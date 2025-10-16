दिवाली पर Volkswagen Cars पर मिल रहा बंपर छूट, Virtus और Taigun ₹1.60 लाख तक का डिस्काउंट

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दिवाली 2025 का त्योहार आते ही कार निर्माता कंपनियां अपने ग्राहकों को शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट्स दे रही हैं। इस लिस्ट में Volkswagen भी शामिल है। यह कंपनी अपनी गाड़ियों पर भारी छूट दे रही है। Volkswagen Virtus और Taigun इन दोनों पर ही बेहतरीन डिस्काउंट और बेनिफिट मिल रहे हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि Volkswagen की किस कार पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है?

दिवाली पर Volkswagen Cars पर डिस्काउंट ऑफर कार मॉडल डिस्काउंट कीमत (एक्स-शोरूम) Volkswagen Virtus हाईलाइन AT (1.0 टर्बो पेट्रोल) ₹1.60 लाख तक ₹11.16 लाख - ₹18.73 लाख GT प्लस (1.5 टर्बो पेट्रोल DCT) ₹1.25 लाख तक ₹11.16 लाख - ₹18.73 लाख GT प्लस Sport (1.5 टर्बो पेट्रोल DCT) ₹1.30 लाख तक ₹11.16 लाख - ₹18.73 लाख Volkswagen Taigun हाईलाइन प्लस (1.0 टर्बो पेट्रोल AT) ₹1.00 लाख तक ₹11.39 लाख - ₹19.15 लाख टॉपलाइन (1.0 टर्बो पेट्रोल AT) ₹1.35 लाख तक ₹11.39 लाख - ₹19.15 लाख GT प्लस Chrome (1.5 टर्बो पेट्रोल MT) ₹1.50 लाख तक ₹11.39 लाख - ₹19.15 लाख GT प्लस Sport (1.5 टर्बो पेट्रोल DCT) ₹1.60 लाख तक ₹11.39 लाख - ₹19.15 लाख Volkswagen Virtus Virtus के हाईलाइन AT वेरिएंट (1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन) पर 1.60 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। वहीं, इसके GT प्लस 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT वेरिएंट पर 1.25 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही GT प्लस Sport 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT वेरिएंट पर 1.30 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा, इस दौरान ग्राहकों को 20,000 रुपये तक का स्क्रैपेज लाभ भी दे रहा है। Volkswagen Virtus की एक्स-शोरूम कीमत 11.16 लाख रुपये से लेकर 18.73 लाख रुपये तक जाती है।

Volkswagen Taigun इस दिवाली 2025 पर Taigun पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके हाईलाइन प्लस (1-लीटर टर्बो पेट्रोल AT) वेरिएंट पर एक लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। साथ ही टॉपलाइन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल AT वेरिएंट पर 1.35 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं, GT प्लस Chrome 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल MT वेरिएंट पर 1.50 लाख रुपये तक और GT Plus Sport 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT वेरिएंट पर 1.60 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा, Taigun के पर 20,000 रुपये तक का स्क्रैपेज बेनिफिट भी दिया जा रहा है। Volkswagen Taigun की एक्स-शोरूम कीमत 11.39 लाख रुपये से लेकर 19.15 लाख रुपये तक जाती है।