10 गुना तक बढ़ी गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट फीस, अब कितनी पुरानी गाड़ी के लिए लगेगी कितनी लागत?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने देशभर में वाहन फिटनेस टेस्ट फीस में बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की तरफ से सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम (पांचवां संशोधन) के तहत नई फीस को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसकी वजह से वाहन फिटनेस टेस्ट फीस करीब 10 गुना तक बढ़ गई है। नई व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि उच्च फिटनेस फीस का आयु मानदंड 15 साल से घटाकर 10 साल कर दिया गया है, यानी अब 10 साल पूरे कर चुके वाहनों पर अधिक शुल्क लागू होगा।