    GST Rate Cut: Vespa और Aprilia के स्कूटर हुए सस्ते, देखें हर वेरिएंट की नई कीमत

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:00 AM (IST)

    भारत में GST 2.0 लागू होने के बाद Piaggio ने Vespa और Aprilia स्कूटरों की कीमतों में कटौती की है जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। 350cc से कम क्षमता वाले टू-व्हीलर्स पर टैक्स दरें घटने से स्कूटर और भी किफायती हो गए हैं। Vespa स्कूटर के एंट्री-लेवल मॉडल Vespa ZX की कीमत अब 1.10 लाख रुपये हो गई है। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू हो चुका है।

    Vespa और Aprilia स्कूटर की कीमतों में भारी कटौती

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में GST 2.0 लागू होने के बाद अब 350cc से कम क्षमता वाले टू-व्हीलर्स पर टैक्स दरें घटाई गई हैं। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है। Piaggio ने अपने Vespa और Aprilia स्कूटरों की कीमतों में कटौती की है और पूरा GST लाभ ग्राहकों तक पहुंचाया है। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू हो चुका है। GST 2.0 के कारण Vespa और Aprilia स्कूटर अब पहले से अधिक किफायती हो गए हैं। त्योहारों के मौसम में यह अपडेट ग्राहकों के लिए स्कूटर खरीदना और भी आसान बना देगा।

    Vespa स्कूटर नई कीमत

    वेरिएंट Pre-GST कीमत (रुपये में) GST के बाद एक्स-शोरूम कीमत

    (रुपये में)
    Vespa ZX 1,20,488 1,10,230
    Vespa 125 1,33,820 1,22,427
    Vespa 125 Dual Colour 1,35,743 1,24,186
    Vespa S 125 1,39,021 1,27,185
    Vespa S 125 Dual Colour 1,40,436 1,28,481
    Vespa 149 1,48,956 1,36,273
    Vespa 149 Dual Colour 1,51,091 1,38,225
    Vespa S 149 1,51,826 1,38,898
    Vespa S 149 Dual Colour 1,53,957 1,40,848
    Vespa 149 1,48,956 1,36,273
    Vespa Tech Vespa Tech 125 1,94,216 1,77,679
    Vespa 125 Qala 1,94,216 1,77,679
    Vespa S Tech 125 1,98,135 1,81,265
    Vespa Tech 149 2,07,820 1,90,123
    Vespa Tech 149 Qala 2,07,820 1,90,122
    Vespa S Tech 149 2,12,228 1,94,155

    Vespa स्कूटर लाइनअप में दो प्रमुख वेरिएंट मौजूद हैं, जो Vespa और Vespa S है। एंट्री-लेवल मॉडल Vespa ZX की कीमत अब और भी किफायती हो गई है। पहले इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.20 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 1.10 लाख रुपये हो गई है।

    Aprilia स्कूटर नई कीमत

    Aprilia मॉडल Pre-GST कीमत GST में बदलाव के बाद एक्स-शोरूम कीमत
    Storm 1,20,260 रुपये  1,10,865 रुपये
    Aprilia SR 125 1,19,999 रुपये 1,10,180 रुपये
    SR 175 1,27,999 रुपये 1,17,521 रुपये

    इटालियन ब्रांड Aprilia ने भी अपने स्कूटर पोर्टफोलियो की कीमतों में कमी की है। Aprilia SR 125 की अब एक्स-शोरूम कीमत 1.10 लाख रुपये में ऑफर की जाएगी। कंपनी ने अपने पूरे स्कूटर रेंज की नई कीमतें जारी की हैं, जिससे भारतीय ग्राहकों को सीधा लाभ मिलेगा।