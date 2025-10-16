Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिवाली पर Volkswagen Cars पर मिल रहा बंपर छूट, Virtus और Taigun ₹1.60 लाख तक का डिस्काउंट

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    Volkswagen Cars Diwali 2025 Offers: दिवाली 2025 के मौके पर फॉक्सवैगन अपनी कारों पर शानदार डिस्काउंट दे रही है। Virtus के हाईलाइन AT मॉडल पर 1.60 लाख तक की छूट है, जबकि Taigun के विभिन्न मॉडलों पर भी भारी डिस्काउंट मिल रहा है। दोनों मॉडलों पर 20,000 रुपये तक का स्क्रैपेज लाभ भी उपलब्ध है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    दिवाली पर Volkswagen Virtus और Taigun पर भारी छूट

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दिवाली 2025 का त्योहार आते ही कार निर्माता कंपनियां अपने ग्राहकों को शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट्स दे रही हैं। इस लिस्ट में Volkswagen भी शामिल है। यह कंपनी अपनी गाड़ियों पर भारी छूट दे रही है। Volkswagen Virtus और Taigun इन दोनों पर ही बेहतरीन डिस्काउंट और बेनिफिट मिल रहे हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि Volkswagen की किस कार पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिवाली पर Volkswagen Cars पर डिस्काउंट ऑफर

    कार मॉडल डिस्काउंट कीमत (एक्स-शोरूम)
    Volkswagen Virtus    
    हाईलाइन AT (1.0 टर्बो पेट्रोल) ₹1.60 लाख तक ₹11.16 लाख - ₹18.73 लाख
    GT प्लस (1.5 टर्बो पेट्रोल DCT) ₹1.25 लाख तक ₹11.16 लाख - ₹18.73 लाख
    GT प्लस Sport (1.5 टर्बो पेट्रोल DCT) ₹1.30 लाख तक ₹11.16 लाख - ₹18.73 लाख
    Volkswagen Taigun    
    हाईलाइन प्लस (1.0 टर्बो पेट्रोल AT) ₹1.00 लाख तक ₹11.39 लाख - ₹19.15 लाख
    टॉपलाइन (1.0 टर्बो पेट्रोल AT) ₹1.35 लाख तक ₹11.39 लाख - ₹19.15 लाख
    GT प्लस Chrome (1.5 टर्बो पेट्रोल MT) ₹1.50 लाख तक ₹11.39 लाख - ₹19.15 लाख
    GT प्लस Sport (1.5 टर्बो पेट्रोल DCT) ₹1.60 लाख तक ₹11.39 लाख - ₹19.15 लाख

    Volkswagen Virtus

    Virtus के हाईलाइन AT वेरिएंट (1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन) पर 1.60 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। वहीं, इसके GT प्लस 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT वेरिएंट पर 1.25 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही GT प्लस Sport 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT वेरिएंट पर 1.30 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा, इस दौरान ग्राहकों को 20,000 रुपये तक का स्क्रैपेज लाभ भी दे रहा है। Volkswagen Virtus की एक्स-शोरूम कीमत 11.16 लाख रुपये से लेकर 18.73 लाख रुपये तक जाती है।

    Volkswagen Virtus

    Volkswagen Taigun

    इस दिवाली 2025 पर Taigun पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके हाईलाइन प्लस (1-लीटर टर्बो पेट्रोल AT) वेरिएंट पर एक लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। साथ ही टॉपलाइन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल AT वेरिएंट पर 1.35 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं, GT प्लस Chrome 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल MT वेरिएंट पर 1.50 लाख रुपये तक और GT Plus Sport 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT वेरिएंट पर 1.60 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा, Taigun के पर 20,000 रुपये तक का स्क्रैपेज बेनिफिट भी दिया जा रहा है। Volkswagen Taigun की एक्स-शोरूम कीमत 11.39 लाख रुपये से लेकर 19.15 लाख रुपये तक जाती है।

    Volkswagen Taigun

    डिस्क्लेमर: कृपा करके ध्यान दें कि ऊपर बताई गई छूट अलग-अलग वेरिएंट पर निर्भर करती है और आपके शहर, वेरिएंट और चुने गए पावरट्रेन विकल्प के अनुसार भिन्न हो सकती है। सटीक जानकारी के लिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने नजदीकी फॉक्सवैगन डीलरशिप से संपर्क करें।