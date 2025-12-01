Vinfast तीसरी इलेक्ट्रिक कार Limo Green भारत में लॉन्च होने को तैयार, कई हाईटेक फीचर्स से होगी लैस
वियतनाम की वाहन निर्माता Vinfast भारत में Limo Green इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है। यह 7-सीटर MPV होगी, जो Kia Carens Clavis EV और BYD eMAX 7 से मुकाबला करेगी। इसमें 60.1 kWh का बैटरी पैक होगा, जो 450 किमी की रेंज देगा। कंपनी ने तमिलनाडु में एक प्लांट भी स्थापित किया है। इसे फरवरी में लॉन्च किया जा सकता है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। वियतनाम की पॉपुलर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता Vinfast भारतीय EV मार्केट में अपना मजबूत विस्तार कर रही है। VF 6 और VF 7 इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च करने के बाद अब कंपनी भारत में अपनी तीसरी इलेक्ट्रिक कार Limo Green पेश करने जा रही है। कंपनी ने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में 50,000 यूनिट्स की वार्षिक क्षमता वाला प्लांट भी स्थापित किया है। Vinfast Limo Green का डिजाइन पेटेंट भारत में दर्ज हो चुका है और इसे भारत में टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया है। साथ ही इसका लॉन्च टाइमलाइन भी सामने आ गया है।
Vinfast Limo Green कब होगी लॉन्च?
Vinfast के एशिया CEO Pham Sanh Chau ने पुष्टि की है कि भारत में कंपनी का तीसरा उत्पाद Limo Green ही होगा और इसे फरवरी में लॉन्च किया जाएगा। यह भारत में Vinfast की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV होगी। ग्लोबल बाजारों में Limo Green को VF सीरीज से अलग रखा जाता है, लेकिन भारत में कंपनी इसे VF 6 और VF 7 वाली प्रोडक्ट लाइन-अप के अंदर ही पोजिशन करेगी।
भारत में इनसे होगा मुकाबला
लॉन्च के बाद Vinfast Limo Green का मुकाबला मुख्य रूप से Kia Carens Clavis EV और BYD eMAX 7 इलेक्ट्रिक MPVs से होगा। भारत में EV का मार्केट लगातार बढ़ रहा है और Vinfast इसी स्पेस में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करना चाहती है। कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में भी एंट्री करने की योजना बना रही है और अपनी राइड-हेलिंग सर्विस Green and Smart Mobility (GSM) भी भारत में शुरू कर सकती है।
Vinfast Limo Green डिजाइन
- Vinfast Limo Green को खास तौर पर फैमिली इस्तेमाल और स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें तीन रो सीटिंग लेआउट दिया जाएगा, जो इसे अपनी श्रेणी में खास बनाता है।
- इसमें 4.74 मीटर लंबाई, 2,840 मिमी व्हीलबेस मिलेगा। यह साइज इसे शानदार केबिन स्पेस, बड़ा ग्लास एरिया और बेहतर रोड प्रेजेंस देता है।
- इसके साथ ही LED हेडलैंप और टेललैंप दिया गया है। इसमें बड़े अलॉय व्हील्स, बॉडी क्लैडिंग, प्रीमियम और मॉडर्न डिजाइन दिया गया है।
Vinfast Limo Green का इंटीरियर
Limo Green का केबिन आकर्षक और फीचर-पैक्ड होगा।
- 10.2-इंच इन्फोटेनमेंट स्क्रीन
- साफ-सुथरा डैशबोर्ड लेआउट
- 360-डिग्री कैमरा
- डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन
- फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट
- क्लाइमेट कंट्रोल
- कीलेस एंट्री
- पुश-बटन स्टार्ट
- इनबिल्ट टेलीमैटिक्स
Vinfast Limo Green की बैटरी और रेंज
इसमें 60.1 kWh बैटरी पैक दिया जा सकता है। यह बैटरी 201 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें FWD सेटअप भी मिल सकता है। रेंज की बात करें तो कंपनी लगभग 450 किमी तक की सिंगल-चार्ज रेंज ऑफर कर सकती है। यह फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी, जिससे बैटरी 10% से 70% सिर्फ 30 मिनट में चार्ज हो सकेगी।
