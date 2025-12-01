VinFast गाड़ियों के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने का कर रही प्लान, देखें क्या मिलेंगे फीचर्स?
वियतनामी ईवी ब्रांड VinFast 2026 में भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी वर्तमान में भारतीय बाजार के लिए फीजिबिलिटी स्टडी कर रही है। VinFast Vento S, जिसकी कीमत 1 लाख रुपये से 1.1 लाख रुपये तक हो सकती है, Bajaj Chetak और TVS iQube जैसे स्कूटरों को टक्कर देगा। इसमें LED लाइटिंग और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स होंगे।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार तेजी से बढ़ रहा है। खासकर ई-स्कूटर सेगमेंट में बड़े ब्रांड अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। ऐसे में वियतनामी EV ब्रांड VinFast भी अब भारतीय बाजार में एंट्री की तैयारी में है। यह वही कंपनी है जिसने कुछ महीने पहले ही भारत में दो इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की थीं और तमिलनाडु के तूतीकोरिन में अपनी ई-कार असेंबली प्लांट भी स्थापित किया है। VinFast अब भारत में अपनी ई-स्कूटर लाइन-अप लेकर आने की प्लानिंग कर रहा है। आइए विस्तार में जानते हैं कि कौन-सा स्कूटर भारत में लॉन्च हो सकता है।
भारत में VinFast ई-स्कूटर लॉन्च टाइमलाइन
कंपनी भारत में 2026 में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने का प्लान बना रही है। अभी तक इनकी लॉन्च की तारीख को अभी तक जारी नहीं किया गया है। संभवना है कि कंपनी साल 2026 की दूसरी छमाही यानी फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च हो सकती है। कंपनी फिलहाल फीजिबिलिटी स्टडी कर रही है। भारतीय बाजार, लोकल जरूरतों और संभावित ग्राहकों की डिमांड को समझना है।
VinFast इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिटेल्स
1. प्रीमियम स्कूटर (Theon S, Vento S, Vero X)
Theon S
- बड़ा साइज
- 14-इंच अलॉय व्हील
- बेहतर राइड क्वालिटी
Vento S
- क्लासिक
- ट्रैडिशनल लुक
- 12-इंच अलॉय
- स्विंगआर्म-माउंटेड मोटर
- परफॉर्मेंस और रेंज काफी संतुलित
Vero X
- Vento S जैसा लुक
- हब मोटर
- फ्लोरबोर्ड में फिक्स्ड बैटरी
- सीट के नीचे 18kg की रिमूवेबल बैटरी (ऑप्शनल)
|विशिष्टताएँ
|VinFast Vento S
|VinFast Vero X
|VinFast Theon S
|मोटर का स्थान
|स्विंगआर्म-माउंटेड
|हब
|मिड-माउंटेड
|पीक पावर
|5.2 kW
|2.25 kW}
|7.1 kW
|दावा की गई शीर्ष गति
|89 किमी/घंटा
|70 किमी/घंटा
|99 किमी/घंटा
|दावा की गई रेंज (30 किमी/घंटा की गति पर, 65 किलोग्राम सवार को ले जाते हुए)
|160 किमी
|
134 किमी (सिंगल-बैटरी पैक वेरिएंट)
262 किमी (ड्यूल-बैटरी पैक वेरिएंट)
|150 किमी
|दावा किया गया चार्जिंग समय (0-100%)
|6 घंटे
|6.5 घंटे प्रति बैटरी
|6 घंटे
|सीट के नीचे स्टोरेज
|25 लीटर
|35 लीटर (16 लीटर, यदि ट्विन बैटरी पैक वेरिएंट चुना जाता है)
|24 लीटर
|कर्ब वज़न
|122 किलोग्राम
|NA
|145 किलोग्राम
2. बजट-फ्रेंडली ई-स्कूटर (Evo Grand, Klara Neo, Feliz)
- तीनों में हब मोटर
- Evo Grand और Klara Neo में रेट्रो-स्टाइल डिजाइन
- Feliz में 14-इंच बड़े अलॉय
- डिजाइन अच्छा लेकिन बहुत ज्यादा यूनिक नहीं
|विशिष्टताएँ
|VinFast Evo Grand
|VinFast Klara Neo
|VinFast Feliz
|दावा की गई शीर्ष गति
|70 किमी/घंटा
|60 किमी/घंटा
|70 किमी/घंटा
|दावा की गई रेंज (30 किमी/घंटा की गति पर, 65 किलोग्राम सवार को ले जाते हुए)
|
134 किमी (सिंगल-बैटरी पैक वेरिएंट)
262 किमी (ड्यूल-बैटरी पैक वेरिएंट)
|112 किमी
|
134 किमी (सिंगल-बैटरी पैक वेरिएंट)
262 किमी (ड्यूल-बैटरी पैक वेरिएंट)
|दावा किया गया चार्जिंग समय (0-100%)
|6.5 घंटे
|5 घंटे 20 मिनट
|6.5 घंटे
|सीट के नीचे स्टोरेज
|35 लीटर (ड्यूल-बैटरी पैक वेरिएंट के लिए कम होगा)
|22 लीटर
|34 लीटर
|कर्ब वज़न
|
92 किलोग्राम (सिंगल-बैटरी पैक वेरिएंट)
110 किलोग्राम (ड्यूल-बैटरी पैक वेरिएंट)
|99 किलोग्राम
|NA
भारत के लिए सबसे बेहतर VinFast स्कूटर कौन-सा?
कंपनी की पूरी लाइनअप देखने के बाद, Vento S भारत के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन लगता है। इसकी परफॉर्मेंस और रेंज भारतीय सड़कों के हिसाब से अच्छी है।
फीचर्स
- LED लाइटिंग
- प्रोजेक्टर हेडलैंप
- सिंगल-चैनल ABS
- डिजिटल मीटर
- स्मार्टफोन कनेक्टिविटी
- फोन-अज-ए-की फीचर
- रिमोट स्टार्ट/स्टॉप
संभावना है कि भारत आने से पहले ब्रांड इसकी सस्पेंशन ट्यूनिंग और फीचर्स में बदलाव करे ताकि यह लोकल जरूरतों के हिसाब से और बेहतर हो।
कितनी होगी कीमत
VinFast Vento S को भारत में 1 लाख रुपये से लेकर 1.1 लाख रुपए कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। अगर यह भारत में लॉन्च होता है, तो इसका मुकाबला Bajaj Chetak, TVS iQube, Ather Rizta, Ola S1X से देखने के लिए मिलेगा।
