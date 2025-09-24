GST Rate Cut: Vespa और Aprilia के स्कूटर हुए सस्ते, देखें हर वेरिएंट की नई कीमत
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में GST 2.0 लागू होने के बाद अब 350cc से कम क्षमता वाले टू-व्हीलर्स पर टैक्स दरें घटाई गई हैं। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है। Piaggio ने अपने Vespa और Aprilia स्कूटरों की कीमतों में कटौती की है और पूरा GST लाभ ग्राहकों तक पहुंचाया है। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू हो चुका है। GST 2.0 के कारण Vespa और Aprilia स्कूटर अब पहले से अधिक किफायती हो गए हैं। त्योहारों के मौसम में यह अपडेट ग्राहकों के लिए स्कूटर खरीदना और भी आसान बना देगा।
Vespa स्कूटर नई कीमत
|वेरिएंट
|Pre-GST कीमत (रुपये में)
|GST के बाद एक्स-शोरूम कीमत
(रुपये में)
|Vespa
|ZX
|1,20,488
|1,10,230
|Vespa 125
|1,33,820
|1,22,427
|Vespa 125 Dual Colour
|1,35,743
|1,24,186
|Vespa S 125
|1,39,021
|1,27,185
|Vespa S 125 Dual Colour
|1,40,436
|1,28,481
|Vespa 149
|1,48,956
|1,36,273
|Vespa 149 Dual Colour
|1,51,091
|1,38,225
|Vespa S 149
|1,51,826
|1,38,898
|Vespa S 149 Dual Colour
|1,53,957
|1,40,848
|Vespa 149
|1,48,956
|1,36,273
|Vespa Tech
|Vespa Tech 125
|1,94,216
|1,77,679
|Vespa 125 Qala
|1,94,216
|1,77,679
|Vespa S Tech 125
|1,98,135
|1,81,265
|Vespa Tech 149
|2,07,820
|1,90,123
|Vespa Tech 149 Qala
|2,07,820
|1,90,122
|Vespa S Tech 149
|2,12,228
|1,94,155
Vespa स्कूटर लाइनअप में दो प्रमुख वेरिएंट मौजूद हैं, जो Vespa और Vespa S है। एंट्री-लेवल मॉडल Vespa ZX की कीमत अब और भी किफायती हो गई है। पहले इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.20 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 1.10 लाख रुपये हो गई है।
Aprilia स्कूटर नई कीमत
|Aprilia मॉडल
|Pre-GST कीमत
|GST में बदलाव के बाद एक्स-शोरूम कीमत
|Storm
|1,20,260 रुपये
|1,10,865 रुपये
|Aprilia SR 125
|1,19,999 रुपये
|1,10,180 रुपये
|SR 175
|1,27,999 रुपये
|1,17,521 रुपये
इटालियन ब्रांड Aprilia ने भी अपने स्कूटर पोर्टफोलियो की कीमतों में कमी की है। Aprilia SR 125 की अब एक्स-शोरूम कीमत 1.10 लाख रुपये में ऑफर की जाएगी। कंपनी ने अपने पूरे स्कूटर रेंज की नई कीमतें जारी की हैं, जिससे भारतीय ग्राहकों को सीधा लाभ मिलेगा।
