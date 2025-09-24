GST Rate Cut: Vespa और Aprilia के स्कूटर हुए सस्ते, देखें हर वेरिएंट की नई कीमत

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में GST 2.0 लागू होने के बाद अब 350cc से कम क्षमता वाले टू-व्हीलर्स पर टैक्स दरें घटाई गई हैं। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है। Piaggio ने अपने Vespa और Aprilia स्कूटरों की कीमतों में कटौती की है और पूरा GST लाभ ग्राहकों तक पहुंचाया है। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू हो चुका है। GST 2.0 के कारण Vespa और Aprilia स्कूटर अब पहले से अधिक किफायती हो गए हैं। त्योहारों के मौसम में यह अपडेट ग्राहकों के लिए स्कूटर खरीदना और भी आसान बना देगा।