Renault जल्द भारत में लेकर आएगी 3 नई कारें, लिस्ट में Duster से लेकर Kwid EV तक शामिल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Renault भारतीय बाजार में काफी समय से अपनी गाड़ियों की बिक्री कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से कंपनी की तरफ से कोई नई कार को लॉन्च नहीं किया गया है। कंपनी ने हाल ही में Triber और Kiger फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है, लेकिन पूरी तरह से नया मॉडल नहीं लाया गया है। आने वाले समय में कंपनी कई नई कारों को लॉन्च करेगी। इन नई कारों में से तीन मॉडल की जानकारी को अभी तक साफ हो चुकी है। आइए जानते हैं कि Renault कौन-कौन सी नई कारों को भारत में लॉन्च करने वाली है।