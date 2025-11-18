10 गुना तक बढ़ी गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट फीस, अब कितनी पुरानी गाड़ी के लिए लगेगी कितनी लागत?
केंद्र सरकार ने वाहन फिटनेस टेस्ट फीस में बड़ा बदलाव किया है, जिससे यह लगभग 10 गुना तक बढ़ गई है। अब 10 साल पुराने वाहनों पर भी अधिक शुल्क लगेगा। नई व्यवस्था में आयु के आधार पर तीन श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें 20 साल से अधिक पुराने वाहनों पर सबसे ज्यादा फीस लगेगी। यह नियम सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होगा।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर में वाहन फिटनेस टेस्ट फीस में बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की तरफ से सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम (पांचवां संशोधन) के तहत नई फीस को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसकी वजह से वाहन फिटनेस टेस्ट फीस करीब 10 गुना तक बढ़ गई है। नई व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि उच्च फिटनेस फीस का आयु मानदंड 15 साल से घटाकर 10 साल कर दिया गया है, यानी अब 10 साल पूरे कर चुके वाहनों पर अधिक शुल्क लागू होगा।
गाड़ियों की नई आयु कैटेगरी और इनकी फीस
- सरकार ने अब तीन आयु-आधारित कैटेगरी लागू की है। यह कैटेगरी 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष और 20 वर्ष से ज्यादा है। जैसे-जैसे वाहन की आयु बढ़ती है, फीस भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। यह पहले की तरह 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर एक समान शुल्क लगने की प्रणाली से अलग है।
- इस नियम को सभी तरह की गाड़ियों के लिए लागू किया गया है, जिसमें दोपहिया, तीनपहिया, क्वाड्रिसाइकिल, लाइट मोटर व्हीकल (LMV), मीडियम और हेवी गुड्स/पैसेंजर वाहन शामिल है। इन सभी पर 20 साल से अधिक पुराने वाहनों पर सबसे ज्यादा फीस लगेगी। नई फीस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हेवी कमर्शियल व्हीकल्स पर लागू हुई है।
कितनी पुरानी गाड़ी पर कितना फीस?
- नई फीस की वजह से हेवी कमर्शियल वाहन (ट्रक/बस) पर लगने वाली 2,500 रुपये रकम को अब 25,000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह से मीडियम कमर्शियल वाहन पर 1,800 रुपये लगते थे, जो अब 20,000 रुपये हो गई है। लाइट मोटर वाहन (20 वर्ष से अधिक पुरानी कारें) की फीस अब 15,000 रुपये, तीनपहिया (20 वर्ष से अधिक पुरानी) की फीस 7,000 रुपये, दोपहिया (20 वर्ष से अधिक पुरानी) की फीस 2,000 रुपये हो गई है।
- इसी तरह से 15 वर्ष से कम पुराने वाहनों पर लगने वाले फीस की बढ़ोतरी की घई है। सिर्फ पुराने वाहन ही नहीं, बल्कि 15 साल से कम आयु वाले वाहनों की फिटनेस फीस भी बढ़ाई गई है। नए नियम के तहत 400 रुपये मोटरसाइकिल, 600 रुपये लाइट मोटर वाहन और 1,000 रुपये मीडियम/हेवी कमर्शियल वाहन की फिटनेस टेस्ट फीस हो गई है।
