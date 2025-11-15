Renault जल्द भारत में लेकर आएगी 3 नई कारें, लिस्ट में Duster से लेकर Kwid EV तक शामिल
Renault जल्द ही भारतीय बाजार में तीन नई कारें लॉन्च करने की तैयारी में है। इनमें नई Duster, एक 7-सीटर एसयूवी Boreal और Kwid EV शामिल हैं। नई डस्टर में आधुनिक फीचर्स और दमदार डिजाइन होगा, जबकि क्विड ईवी एक किफायती इलेक्ट्रिक कार होगी। इन नए मॉडलों के साथ, रेनॉल्ट का लक्ष्य भारतीय बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Renault भारतीय बाजार में काफी समय से अपनी गाड़ियों की बिक्री कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से कंपनी की तरफ से कोई नई कार को लॉन्च नहीं किया गया है। कंपनी ने हाल ही में Triber और Kiger फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है, लेकिन पूरी तरह से नया मॉडल नहीं लाया गया है। आने वाले समय में कंपनी कई नई कारों को लॉन्च करेगी। इन नई कारों में से तीन मॉडल की जानकारी को अभी तक साफ हो चुकी है। आइए जानते हैं कि Renault कौन-कौन सी नई कारों को भारत में लॉन्च करने वाली है।
1. नई Renault Duster
- Renault Duster की भारतीय बाजार में वापसी होने वाली है। इस बार यह पहले से ज्यादा ज्यादा मॉडर्न, फीचर-लोडेड और दमदार डिजाइन के साथ आने वाली है। नई Duster को भारत में 26 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा।
- नई Duster में लेवल 2 ADAS, 10.1-इंच बड़ा टचस्क्रीन, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एम्बियंट लाइटिंग समेत कई प्रमीमिय फीचर्स मिलने वाले हैं।
- नई Duster CMF-B प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और सिर्फ पेट्रोल इंजन में आएगी। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल और आगे चलकर हाइब्रिड वर्जन में भी लेकर आएगी।
2. Renault Boreal
- Duster के बाद कंपनी का फोकस होगाएक 7-सीटर SUV पर जो Boreal नाम से इंटरनेशनल मार्केट में दिखाई जा चुकी है। भारत में इसका नाम वही रहेगा या बदलेगा, यह अभी साफ नहीं है। यह SUV भी उसी CMF-B प्लेटफॉर्म पर होगी, लेकिन लंबाई ज्यादा होगी ताकि तीसरी रो सीट फिट हो सके। डिजाइन में इसे Duster से अलग रखा जाएगा और फीचर्स भी लगभग वही होंगे, जैसे ADAS, डिजिटल स्क्रीन, सनरूफ जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे।
- इसमें भी डस्टर की तरह ही इंजन ऑप्शन दिया जा सकता है, जो 1.5 NA पेट्रोल, 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ ही हाइब्रिड विकल्प भी आ सकता है। यह SUV सीधे 7-सीटर सेगमेंट में जगह बनाएगी, जहां पहले से मजबूत मुकाबला मौजूद है।
3. Renault Kwid EV
Renault भारत में एक किफायती इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी में है और इसके लिए Kwid EV सामने आई है। इसे ब्राज़ील में शोकेस किया जा चुका है। भारत में इसे SUV-स्टाइल डिजाइन और Kwid बेस पर पेश किया जाएगा। ब्राजील में शोकेस की गई wid EV में 26.8 kWh बैटरी पैक मिलता है, जिससे 230 से 250 km रेंज (क्लेम्ड) दी गई है। भारत में Kiger EV अगले साल तक लॉन्च हो सकती है। अगर कीमत सही रही तो यह EV मार्केट में गेम बदल सकती है।
