TVS Apache RTR 310 टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट, इस महीने हो सकती है लॉन्चिंग की घोषणा

इसका उद्देश्य टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 को अपनी श्रेणी में सबसे स्पोर्टी के रूप में पेश करना होगा। स्टाइलिंग में कोई समझौता नहीं किया जा सकता क्योंकि बाइक का मुकाबला KTM 390 Duke 250 Duke और Honda CB300R से होगा। टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 में ऑल-एलईडी लाइट्स डोमिनेटिंग फ्रंट फेशिया गोल्डन यूएसडी फोर्क्स शोल्डर फेयरिंग के साथ स्कल्पटेड फ्यूल टैंक स्लीक स्प्लिट सीटें और अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट मिलने की उम्मीद है।

इस महीने हो सकती है लॉन्चिंग की घोषणा

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑचो डेस्क। टीवीएस इस महीने के अंत तक Apache RTR 310 लॉन्च कर सकती है। इस अपकमिंग बाइक को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 का डिजाइन आरटीआर मोटरसाइकिलों की वर्तमान नस्ल के समान होगा। इन बाइक्स की स्टाइलिंग काफी हद तक ड्रेकेन कॉन्सेप्ट से ली गई है, जिसको पहली बार 2014 में पेश किया गया था। इन मोटरसाइकिलों को सीधे देगी टक्कर टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 की स्टाइलिंग और फीचर्स रेंज-टॉपिंग आरटीआर मोटरसाइकिल होने के नाते, टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 को कुछ एडवांसमेंट मिलने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 को अपनी श्रेणी में सबसे स्पोर्टी के रूप में पेश करना होगा। स्टाइलिंग में कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाइक का मुकाबला KTM 390 Duke, 250 Duke और Honda CB300R से होगा। कौसी होगी लुक और डिजाइन? टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 में ऑल-एलईडी लाइट्स, डोमिनेटिंग फ्रंट फेशिया, गोल्डन यूएसडी फोर्क्स, शोल्डर फेयरिंग के साथ स्कल्पटेड फ्यूल टैंक, स्लीक स्प्लिट सीटें और अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट मिलने की उम्मीद है। कयास लगाया जा रहा है कि इस बाइक को थोड़ा प्रीमियम लुक देने के लिए इसके पेंट ऑप्शन में नए कलर जोड़े जा सकते हैं। टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 को भी टीवीएस बिल्ट टू ऑर्डर प्लेटफॉर्म के माध्यम से कस्टमाइजेन ऑप्शन मिलने की उम्मीद की जा सकती है। कैसा होगी इसका इंजन? टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 को पावर देने वाला 312.2cc, लिक्विड कूल्ड, सिंगल सिलेंडर मोटर होगा। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। बाइक में राइडिंग मोड मिलेंगे, जो RR310 के समान हो सकते हैं। स्पोर्ट मोड और ट्रैक मोड में पावर आउटपुट 34 पीएस और 27.3 एनएम है। अर्बन और रेन मोड में, आउटपुट 25.8 पीएस और 25 एनएम तक सीमित है।

Edited By: Atul Yadav