Vinfast VF6 और VF7 की भारत में डिलीवरी शुरू, 468km तक की रेंज समेत हाईटेक फीचर्स से है भरपूर
वियतनामी कंपनी Vinfast ने भारत में अपनी VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUVs की डिलीवरी शुरू कर दी है। VF6 में 59.6 kWh बैटरी है, जबकि VF7 में दो बैटरी विकल्प हैं। VF6 की कीमत 16.49 लाख रुपये से शुरू होती है। यह MG ZS EV और Hyundai Kona Electric को टक्कर देगी। ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर डिलीवरी के अनुभव साझा किए हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। वियतनामी ऑटोमेकर Vinfast ने भारत में अपनी VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUVs की आधिकारिक डिलीवरी शुरू कर दी है। सितंबर 2025 में लॉन्च हुई इन दोनों इलेक्ट्रिक कारों की डिलीवरी फिलहाल कोच्चि, जयपुर समेत कुछ चुनिंदा शहरों में शुरू हुई है। जिन ग्राहकों को वाहन मिले हैं, उन्होंने अपने डिलीवरी अनुभव के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रिक कारों को किन खास फीचर्स के साथ ऑफर किया जाता है।
Vinfast VF6 के स्पेसिफिकेशन
- Vinfast VF6 में 59.6 kWh बैटरी पैक दिया गया है, जो फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आता है। यह दो वेरिएंट Earth और Wind में आती है। इसमें लगी हुई बैटरी 174.3 hp से 201 hp तक की पावर और 250 Nm से 310 Nm तक का टॉर्क जनरेट करती है। इसका Earth वेरिएंट 468km और Wind वेरिएंट 463 km तक की सिंगल चार्ज में ड्राइविंग रेंज देती है।
- फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑल-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, ऑटो लेवलिंग सिस्टम, ग्लास रूफ, एकॉस्टिक विंडशील्ड, कीलेस एंट्री, और रिवर्स लिंक्ड ORVMs जैसे प्रीमियम एलिमेंट शामिल हैं।
- सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, 360° कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है।
Vinfast VF6 के स्पेसिफिकेशन
|बैटरी
|59.6 kWh
|ड्राइवट्रेन
|फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD)
|वेरिएंट
|Earth, Wind
|पावर
|174.3 hp – 201 hp
|टॉर्क
|250 Nm – 310 Nm
|रेंज (सिंगल चार्ज)
|Earth: 468 km, Wind: 463 km
|हेडलैंप्स
|ऑल-LED प्रोजेक्टर, ऑटो लेवलिंग
|सूर्यरक्षा और छत
|ग्लास रूफ, एकॉस्टिक विंडशील्ड
|एंट्री और mirrors
|कीलेस एंट्री, रिवर्स लिंक्ड ORVMs
|सुरक्षा फीचर्स
|7 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट
|सहायक सिस्टम्स
|360° कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
Vinfast VF7 के स्पेसिफिकेशन
- Vinfast VF7 में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं, जो 59.6 kWh और 70.8 kWh है। इसके बैटरी ऑप्शन की तरह ही इसे चार वेरिएंट Wind, Earth, Sky और Sky Infinity है। इसके Wind वेरिएंट में 59.6 kWh की बैटरी मिलती है, जो 174.3 hp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
- इसके Earth वेरिएंट में 70.8 kWh बैटरी पैक मिलता है, जो 201 hp की पावर और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके Sky और Sky Infinity वेरिएंट में 70.8 kWh बैटरी पैक मिलता है, जो 348 Nm से 500 Nm तक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें ऑल-व्हील ड्राइव फीचर भी मिलता है।
- VF7 में VF6 के सभी फीचर्स के अलावा हीटेड ORVMs (ऑटो-डिमिंग और मेमोरी फंक्शन के साथ), कलर्ड HUD प्रोजेक्शन, सिग्नेचर LED लाइटिंग, और C-Type 90W USB पोर्ट जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी दी गई है।
Vinfast VF7 के स्पेसिफिकेशन
|बैटरी विकल्प
|59.6 kWh, 70.8 kWh
|वेरिएंट
|Wind, Earth, Sky, Sky Infinity
|ड्राइवट्रेन
|Wind & Earth: फ्रंट-व्हील ड्राइव, Sky & Sky Infinity: ऑल-व्हील ड्राइव
|पावर
|Wind: 174.3 hp, Earth: 201 hp, Sky/Sky Infinity: 201 hp
|टॉर्क
|Wind: 250 Nm, Earth: 310 Nm, Sky/Sky Infinity: 348–500 Nm
|हेडलैंप्स और लाइटिंग
|ऑल-LED प्रोजेक्टर, ऑटो लेवलिंग, सिग्नेचर LED लाइटिंग
|सूर्यरक्षा और छत
|ग्लास रूफ, एकॉस्टिक विंडशील्ड
|एंट्री और mirrors
|कीलेस एंट्री, रिवर्स लिंक्ड ORVMs, हीटेड ORVMs (ऑटो-डिमिंग और मेमोरी)
|इन्फोटेनमेंट और टेक
|कलर्ड HUD प्रोजेक्शन, C-Type 90W USB पोर्ट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
|सुरक्षा फीचर्स
|7 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट
|सहायक सिस्टम्स
|360° कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल, रिजनरेटिव ब्रेकिंग मोड्स, ड्राइव मोड्स
Vinfast VF6 और VF7 की कीमत
Vinfast VF6 की एक्स-शोरूम कीमत 16.49 लाख रुपये से शुरू होती है और Vinfast VF7 की एक्स-शोरूम कीमत 20.89 लाख रुपये से शुरू होती है। भारत में Vinfast की यह एंट्री EV सेगमेंट को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना सकती है, खासकर MG ZS EV और Hyundai Kona Electric जैसे मॉडलों के लिए।
