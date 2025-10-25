Vinfast VF6 और VF7 की भारत में डिलीवरी शुरू, 468km तक की रेंज समेत हाईटेक फीचर्स से है भरपूर

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। वियतनामी ऑटोमेकर Vinfast ने भारत में अपनी VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUVs की आधिकारिक डिलीवरी शुरू कर दी है। सितंबर 2025 में लॉन्च हुई इन दोनों इलेक्ट्रिक कारों की डिलीवरी फिलहाल कोच्चि, जयपुर समेत कुछ चुनिंदा शहरों में शुरू हुई है। जिन ग्राहकों को वाहन मिले हैं, उन्होंने अपने डिलीवरी अनुभव के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रिक कारों को किन खास फीचर्स के साथ ऑफर किया जाता है।