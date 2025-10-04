फेस्टिव सीजन में Volkswagen Cars पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर, Tiguan, Taigun और Virtus पर लाखों की छूट
फेस्टिव सीजन में Volkswagen इंडिया ने अपनी गाड़ियों पर 3 लाख रुपये तक का डिस्काउंट देने की घोषणा की है। यह छूट Tiguan के R Line वेरिएंट पर सबसे अधिक है जो 3 लाख रुपये तक है। Taigun पर 2 लाख रुपये तक और Virtus पर 1.56 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। यह ऑफर कैश डिस्काउंट एक्सचेंज स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बोनस के साथ उपलब्ध है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही वाहन निर्माता कंपनियों ने अपनी गाड़ियों पर डिस्काउंट ऑफर देने शुरू कर दिया है। Volkswagen इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए शानदार डिस्काउंट और ऑफर्स की घोषणा की है। इसके तहत कंपनी अपनी गाड़ियों पर 3 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। इस डिस्काउंट ऑफर में फ्लैट कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज, स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बोनस शामिल है। यह छूट Volkswagen की Tiguan, Taigun और Virtus पर मिल रहा है।
Volkswagen Cars पर डिस्काउंट ऑफर
|कार मॉडल
|वेरिएंट
|डिस्काउंट ऑफर
|Volkswagen Tiguan
|R Line
|₹3,00,000
|Volkswagen Taigun
|1.0 TSI (MY2024)
|₹2,00,000
|1.5 TSI GT Plus (MY2024)
|₹1,95,000
|1.0 TSI (MY2025)
|₹1,00,000
|Volkswagen Virtus
|Highline 1.0 TSI
|₹1,56,000
|Topline 1.0 TSI
|₹1,50,000
|GT Plus 1.5 TSI
|₹90,000
|GT Plus Sport
|₹50,000
1. Volkswagen Tiguan पर डिस्काउंट ऑफर
Volkswagen Tiguan के R Line वेरिएंट पर अक्टूबर 2025 में 3 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Tiguan को हाल ही में 3.27 लाख रुपये की GST छूट भी मिली है, जिससे यह और भी किफायती हो गई है।
2. Volkswagen Taigun पर डिस्काउंट ऑफर
मिडसाइज एसयूवी Volkswagen Taigun पर अक्टूबर 2025 में 2 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसके Comfortline 1.0-लीटर पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 10.58 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके अलावा, Taigun 1.5 TSI GT Plus वेरिएंट पर 1.95 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है।
3. Volkswagen Virtus पर डिस्काउंट ऑफर
स्टाइलिश और प्रीमियम सेडान Volkswagen Virtus पर अक्टूबर 2025 में 1.56 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। इसके Highline 1.0 TSI वेरिएंट पर सबसे ज्यादा छूट दी जा रही है। इसके साथ ही Virtus GT Plus वेरिएंट पर भी बेहतरीन ऑफर दिया जा रहा है।
