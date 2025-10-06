TVS की पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल Apache RTX 300 इस दिन होगी लॉन्च, होगी इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक

टीवीएस भारत में अपनी पहली एडवेंचर बाइक TVS Apache RTX 300 को फेस्टिव सीजन में लॉन्च करने की तैयारी में है। यह 15 अक्टूबर 2025 को बाजार में आएगी। इसमें 299.1cc का इंजन है जो 35 PS की पावर देगा। बाइक में LED हेडलैम्प ऊंचा विंडस्क्रीन और 19 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर अलॉय व्हील सेटअप होगा।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत की दोपहिया निर्माता कंपनी टीवीएस अपनी पहली एडवेंचर बाइक लाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही कंपनी ने इसके लॉन्च होने की तारीख की भी घोषणा कर दी है। टीवीएस की पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल TVS Apache RTX 300 होने वाली है, जिसे इस साल के फेस्टिव सीजन में लॉन्च किया जाएगा। इसे भारत में 15 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। इस बाइक को अभी तक कई बार भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। आइए विस्तार में जानते हैं कि टीवीएस की पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल कैसी होने वाली है?

TVS Apache RTX 300 का डिजाइन Apache RTX 300 में एडवेंचर-बाइक स्टाइलिंग है, जिसमें LED हेडलैम्प सेटअप, ऊंचा विंडस्क्रीन और मस्कुलर टैंक एक्सटेंशन्स देखने के लिए मिलेगा। इसमें हाई-माउंटेड फ्रंट बीक और नकुल गार्ड्स दिए जाएंगे, जो इसे और भी स्पोर्टी बनाने का काम करेंगे। इसके इंजन में केसिंग ब्रश्ड-गोल्डन फिनिश देखने के लिए मिलेगा, जबकि ब्लैक अलॉय व्हील्स और लंबी ट्रैवल सस्पेंशन बाइक को रग्ड लुक देने का काम करेंगे।

TVS Apache RTX 300 का इंजन इसमें नया RT-XD4 इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो 299.1cc, 4-वाल्व, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन होगा। यह इंजन 35 PS की पावर और 28.5 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इस बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच देखने के लिए मिल सकता है।

TVS Apache RTX 300 के अंडरपिनिंग इसमें 19 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर अलॉय व्हील सेटअप देखने के लिए मिलेगा। साथ ही ब्लॉक-पैटर्न ट्यूबलेस टायर्स भी होंगे। इसमें इनवर्टेड फोर्क और प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन हो सकता है। दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड मिल सकता है।

TVS Apache RTX 300 के फीचर्स टीवीएस की पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल में ऑल-LED लाइटिंग, 5-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कॉल और SMS अलर्ट्स और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसमें एडवेंचर राइड के लिए इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल, मल्टीपल राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और स्विचेबल रियर ABS जैसी सुविधाएं भी मिल सकती है।