डिस्काउंट एक्सचेंज स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बोनस के साथ उपलब्ध है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही वाहन निर्माता कंपनियों ने अपनी गाड़ियों पर डिस्काउंट ऑफर देने शुरू कर दिया है। Volkswagen इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए शानदार डिस्काउंट और ऑफर्स की घोषणा की है। इसके तहत कंपनी अपनी गाड़ियों पर 3 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट ऑफर में फ्लैट कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज, स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बोनस शामिल है। यह छूट Volkswagen की Tiguan, Taigun और Virtus पर मिल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Volkswagen Cars पर डिस्काउंट ऑफर कार मॉडल वेरिएंट डिस्काउंट ऑफर Volkswagen Tiguan R Line ₹3,00,000 Volkswagen Taigun 1.0 TSI (MY2024) ₹2,00,000 1.5 TSI GT Plus (MY2024) ₹1,95,000 1.0 TSI (MY2025) ₹1,00,000 Volkswagen Virtus Highline 1.0 TSI ₹1,56,000 Topline 1.0 TSI ₹1,50,000 GT Plus 1.5 TSI ₹90,000 GT Plus Sport ₹50,000 1. Volkswagen Tiguan पर डिस्काउंट ऑफर

Volkswagen Tiguan के R Line वेरिएंट पर अक्टूबर 2025 में 3 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Tiguan को हाल ही में 3.27 लाख रुपये की GST छूट भी मिली है, जिससे यह और भी किफायती हो गई है।

2. Volkswagen Taigun पर डिस्काउंट ऑफर मिडसाइज एसयूवी Volkswagen Taigun पर अक्टूबर 2025 में 2 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसके Comfortline 1.0-लीटर पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 10.58 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके अलावा, Taigun 1.5 TSI GT Plus वेरिएंट पर 1.95 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है।